Wigoltingen schliesst mit einem Grillabend das Jubiläum ab

Wigoltingen Nach zweieinhalb Jahren enden in Wigoltingen die Jubiläumsaktionen Im Jahr 2020 feierte die Politische Gemeinde Wigoltingen das 25-jährige Bestehen. Den geplanten monatlichen Events kam Corona in den Weg und so kommt es nun erst am 10. September zum Abschluss der Jubiläumsfestivitäten. Mario Testa 06.09.2022, 17.15 Uhr

Gemeindepräsidentin Sonja Wiesmann vor dem Gemeindehaus von Wigoltingen. Bild: Mario Testa

Alles begann mit dem Fasnachtsumzug im März 2020, von da an ging dann aber lange nichts mehr. Corona vermieste Wigoltingen die geplanten monatlichen Aktivitäten zum Gemeindejubiläum. «Beispielsweise das Waldfondue – alle essen aus einem Topf – ging da natürlich nicht», sagt Gemeindepräsidentin Sonja Wiesmann. «Andere Anlässe wie die Bundesfeier, das Bobby-Car-Rennen oder das Weihnachtswichteln gingen natürlich trotzdem.»

Vier Anlässe konnten im Jahr 2020 durchgeführt, die anderen Aktivitäten musste die Gemeinde auf das Jahr 2021 verschieben, wo sie wie die Öpfeltrophy teilweise durchgeführt oder wie das Grümpelturnier erneut nicht stattfinden konnten. Und so kommt es, dass nun am 10. September, zweieinhalb Jahre nach Start der Programmreihe, erst der Abschluss der Feierlichkeiten ansteht.

«Wir haben auch gemerkt, irgendwann gibt es Ermüdungserscheinungen. Nach verschieben und verschieben ist die Luft irgendwann draussen.»

«Das Sommerfest soll eine Abrundung der Jubiläumsaktivitäten sein», sagt Sonja Wiesmann. Auch wenn nicht ganz alle geplanten Aktivitäten durchgeführt werden konnten. Das Sommerfest fast Wiesmann zusammen mit: «Grillieren, trinken, gemütlich zusammensitzen.»

Anmelden für das Töggeliturnier

Das Sommerfest auch mit Aktivitäten für Kinder beginnt am Nachmittag und dauert bis in die Nacht hinein. Nachmittags in der Mehrzweckhalle in Wigoltingen findet auch bereits ein Töggeliturnier statt. «Es sind aber zwei unabhängige Anlässe, also man kann auch ans Sommerfest kommen, ohne am Töggeliturnier teilzunehmen.» Für das Turnier haben sich erst rund 20 Personen angemeldet und Sonja Wiesmann meint mit einem Lachen:

Sonja Wiesmann, Gemeindepräsidentin Wigoltingen. Bild: Mario Testa

«Wenn es dabei bleibt, sieht es so aus, als werde ich Champion.»

Grosser Einsatz der Bevölkerung

Rückblickend aufs Jubiläumsprogramm der Gemeinde ist Sonja Wiesmann trotz aller Corona-Probleme sehr zufrieden. «Ich bin immer noch fasziniert, wie gut es gelaufen ist», sagt Sonja Wiesmann. Am Neujahrsapéro 2020 hatte sie die verschiedenen Aktionen vorgestellt und alle Interessierten konnten eine Nummer ziehen und wurden so als Organisatorinnen und Organisatoren den verschiedenen Festakten zugeteilt. «So gestalten die Einwohnerinnen und Einwohner Programm für einander. Das Thema war ja ‹miteinander statt nebeneinander›.» Zudem habe man geschaut, dass in jedem Ortsteil etwas stattfindet.

Anmeldung bis Dienstagabend: Töggeliturnier unter toeggeliturnier2022@gmx.ch