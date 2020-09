Wenig Pestizidrückstände im St.Galler Grundwasser gefunden – Im Fürstenland, Werdenberg und Sarganserland wurden Grenzwerte überschritten Abbauprodukte des mittlerweile verbotenen Fungizids Chlorothalonil finden sich auch im Grundwasser des Kantons St.Gallen. Allerdings nur an wenigen Stellen und in geringer Konzentration. Adrian Lemmenmeier-Batinić 24.09.2020, 11.55 Uhr

Die Qualität des Trinkwassers ist gemäss Kanton wegen der erhöhten Chlorothalonil-Rückstände nicht gefährdet. Bild: Gaetan Bally (Keystone)

In den letzten drei Jahren hat der Kanton St.Gallen an 62 Stationen das Grundwasser auf Abbauprodukte des Pestizids Chlorothalonil untersucht. Das Resultat: An 46 Messstellen konnten keine solchen Stoffe nachgewiesen werden. Bei fünf Messstationen lag die Konzentration allerdings über dem gesetzlich festgelegten Grenzwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter. Wie die St.Galler Staatskanzlei mitteilt, befinden sich diese fünf Stationen im Fürstenland, im Sarganserland und im Werdenberg.

Der höchste Wert beträgt 0,225 Mikrogramm pro Liter – und liegt somit doppelt so hoch wie der Grenzwert. Dieser wiederum gilt als tief angelegt, um die langfristige Qualität des Grundwassers zu sichern. Schweizweit ist das Grundwasser in den meisten Kantonen des Mittellandes durch Abbauprodukte von Chlorothalonil belastet.

Das Trinkwasser ist in gutem Zustand

Bezüglich der Qualität des Trinkwassers gibt der Kanton St.Gallen Entwarnung. In der Medienmitteilung heisst es:

«Die Regelmässigen Messungen zeigen, dass das Trinkwasser im ganzen Kanton ohne Bedenken getrunken werden kann.»

Allerdings rechne man damit, dass die Abbauprodukte von Chlorothalonil noch Jahre im Grundwasser feststellbar sein werden – auch wenn die Konzentration mit der Zeit abnehme.

Mittlerweile verbotenes Mittel gegen Pilzbefall

Der Bund hat das Pflanzenschutzmittel Chlorothalonil im Dezember verboten. Seither unterliegen auch sämtliche Metaboliten – also Abbauprodukte des Fungizids – dem Grenzwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter. Sowohl die EU als auch das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) schliessen die gesundheitsgefährdende Wirkung für gewisse Abbaustoffe des Pestizids nicht aus. Allerdings darf der Bund Chlorothalonil nach einer Beschwerde des Agrarkonzerns Syngenta nicht mehr als «wahrscheinlich krebserregend» bezeichnen.

Chlorothalonil wurde in den 1970er-Jahren erstmals in der Schweiz zugelassen. Zwischen 2008 und 2018 wurden schweizweit zwischen 32 und 66 Tonnen verkauft. Somit war Chlorothalonil eines der am häufigsten angewandten Pestizide in der Schweiz. Das Mittel gegen Pilzerkrankungen wurde im Ackerbau, im Obst- und Weinbau, aber auch auf Golfplätzen versprüht.