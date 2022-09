Amlikon-Bissegg wehrt sich gegen geplante Windkraftanlage

Wolfikon Windkraft Thundorf verärgert die Bewohner von Wolfikon und Strohwilen Auf dem Wellenberg bei Thundorf soll ein Windpark mit acht grossen Windkraftwerken entstehen. Drei der Räder sollen direkt an der Gemeindegrenze zu Amlikon-Bissegg zu stehen kommen. Die dortige Bevölkerung verlangt nun ein Mitspracherecht, da sie stark von den Emissionen der Kraftwerke betroffen wäre. Mario Testa Jetzt kommentieren 23.09.2022, 05.40 Uhr

Gemeindepräsident Thomas Ochs zeigt auf den geplanten Standort der Windturbinen neben Wolfikon und Strohwilen. Bild: Mario Testa

«Vor zwei Monaten hat es massiv gerumpelt. Es ging ein Sturm der Entrüstung durch Strohwilen und Wolfikon», sagt Thomas Ochs, Gemeindepräsident von Amlikon-Bissegg. Grund für den Ärger in den zwei Ortsteilen ist der geplante Windpark Thundorf. «Wir sind immer davon ausgegangen, dass die Windräder weiter entfernt auf dem Hügel bei Thundorf gebaut würden, was uns nicht gestört hätte.»

Nun zeige aber das abgeschlossene Vorprojekt, dass drei Windräder sehr nahe an der Gemeindegrenze zu Amlikon-Bissegg errichtet werden sollen. Den Bewohnern von Wolfikon und Strohwilen sei bewusst geworden, dass sehr hohe Windräder erstellt werden sollen im Windpark.

«Das nächste wäre nur rund 400 Meter entfernt von Wolfikon, und das bei einer Anlagenhöhe von etwa 250 Metern. Das ist riesig!»

Für die Bewohnerinnen und Bewohner von Wolfikon und Strohwilen hätten die drei Windräder gravierende Auswirkungen, sagt Ochs. «Wir müssten die Hauptlast der Immissionen tragen: Lärm und den Schattenwurf mit dem Stroboskop-Effekt der Windräder. Das würde das Land hier massiv entwerten.»

Gemeinde fordert Mitsprache

Nebst den drohenden Immissionen stört sich der Gemeinderat vor allem daran, dass Amlikon-Bissegg nichts zu sagen haben soll zu den Windparkplänen. «Wir hätten schon erwartet, dass man uns involviert in die Planung. Aber das hat man überhaupt nicht. Sämtliche Ämter haben uns aussen vor gelassen», sagt Thomas Ochs.

Erst in den vergangenen Wochen, als die Gemeinde bei den Ämtern vorstellig wurde, habe man noch zwei Ortsvertreter in die Planungsgruppe aufgenommen. «Aber jetzt ist es zu spät, das Vorprojekt ist abgeschlossen, die Standorte bestimmt. Und die Bewohner von Thundorf werden nächstes Jahr an der Gemeindeversammlung über den Zonenplan befinden.»

Diese beiden Grafiken zeigen den Schattenwurf und die Lärmemissionen, welche die drei Windkraftwerke bei Wolfikon und Strohwilen generieren würden.

Deshalb gelte es für die Gemeinde, nun möglichst schnell aktiv zu werden, um doch noch Einfluss auf die Windparkplanung nehmen zu können. Als erstes hat der Gemeinderat einen Beschluss gefasst, in dem er festhält:

Der Gemeinderat ist grundsätzlich für alternative Energien. Der Gemeinderat ist gegen die drei Windräder an der Gemeindegrenze. Bewohnerinnen und Bewohner, die im Gefahren-, Geräusch- und Schattenwurfgebiet leben, sollen mitbestimmen und über das Projekt abstimmen dürfen. Im Minimum jene bis ab einer Lärmimmission ab 40 dB. Ein Entschädigungs- und Beteiligungskonzept muss vorhanden sein und für alle Betroffenen im Gefahren-, Geräusch- und Schattenwurfgebiet gelten.

Diese Anträge wird der Gemeinderat anlässlich einer Informationsveranstaltung vom kommenden Donnerstagabend im Saal der Destillerie Macardo präsentieren (siehe Kasten). «Ich habe sehr viele E-Mails erhalten und wir haben gemerkt, es besteht ein grosser Informationsbedarf. Deshalb haben wir die Informationsveranstaltung auf die Beine gestellt, an der auch ein Mitglied der Regierung teilnimmt.»

Thomas Ochs sieht kein Widerspruch darin, dass die Alternativ-Energie-Gemeinde Amlikon-Bissegg nun gegen eine Windkraftanlage vorgehen will. «Wir sind nicht gegen alternative Energien, aber wir sind dagegen, dass man drei Windräder so nah an die Gemeindegrenze stellt, die Hauptimmissionslast uns auferlegt und uns aber nicht mit einbezieht.»

Informationsveranstaltung Die Gemeinde Amlikon-Bissegg veranstaltet am Donnerstagabend, 29. September, eine Informationsveranstaltung zum geplanten Windpark Thundorf. Am Anlass nehmen Regierungsrat Walter Schönholzer und EKZ-Projektleiter Alfredo Scherngell teil. Seitens der Gemeinde Amlikon-Bissegg nehmen Gemeindepräsident Thomas Ochs sowie Vertreter der beiden Ortsteile Strohwilen und Wolfikon Stellung zu den Plänen. An einem Podium werden die einzelnen Positionen weiter ausdiskutiert und die Bevölkerung hat die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Die öffentliche Informationsveranstaltung findet in der Destillerie Macardo in Kreuz statt.

