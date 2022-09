Acht junge Peacemaker in Wuppenau: Friedenstifter an der Schule:

Wuppenau Peacemaker stiften Frieden im Schulhaus Acht Kinder der Primarschule Wuppenau liessen sich zu Peacemakern ausbilden. Am Freitag haben sie ihre Diplome erhalten. Monika Wick 27.09.2022, 16.15 Uhr

Die ersten Friedensstifter an der Primarschule Wuppenau erhalten ihre Diplome. Bild: Monika Wick

Elias, Stefanie und Louisa sind Kinder, die die Primarschule in Wuppenau besuchen. Seit Freitag gehen sie nicht nur zum Lernen in die Schule, sondern stiften als sogenannte Peacemaker Frieden zwischen zankenden Schülerinnen und Schülern. Auch Jasmin, Seraina, Riana, Noemi und Luca sind Peacemaker.

In einer Projektwoche, in der verschiedene Ateliers zum Thema «Frieden» angeboten wurden, liessen sich die acht Kinder von Carmelita Boari und Martina Harder von der Organisation National Coalition Building Institute (NCBI) zu Peacemakern ausbilden. Ihre Aufgabe ist es nun, in hitzigen Situationen auf dem Pausenplatz mit kühlem Kopf schlichtend einzuschreiten und die Lage zu entspannen.

Diplomfeier für die Friedenstifter

Im Rahmen einer kleinen Diplomfeier, zu der sich 130 Schüler und einige Eltern in der Mehrzweckhalle versammelten, wurde ihnen von Orkun Simsek, Schulleiter der VSG Nollen, ein Diplom überreicht. Zusätzlich erhielten sie eine Karte, die sie auf dem Pausenplatz als Friedenstifter ausweist. «Peacemaker können Streit nicht abschaffen, aber sie können dabei helfen, fair zu streiten», erklärt Carmelita Boari. Dazu gehört beispielsweise herauszufinden, weshalb es zum Streit gekommen ist, beide Parteien zu Wort kommen zu lassen, Lösungswege aufzuzeigen oder Abmachungen zu treffen.

«Peacemaker ersetzen nicht die Pausenaufsicht.»

NCBI hat bereits an 16 Schulen in der Ostschweiz Peacemaker ausgebildet. Das Angebot eignet sich für Schülerinnen und Schüler ab der 3. Primarklasse bis zur Oberstufe. Die Friedenstifter werden von ihren Klassenkameraden nominiert, zusätzlich müssen sie sich für die Aufgabe bewerben. Die ersten acht Friedensstifter an der Primarschule Wuppenau werden ihr Amt für ein Jahr ausüben.

Alle sechs Wochen erkundigt sich NCBI nach ihren Erfahrungen und liefert ihnen weitere Inputs. «Ich wünsche euch viel Geduld und Selbstvertrauen für eure neue Aufgabe und bin gespannt, wie das Projekt anlaufen wird», sagte Orkun Simsek.