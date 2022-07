Nachhaltiges Projekt: Wigoltinger Schüler bauen vertikalen Garten

Wigoltingen Wigoltinger Sekundarschüler bauen einen vertikalen Garten im Schulzimmer Seit vergangenem Sommer verfügt die Schule Wigoltingen über einen Maker Space. Dort können die Schulkinder ausprobieren, tüfteln und erforschen. Ein erstes Resultat dieser neuen Einrichtung ist ein vertikaler Garten im Klassenzimmer von Michael Hirtl. Mario Testa Jetzt kommentieren 05.07.2022, 04.20 Uhr

Während die Programmiergruppe mit Lehrer Michael Hirtl die Software für die Bewässerung überprüft, kümmert sich die Pflanzengruppe um den Garten. Mario Testa

Was bedeutet Nachhaltigkeit? Diese Frage stellte Sekundarlehrer Michael Hirtl seinen Schülerinnen und Schülern und behandelte das Thema im Unterricht. Um an einem konkreten Beispiel nachhaltige Lösungen zu aufzuzeigen hat die ganze Klasse einen vertikalen Garten in ihrem Schulzimmer gebaut. Der Strom für Belichtung, Steuerung und die Wasserpumpe stammt von einem Solarpanel vor dem Fenster des Klassenzimmers.

«Wir haben die Klasse dazu in vier Gruppen aufgeteilt, die Pflanzen-, die Bau-, die Blog- und die Programmiergruppe», sagt Hirtl. Die jeweils vier bis fünf Schülerinnen und Schüler pro Gruppe haben klare Aufgaben zugewiesen bekommen und müssen auch ihre Zusammenarbeit unter Beweis stellen beim Projekt, dass sie jeweils im MINT-Unterricht (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) betreuen.

Anfangs der Unterrichtsstunde fasst Michael Hirtl die anstehenden Aufgaben zusammen: «Wir haben Probleme, dass der Wasserstand stark variiert. Dann müssen die Pflanzen und die Erde geprüft werden. Und es stimmen auch nicht mehr alle Werte in der Software für die automatische Bewässerungsanlage.» Und bevor sich die vier Gruppen an die Arbeit machen, betont Hirtl: «Schaut alle, dass es über die Ferien funktioniert.»

Ein automatische Bewässerung

Sherill von der Programmiergruppe. Bild: Mario Testa

1.-Sekundarschüler Sherill gehört der Programmiergruppe an. Mit seinen Mitschülern sorgt er dafür, dass die Bewässerung des vertikalen Gartens automatisch klappt. «Wir haben Feuchtigkeitssensoren zu den Pflanzen gesteckt und dann ein Programm geschrieben, welches die Pumpe steuert», erklärt Sherill.

«Wenn die Feuchtigkeit unter einen gewissen Schwellenwert fällt, beginnt die Pumpe fünf Minuten zu bewässern.»

Noch läuft das System nicht immer ganz wie gewünscht und deshalb versuchen die Programmierer im Unterricht die Steuerung zu optimieren.

Celina von der Baugruppe. Bild: Mario Testa

Celina gehört der Baugruppe an. Sie hat mit ihren Kolleginnen und Kollegen die eigentliche Konstruktion für den vertikalen Garten gebaut. «Wir haben ein Palett gekauft, mit einem Brett an die Wand geschraubt und Platz für die Petflaschen geschaffen, in denen unsere Pflanzen wachsen», sagt Celina. «Die Petflaschen haben wir halbiert und nützen die obere hälfte mit dem Deckel. In den mussten wir ein kleines Loch bohren, damit das überschüssige Wasser wieder ablaufen kann. Dieses fliesst dann über die Rinnen zurück in den grossen Wassertank.»

Anspruchsvolle Pflanzen

Die Pflanzengruppe kümmert sich um die Erde und Pflanzen im Garten. Aloe Vera, Kletterfeige, Rosmarin - knapp 20 Pflanzensorten wachsen im vertikalen Garten. Im laufe des halben Jahres, in dem der Garten nun schon im Klassenzimmer hängt, mussten die Pflanzengruppe schon einige Pflanzen austauschen. «Es wachsen nicht alle gleich gut und wir müssen ausprobieren, für welche Pflanzen es wo am besten passt und wie viel Wasser sie brauchen», sagt Leandra.

Leandra bespricht mit ihrer Kollegin aus der Pflanzengruppe die Entwicklung der Pflanzen und beschriftet sie mit entsprechenden Täfelchen. Bild: Mario Testa

«Die in der obersten Reihe brauchen am wenigsten Wasser, die zuunterst am meisten.»

Dank einer App wissen die Schülerinnen, um welche Pflanzen es sich handelt und entsprechend ordern sie bei der Baugruppe Täfelchen, um die Pflanzen anzuschreiben. Die Baugruppe pendelt viel zwischen Klassenzimmer und MakerSpace (siehe Kasten) hin und her, wo sie die geforderten Teile fertigen.

Rafael von der Bloggruppe. Bild: Mario Testa

Rafael ist Mitglied der Bloggruppe. «Wir dokumentieren das Projekt, schreiben Texte und machen Fotos. Ich bin für die Fotos zuständig.» Es sei interessant, die Entwicklung des Gartens zu dokumentieren. «Es gibt auch immer wieder mal ein Problem zu lösen. Die Pumpe zum Beispiel hat zwischendurch im Unterricht getönt wie eine Kaffeemaschine.»

Alle befragten Kinder finden das Klassenprojekt sehr spannend und steuern im MINT-Unterricht gern ihren Teil dazu bei, dass die Pflanzen spriessen. «Dieses Projekt ist auch nie abgeschlossen. Es geht immer weiter und verlangt ständig nach Anpassungen und Optimierungen. Das macht es für den Unterricht auch sehr interessant», sagt Lehrer Michael Hirtl.

MakerSpace Blick in den MakerSpace der Schulen in Wigoltingen. Bild: Mario Testa Seit diesem Schuljahr haben die Schulen in Wigoltingen im Werkzentrum einen MakerSpace. Es handelt sich dabei um eine Lern- und Experimentierumgebung, in der geschraubt, gebastelt, getüftelt und programmiert werden kann. Den Schülern stehen diverse Materialien, Werkzeuge, Schaltkreise wie auch komplexe Apparate wie 3D-Drucker oder Lasergrawurmaschinen zur Verfügung. «Im Grunde ist im MakerSpace alles realisierbar, was der Kreativität der Schülerinnen und Schüler entspringt», sagt Schulleiter Philipp Zimmer. «Besonders die Förderung von Kreativität und Innovationsfreude stehen dabei für uns im Zentrum.»



www.schulewigoltingen.ch

