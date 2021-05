Weissrussland: "Schweiz muss Sanktionen verschärfen"

Weissrussland «Absolut inakzeptabel»: Ostschweizer im Bundesparlament verlangen härtere Sanktionen gegen das weissrussische Regime Nachdem Weissrussland ein Flugzeug zur Landung gezwungen und einen regimekritischen Passagier verhaftet hat, verschärft die EU die Sanktionen gegen das Regime. Die Schweiz müsse nachziehen, verlangt die St.Galler SP-Nationalrätin Barbara Gysi. Auch die Situation der in Weissrussland inhaftierten St.Gallerin Natallia Hersche habe sich verschlechtert. Adrian Vögele 26.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Barbara Gysi, St.Galler SP-Nationalrätin. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Es ist eine neue Stufe der Repression in Weissrussland: Ein Flugzeug der irischen Fluggesellschaft Ryanair, das am Sonntag von Griechenland nach Litauen unterwegs war, wurde über weissrussischem Gebiet von einem Kampfflugzeug abgefangen und zur Landung in Minsk gezwungen. Nach der Landung wurde der regimekritische Blogger Roman Protasewitsch, der sich an Bord befand, festgenommen. Auch seine Freundin ist in Haft.

Die EU hat sofort weitere Sanktionen gegen Weissrussland beschlossen: Der Luftraum der EU wird für Maschinen aus Weissrussland gesperrt. Die Einreiseverbote und Vermögenssperren gegen Personen und Unternehmen des autoritären Regimes werden erweitert.

Auf die Schweiz steigt nun der Druck, sich den neuen Sanktionen anzuschliessen. Ostschweizer Mitglieder des Bundesparlaments behalten die Lage in Weissrussland besonders genau im Auge, weil dort die St.Gallerin Natallia Hersche seit vergangenem Jahr inhaftiert ist. Die schweizerisch-weissrussische Doppelbürgerin hatte an einer Demonstration gegen das Regime teilgenommen.

Gysi fordert «eine härtere Gangart»

SP-Nationalrätin Barbara Gysi hat letzten Herbst über die Menschenrechtsorganisation Libereco eine Patenschaft für Natallia Hersche übernommen. Nach der jüngsten Eskalation in Weissrussland müsse die Schweiz eine härtere Gangart einschlagen, fordert Gysi:

«Die Schweiz muss die Verhaftung von Roman Protasewitsch und die erzwungene Landung der Ryanair-Maschine klar verurteilen und sich den Sanktionen der EU anschliessen.»

Situation für inhaftierte St.Gallerin hat sich verschlechtert

Wie schätzt Gysi den Stand der Dinge bei Natallia Hersche ein? «Die Situation ist sehr schwierig.» Hersches Verlegung in ein anderes Gefängnis weit von Minsk habe eine deutliche Verschlechterung gebracht. «Auch Besuche sind erschwert.» Die Schweizer Behörden würden sich zwar bemühen, sagt Gysi – «ich erlebe sie in meinen Kontakten als engagiert». Doch der Spielraum sei sehr klein. Eine Lösung für Hersches Freilassung sei nicht in Sicht.

Natallia Hersche auf einem Bild vor ihrer Verhaftung.

Bild: Privat/Libereco

Im April hatte der Bruder der Gefangenen einen Brief publik gemacht, in welchem sie die Zustände in der Haftanstalt in der Stadt Gomel beschreibt: Ab sechs Uhr morgens harte Arbeit in einer Näherei, täglicher Kampf um heisses Wasser, eine einzige Toilette für 28 Frauen. Briefe von aussen kommen selten bis nie bei ihr an. Hersche wurde zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, weil sie einem Polizisten die Sturmhaube vom Kopf gezogen haben soll. Sie werde aber auf keinen Fall ein Gnadengesuch stellen, teilte Hersche mit. «Ich bin bereit, die ganzen zweieinhalb Jahre meiner Strafe abzusitzen.» Sie wolle das Regime um nichts bitten.

Der Schweizer Botschafter Claude Altermatt besuchte Hersche zuletzt am 20. Mai in der Haftanstalt. Ihre Situation sei «nicht einfach», schrieb er danach auf Twitter.

Würth: «Sanktionen gegen Personenkreis um Lukaschenko verschärfen»

Benedikt Würth, St.Galler Mitte-Ständerat. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Auch der St.Galler Mitte-Ständerat Benedikt Würth – er ist Mitglied der Aussenpolitischen Kommission – hat im Fall von Natallia Hersche regelmässig Kontakt mit dem eidgenössischen Aussendepartement:

«Die diesbezügliche diplomatische Arbeit ist intensiv und professionell.»

Hersches Situation sei weiterhin ausserordentlich schwierig – doch die Schweiz müsse mit Nachdruck die Einhaltung der Menschenrechte einfordern.

Würth ist nach der Eskalation mit dem abgefangenen Passagierflugzeug und dem verhafteten Blogger ebenfalls der Meinung, dass der Bundesrat seine Sanktionen gegen Weissrussland verschärfen soll. Die Vorgehensweise des Regimes sei «absolut inakzeptabel». Die Schweiz müsse individuelle Sanktionen gegen einen erweiterten Personenkreis um Machthaber Lukaschenko ergreifen. Auch solle der Bundesrat Vorbereitungen für weitergehende Massnahmen treffen.

Einstweilen haben diverse europäische Fluggesellschaften begonnen, Weissrussland aus Sicherheitsgründen zu umfliegen. Der Vorfall vom Sonntag sei «staatliche Luftpiraterie», kritisierten EU-Vertreter. Auch die Lufthansa und Swiss meiden momentan den Luftraum über Weissrussland.