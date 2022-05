Primarschule Lauchetal: Mehr Platz für die Kindergärtler

Zezikon Primarschule Lauchetal schafft Platz für mehr Kindergärtler An der Versammlung der Primarschulgemeinde Lauchetal besuchten die Stimmberechtigten den frisch sanierten Kindergarten in Zezikon. Mario Testa 26.05.2022, 14.50 Uhr

Roland Friedl, Marcel Rohner und Thomas Beier auf der neuen Treppe zur Bibliothek. Bild: Mario Testa

Die ordentlichen Traktanden sind am Dienstagabend schnell abgehandelt. Schulpräsident Roland Friedl führt vor 24 Stimmberechtigten zügig durch die Geschäfte der Versammlung der Primarschulgemeinde Lauchetal. Alle Traktanden werden von den Anwesenden einstimmig bewilligt, so auch die Rechnung 2021, welche mit einem Überschuss von 290'000 Franken über eine halbe Million besser abschliesst als budgetiert. Einnahmen von 3,71 Millionen stehen Ausgaben von 3,42 Millionen Franken gegenüber.

Am meisten interessiert die Anwesenden viel mehr der Ort des Geschehens, der Kindergarten in Zezikon. Dieser wurde in den vergangenen Monaten für rund 300'000 Franken saniert und aufgefrischt. Behördenmitglied und Projektleiter Thomas Beier sagt;

«Vor einem Jahr haben wir an der Versammlung einen Sanierungskredit gesprochen. Heute sind wir bis auf zwei Arbeiten fertig mit der Sanierung.»

Eines der beiden Klassenzimmer im Kindergarten: Das Bodest im Hintergrund ist neu und sehr beliebt bei den Kindern. Bild: Mario Testa

Das ganze Haus wurde frisch gestrichen, in der Turnhalle die Heizungen verblendet und in den beiden Klassenzimmern gab es Podeste. «Die gefallen den Kindergärtlern besonders gut. Aber auch auf die Toilette zu gehen ist jetzt wieder eine wahre Freude», sagt Beier. Auch der Brandschutz sowie die Verkabelungen wurden den heutigen Anforderungen angepasst. Aus dem ehemaligen Werk- und Materialraum ist nun eine Schulküche geworden und die Kinder gelangen dort über eine Holztreppe in ihre kleine Bibliothek.

Gastrecht für Kindergärtler aus Märwil

Auf das kommende Schuljahr hin wird laut Schulleiter Marcel Rohner eine Unterstufenklasse in Affeltrangen mehr geführt. «Auch die Kindergärtlerzahlen steigen an, das liegt auch an Kindern aus Märwil, die bei uns in Friltschen in den Kindergarten gehen dürfen», sagt Rohner. Zum Schluss informiert Präsident Roland Friedl über den Fortschritt beim Mehrzweckhallen-Ersatz in Affeltrangen. «Wir haben zwölf Architekturbüros eingeladen, ein Projekt zu erarbeiten. In einem Jahr an der Versammlung wollen wir ihnen dann den Baukredit vorlegen.»