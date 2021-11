Weltweiter Lieferengpass: Wie steht es um die Weihnachtseinkäufe?

Detailhandel Weltweiter Lieferengpass im Weihnachtsgeschäft: «Für das nächste Jahr beobachten wir deutliche Preissteigerungen» Die Coronapandemie führt derzeit zu weltweiten Lieferengpässen. Gleichzeitig beginnt allmählich das Weihnachtsgeschäft. Wie äussert sich die Materialknappheit im Ostschweizer Detailhandel? Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 08.11.2021, 05.00 Uhr

Die weltweiten Lieferengpässe machen sich auch im Ostschweizer Detailhandel bemerkbar, nun da das Weihnachtsgeschäft beginnt. Bild: Ergin Yalcin / E+

Als Covid-19 vergangenen August im zweitgrössten Hafen Chinas ausbrach, wurde dieser weitgehend geschlossen. Infolgedessen kam es ab Mitte Oktober zu einem weltweiten Lieferengpass. Bereits davor bekamen die Häfen die Coronamassnahmen in China zu spüren: Die Anzahl verkehrender Schiffe und die Aktivität in den Fabriken wurden gedrosselt. Einige Fabriken mussten gar schliessen. Es kam zu Rückstau und Verspätungen bei den Containerschiffen. «Auf einmal gab es aber eine starke Nachfrage nach Gütern, die sich während der Zeit der Lockdowns aufgestaut hatten», sagt Johannes Binswanger, Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität St.Gallen (HSG).

Nun beginnt so langsam das Weihnachtsgeschäft. Der Konsum nimmt zu, doch der weltweite Lieferengpass hält an.

Schweiz hat das Problem kommen sehen

Engpässe gebe es vor allem im Bereich Multimedia, Mikrochips, bei Maschinen und Bauteilen, zudem bei simpleren Dingen wie Legosteinen. «Für produzierende Unternehmen bedeuten die Engpässe teilweise, dass sie nicht mit voller Kapazität produzieren können», sagt Binswanger. Betroffen seien vor allem auch die Zulieferer der deutschen Autoindustrie. Erst kürzlich berichtete die Volkswagen AG, dass es aufgrund des derzeitigen Chipmangels zu Stellenabbau kommen könne.

Wie äussern sich die Lieferengpässe bei Geschäften und Händlern in der Ostschweiz? Der Detailhandel in der gesamten Schweiz habe das Problem rechtzeitig kommen sehen und frühzeitige Bestellungen getätigt, sodass er gut auf das Weihnachtsgeschäft vorbereitet sei, sagt Binswanger.

«Auch in der Ostschweiz hält sich der Schaden prinzipiell in Grenzen.»

Allerdings gebe es auch hier einige «Hidden Champions», die am Weltmarkt vertreten seien, erklärt Binswanger. «Diese können im Einzelfall stark betroffen sein.»

Kunden kaufen Weihnachtsgeschenke bereits jetzt

Auf Nachfrage bei Ostschweizer Detailhändlern bestätigt sich die Einschätzung von Binswanger, dass Händler in der Schweiz gut auf den Lieferengpass reagiert hätten. «Unser Einkaufsteam hat einen sehr guten Job gemacht und sehr früh bestellt», sagt Marcel Amsler, Inhaber der beiden Zollibolli-Filialen in St.Gallen. Ausserdem würden die Kunden wegen der Berichterstattung über Lieferengpässe bereits jetzt schon ihre Weihnachtsgeschenke besorgen. Aber:

«Bei den Sommerspielwaren für das nächste Jahr beobachten wir deutliche Preissteigerungen.»

Einerseits wegen der hohen Frachtkosten, andererseits seien Rohmaterialien teurer geworden, sagt Amsler.

Spielwaren hat's genug: «Unser Einkaufsteam hat sehr früh bestellt», sagt Zollibolli-Inhaber Marcel Amsler. Bild: Sally Anscombe / Digital Vision

Smartphones, Notebooks und Spielkonsolen sind knapp

Auch in den Filialen des Media-Markts und des Interdiscounts in der Ostschweiz spürt man zwar die Lieferengpässe, man könne aber gut darauf reagieren. «Bei der Warenpräsentation in den Filialen wird darauf geachtet, Produkte mit guter Verfügbarkeit auszustellen», sagt Monika Fasnacht, Mediensprecherin Interdiscount. Der Onlineshop zeige anhand der voraussichtlichen Lieferzeiten an, welche Produkte knapp oder überhaupt verfügbar seien. Ausserdem seien für einen Grossteil der vergriffenen Produkte Alternativen verfügbar.

Schweizweit beobachte man vereinzelt Engpässe bei der Verfügbarkeit von Smartphones und Notebooks, sagt Stella Zeco, Mediensprecherin Media-Markt Schweiz. «Vor allem Produkte mit verbauten Chip-Komponenten können Lieferschwierigkeiten aufweisen», bestätigt auch Fasnacht. Das betrifft jegliche Spielkonsolen wie die PS5 oder die Xbox One, Smartphones wie das neuste iPhone 13, und Notebooks.

Und der weltweite Lieferengpass wird weit über die Weihnachtszeit hinaus weitergehen. Experten schätzen, dass zumindest der Chip-Engpass noch bis Mitte 2022 andauern wird.