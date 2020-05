Weniger Abhängigkeit vom Ausland, mehr Absicherung gegen den Notfall: Ostschweizer Bundesparlamentarier fordern Lehren aus der Coronakrise Am Dienstag startet die Sommersession der eidgenössischen Räte. Mehrere Ostschweizer Vorstösse zur Coronakrise sind hängig. CVP-Ständerat Benedikt Würth etwa verlangt, dass der Bund künftig Firmen mit Inlandproduktion bei seinen Aufträgen bevorzugt. Er ist nicht der einzige, der die Abhängigkeit vom Ausland kritisch hinterfragt. Adrian Vögele 29.05.2020, 05.00 Uhr

Zurück ins Provisorium: Die Sommersession des Bundesparlaments findet wiederum in den Hallen der Bernexpo statt. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Das Bundesparlament wechselt nächste Woche vom Krisenmodus zurück zu einer Art Normalbetrieb. Zwar tagen die eidgenössischen Räte wegen der Coronavorschriften wiederum auf dem Messegelände der Bernexpo. Auf dem Programm stehen nun aber wieder reguläre Geschäfte, beispielsweise das CO2-Gesetz. Zugleich bleibt die Krise ein Dauerthema. Das Parlament wird etwa über die Einführung der Tracing-App zur Rückverfolgung von Coronafällen entscheiden. Auch die Diskussion über Mietpreissenkungen für Firmen in Finanznot wird sich fortsetzen. Ostschweizer Parlamentarier haben zudem eine Reihe von eigenen Forderungen im Zusammenhang mit Corona gestellt.

Bund soll Firmen mit guten Lieferketten bevorzugen

Benedikt Würth, St.Galler CVP-Ständerat. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Ständerat Benedikt Würth (CVP/SG) verlangt, dass «sichere und verlässliche Lieferketten» in der Schweizer Wirtschaft belohnt werden: Sie seien gerade in Zeiten unsicherer internationaler Verbindungen besonders wichtig. Der Bund soll dieses Kriterium bei öffentlichen Aufträgen und Beschaffungen berücksichtigen, wie es in Würths Motion heisst. Unter Umständen könne der Staat dabei auch vorschreiben, dass ein Teil der Produktion im Inland stattfinde. Wirtschaftsminister Guy Parmelin denkt in eine ähnliche Richtung, wie er vor Kurzem gegenüber der «NZZ am Sonntag» sagte: Angesichts der Krise müsse die Schweiz ihre Spielräume nutzen und «bei öffentlichen Ausschreibungen Schweizer Firmen soweit möglich bevorzugen».

Lukas Reimann, St.Galler SVP-Nationalrat. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Auch Nationalrat Lukas Reimann (SVP/SG) macht sich Sorgen wegen der Abhängigkeit der Schweiz vom Ausland. Er verlangt einen umfassenden Bericht des Bundesrats zur Frage, wie sich diese Abhängigkeit reduzieren lässt – und zwar in allen Bereichen, von der Nahrung über Energie, Rohstoffe und Medizin bis hin zu den Wertanlagen der Nationalbank.

GLP-Nationalrat will besseren Parlamentsbetrieb für Krisenfälle

Thomas Brunner, St.Galler GLP-Nationalrat. PD

Eine Initiative von Thomas Brunner (GLP/SG) betrifft das Bundesparlament ganz direkt. Das Coronavirus habe gezeigt, dass die Regeln der Räte «beschränkt krisentauglich» seien. Dies, weil für die Beschlussfassung mehr als die Hälfte der Ratsmitglieder in der Hauptstadt Bern anwesend sein müssen. Diese «Schönwetterregulierung» sei zu überarbeiten, so Brunner. Für den Krisenfall müssten effizientere Betriebsformen möglich sein als die Auslagerung in ein Berner Messegelände. So sei es beispielsweise denkbar, dass Teile des Parlaments in unterschiedlichen Regionen parallel tagen würden, mit vernetzter Infrastruktur.

«Schweiz wurde vom Virus überrumpelt»

Verena Herzog, Thurgauer SVP-Nationalrätin. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Verena Herzog (SVP/TG) will Genaueres zur konkreten Bewältigung der Pandemie wissen. Die Schweiz sei schlecht vorbereitet gewesen und vom Virus überrumpelt worden – trotz eindeutiger Warnungen aus Asien. Das Bundesamt für Gesundheit habe zwar nützliche Massnahmen ergriffen, dies jedoch zu spät und zu wenig konsequent. Herzog fragt den Bundesrat unter anderem, ob die im Pandemieplan vorgesehenen Vorsorgemassnahmen alle durchgeführt wurden und wieso die überregionale Mobilität nicht schon früher eingeschränkt worden sei.

Esther Friedli, St.Galler SVP-Nationalrätin. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Ebenfalls im Nationalrat hängig ist eine Motion von Esther Friedli (SVP/SG): Sie fordert einen vorübergehenden Erlass oder eine Reduktion der Mehrwertsteuer für Betriebe, die wegen des Virus schliessen mussten. Anstatt die Unternehmen mit finanziellen Mitteln aus dem Staatshaushalt zu unterstützen, solle man sie besser via Steuern entlassen, so Friedli.