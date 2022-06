Velo-Gottesdienst in Wolfikon am Pfingstmontag

Wolfikon Mit Muskelkraft in die Kirche: Beim Velo-Gottesdienst landet die Kollekte im Helm Am Pfingstmontag fand in Wolfikon der traditionelle Velo-Gottesdienst statt. Zahlreiche Besucher folgten der Einladung der evangelischen Kirchgemeinden rund um den Sonnenberg. Monika Wick 06.06.2022, 16.45 Uhr

Jann Flütsch, evangelischer Pfarrer von Bussnang, hält während des Gottesdienstes die Predigt. Bild: Monika Wick

Mit so vielen Besuchern hat das Organisationskomitee des Velo-Gottesdienstes wohl nicht gerechnet. Von allen Seiten herkommend peilen Velofahrer das Schulhaus Wolfikon an, auf dessen Sportplatz das temporäre Gotteshaus in Form eines Zeltes steht. Um dem Andrang gerecht zu werden, werden rasch zusätzliche Sitzgelegenheiten herbeigeschafft. «Das wird ein bunter, farbiger Gottesdienst, im wahrsten Sinne des Wortes», erklärt Martin Epting, Pfarrer der Kirchgemeinde Thunbachtal, der die Feier zusammen mit Jann Flütsch, Pfarrer der Kirchgemeinde Bussnang, und Sarah Fakhoury, Diakonin der Kirchgemeinde Affeltrangen-Braunau-Märwil, gestaltet.

Urban und Irene Meier an ihren Instrumenten. Bild: Monika Wick

Zu Beginn will Martin Epting wissen, woher die Besucher kommen. «Menschen aus verschiedensten Ländern sind ans Pfingstfest nach Jerusalem gereist. Hier können wir nachempfinden, wie es damals war», sagt er. Musikalisch wird der Gottesdienst von Urban Meier am Keyboard und seiner Frau Irene mit der Panflöte untermalt. Für weitere musikalische Leckerbissen sorgt ein Schülerchor und das Alphorn- und Büchel-Trio. Es besteht aus Fredy und Stefan Schnyder sowie Frieda Ruckstuhl. Letztere erlernte das Spielen der Instrumente erst im Alter von 74 Jahren.

Nach der Predigt lädt Martin Epting die Gemeindemitglieder zum Abendmahl ein, wohlweislich, dass einige den Ort für diesen Akt unpassend finden könnten. Epting erklärt:

«Mit Pfingsten begann die Kirche zu existieren, darum werden wir hier das Abendmahl feiern.»

Das Alphorn- und Büchel-Trio während des Gottesdienstes. Bild: Monika Wick

Die Kollekte des Gottesdienstes, die dem Anlass entsprechend in Velohelmen gesammelt wird, geht zu Gunsten des Vereins Pro Schule Ost. Vereinsmitglied Martin Richard erklärt, was mit dem Geld geschieht. Zudem ruft er dazu auf, Velos für Rumänien zu spenden. «Sie können bis Mittwochmittag auf dem Anhänger vor der Schule deponiert werden», sagt er. Nach dem Gottesdienst müssen die Velofahrerinnen und Velofahrer nicht gleich den Heimweg antreten. Im Schatten der Bäume können sie ihr mitgebrachtes Essen geniessen oder an den spielerischen Aktivitäten teilnehmen.