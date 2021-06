Milch: Die Ostschweiz verliert in zehn Jahren über 1000 Betriebe

Weltmilchtag Jeder vierte Milchproduzent der Ostschweiz verschwand in den letzten zehn Jahren ‒ wer bleibt, produziert mehr Die Produktivität der Ostschweizer Milchbetriebe wächst dank mehr und leistungsfähigeren Kühen. Doch längst nicht alle Betriebe halten bei dieser Entwicklung mit. Ruben Schönenberger 01.06.2021, 05.00 Uhr

Die Anzahl Milchproduzenten sinkt. Die Menge der hergestellten Milch aber nicht. Bild: Pius Amrein

1296 Ostschweizer Milchproduzenten verschwanden in den letzten zehn Jahren. Der Rückgang von 4841 auf 3545 Milchproduktionsbetriebe entspricht einer Reduktion um über ein Viertel. In der Statistik des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW) werden jene landwirtschaftlichen Betriebe mitgezählt, die das ganze Jahr Milch vermarkten. Betriebe, die nur im Sommer betrieben werden, bleiben aussen vor.

Am deutlichsten war der Rückgang im Kanton Thurgau. Von einst 1375 Produzenten sind heute nur noch zwei Drittel übrig. Auch St.Gallen und Innerrhoden verzeichnen ein deutliches Minus: Hier verschwand jeder vierte Produzent. Verhältnismässig gut hält sich Ausserrhoden, wo nur etwa jeder sechste Betrieb verschwand.

Der Rückgang der Ostschweizer Milchproduzenten seit 2010

Der gleiche Trend lässt sich auch schweizweit beobachten. Und das schon lange: 1980 wurden in der Schweiz noch fast 65'000 Milchproduzenten registriert. Seither sinkt die Zahl. In den letzten zehn Jahren verschwanden noch einmal etliche Betriebe. Von rund 26'000 Betrieben bleiben nicht einmal mehr 20'000.

Der Rückgang ist einerseits dem Strukturwandel in der Landwirtschaft geschuldet. Die Aufhebung der Milchkontingentierung im Jahr 2009 hat diesen aber andererseits noch einmal befeuert.

Schweizweit: Weniger Betriebe produzieren gleich viel Milch

Die produzierte Menge Milch blieb in der Schweiz in den letzten zehn Jahren relativ konstant. Für 2010 registrierte das BLW etwas über 3,3 Millionen Tonnen produzierter Milch, 2020 leicht unter 3,3 Millionen Tonnen. Die für die Fütterung verwendete Milch – rund 0,4 Millionen Tonnen – ist hiervon bereits abgezogen.

In der Ostschweiz ist gar eine ganz leicht steigende Tendenz der Milchproduktion festzustellen:

Wenn weniger Betriebe gleich viel Milch produzieren, müssen die einzelnen Betriebe im Schnitt ihre Produktivität erhöht haben. In der Ostschweiz steigerte sich die Produktion eines durchschnittlichen Betriebs von knapp 140 Tonnen Milch pro Jahr auf fast 200 Tonnen Milch pro Jahr. Schweizweit sind die Werte etwas tiefer, sie stiegen von knapp 125 Tonnen auf rund 175 Tonnen Milch pro Jahr.

Was ist in der Milch und stärkt sie wirklich die Knochen? Der grösste Teil der Milch ist Wasser: Gemäss der Milchstatistik der Schweiz 2019 entfallen von einem Kilogramm Kuhmilch 873 Gramm darauf. Die restlichen 127 Gramm verteilen sich auf 33 Gramm Eiweiss, 40 Gramm Fett, 47 Gramm Laktose und weitere Stoffe wie verschiedene Mineralien und Vitamine, die in kleineren Mengen vorkommen. Kalzium macht dabei nur 1,55 Gramm aus. Ob Milch dank diesem Mineralstoff aber tatsächlich für gesunde Knochen sorgt, wie viele zu glauben meinen, ist nicht erwiesen. Einige Studien deuten gar auf das Gegenteil hin. Sicher ist, dass der Körper tatsächlich auf Kalzium angewiesen ist. Der Bedarf lässt sich aber auch über andere Lebensmittel decken.

Thurgauer Milchproduzenten haben mehr Kühe

Damit einhergehend zeigt sich: Die durchschnittliche Anzahl Kühe pro Betrieb nahm in den letzten zehn Jahren in allen Ostschweizer Kantonen zu.

Am grössten sind die Betriebe im Mittel im Thurgau. Das dürfte daran liegen, dass die Betriebe auf flacheren Gebieten wirtschaften und so insbesondere die Futterherstellung für die Wintermonate einfacher ist.

Anzahl Kühe pro Ostschweizer Milchproduktionsbetrieb

Aber auch die Milchleistung – die Menge an Milch, die eine Kuh pro Jahr produziert – stieg über die Jahre. Sie liegt derzeit in der Schweiz im Schnitt bei rund 7000 Kilogramm. Anfang des Jahrtausends lag sie noch unter 6000 Kilogramm, wie der Milchstatistik der Schweiz 2019 zu entnehmen ist.

In ganz Europa leben weniger Kühe als in Indien allein

Im internationalen Vergleich steht die Schweiz etwa ähnlich da wie Österreich. Beide Länder haben über eine halbe Million Milchkühe im Land. In Deutschland sind es gemäss der Milchstatistik über vier Millionen. Europa als Ganzes hat weniger Kühe als Amerika, Afrika und Asien. Auf dem letzteren Kontinent sind fast 110 Millionen Milchkühe zu finden. In Europa leben mit insgesamt rund 35 Millionen nicht einmal so viele Kühe wie in Indien mit seinen 52 Millionen.

Dafür ist Europa in Bezug auf die Milchleistung pro Kuh und Jahr mit 6200 Kilogramm an der Spitze, Asien kommt hier auf weniger als 2000 Kilogramm. Das Land mit der höchsten Leistung pro Kuh ist Israel. Ein einzelnes Tier gibt dort über 13'000 Kilogramm Milch pro Jahr.

Fast jeder zweite Liter Milch wird zu Käse

Die in der Schweiz produzierte Milch wird gemäss der Milchstatistik fast zur Hälfte für Käse und Quark verwendet. Dieser Verwendungszweck ist auch der einzige, der über die letzten Jahre zulegen konnte. Immerhin noch rund 15 Prozent werden für die Herstellung von Butter eingesetzt. Als Konsummilch dienen nur gerade elf Prozent.

Die nachfolgende Grafik zeigt die unterschiedlichen Verwendungszwecke:

Schweizerinnen und Schweizer konsumieren weniger Milch

Der Pro-Kopf-Verbrauch von Konsummilch über die letzten Jahre zurück. 49,9 Kilogramm verbrauchte die durchschnittliche Schweizerin, der durchschnittliche Schweizer gemäss der Milchstatistik übers ganze Jahr 2019. 2010 waren es noch über 60 Kilogramm. Am beliebtesten ist dabei die teilentrahmte Milch, sie macht über 40 der 49,9 Kilogramm aus.

Der Konsum von Käse ist über die Jahre relativ stabil bis leicht steigend. 2019 verbrauchte der durchschnittliche Schweizer oder die durchschnittliche Schweizerin 22 Kilogramm. Ebenfalls relativ stabil ist der Butterverbrauch, 5,3 Kilogramm waren es 2019 pro Kopf.