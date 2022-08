Auf Anhieb zum Sieg: Wigoltinger sind Barbecue-Schweizermeister

Wigoltingen Mit Geduld und stetem Feuer zum Schweizer-Meister-Titel Andreas Sauter, Sabrina Bayerbach und Raffael Meier haben an der BBQ- und Grill-Schweizer-Meisterschaft als Newcomer auf Anhieb den Titel unter den Amateuren geholt. In ihr Hobby investieren die drei viel Zeit, Holz und Leidenschaft. Mario Testa Jetzt kommentieren 07.08.2022, 14.45 Uhr

Das «Möhrli Griller's»-Team mit Andreas Sauter, Sabrina Bayerbach und Raffael Meier präsentieren die drei Glaspokale, die sie an der Schweizer Meisterschaft gewonnen haben. Bild: Mario Testa

Hinter einer Palisadenwand in einem Wigoltinger Wohnquartier qualmt es. Der Duft von brennendem Holz liegt in der Luft. Das «Möhrli Griller's»-Team trainiert und geniesst. Vor kurzem haben Andras Sauter, Sabrina Bayerbach und Raffael Meier an der BBQ- und Grill-Schweizer-Meisterschaft den Titel unter den Amateuren abgeräumt – und das als einzige Newcomer unter den sechs Teilnehmern. «Wir wollten eigentlich einfach mal vorbeischauen, aber dann haben wir gesagt, wenn schon, denn schon, nehmen wir doch gleich teil», sagt Andreas Sauter.

«Seit vielen Jahren ist Grillieren unser Hobby. Der Reiz ist, das feine Essen und eine gute Zeit miteinander zu verbringen.»

In den vergangenen drei Jahren haben die drei Teammitglieder immer mehr Zeit in ihr Hobby investiert, haben mehrere Grills gekauft und waren damit bereit für ihre erste Meisterschaft. Also sind sie mit einem Wohnwagen und einem gut gefüllten Materialwagen los nach Giswil, wo am 12. Juni die Schweizer Meisterschaft stattfand.

Vorspeise, Hauptgang und Dessert vom Grill

Am Samstag hat das Team den Stand eingerichtet. «Ich bin ja Gerüstbauer, also haben wir aus Gerüstelementen unseren Stand gebaut», sagt Andreas Sauter. «Die sind von der Höhe her perfekt, nicht so tief wie Festbänke», ergänzt Sabrina Bayerbach, die gelernte Köchin. Um der Hygiene Genüge zu tun, wurden die Gerüste mit Folie umwickelt. «Wir hatten einfach einen Kanister, andere fliessend Wasser.»

So sah der Stand der «Möhrli Griller's» an der Meisterschaft aus. Bild: PD

Vor das Zelt kamen je ein Smoker und ein Grill und das Team war parat. «Dann haben wir leider einen krassen Anfängerfehler gemacht und in der Nacht auf Sonntag etwas zu lange und intensiv gefeiert. Am Samstagmorgen kamen wir kaum aus den Federn», sagt Raffael Meier und lacht.

Das sei dann auch am ersten von drei Gängen anzumerken gewesen, den sie der Jury präsentieren mussten. Gegrillte Dorade mit Kartoffeln und weissem Spargel. «Den haben wir etwas verhauen, aber danach haben wir uns gesteigert.» Als zweiten Gang galt es, Rippchen mit Jack-Daniel's-Rub, Gemüse und Krautsalat zu servieren. «Wir haben uns als Thurgauer natürlich für den Apfel-Jack entschieden. Auch Kaffee kam in die trockene Marinade, also den Rub», sagt Sabrina Bayerbach (siehe Rezept). Die Aufteilung der Aufgaben im Team sei klar: «Die beiden Männer grillen, ich mache den Rest.»

Mit dem zweiten Gang landeten die «Möhrli Griller's» unter den Amateuren auf dem zweiten Platz. Doch dann kam als letzter Gang das Dessert dran, die Obwaldner Spezialität Cholermüs mit Rhabarberkompott. «Mit dem Dessert haben wir alles herausgerissen», sagt Andreas Sauter. «Mit ihm und den Rippli wären wir sogar bei den Profis auf dem Podest gelandet.»

Ein Gericht alle zwei Stunden

Bei der Meisterschaft gelten strenge Regeln. So dürfen keine Schalen oder Ähnliches auf dem Grill verwendet werden, in denen sich Flüssigkeiten sammeln können. Ebenso werden die Gänge exakt alle zwei Stunden von einem Springer in einer Box abgeholt und zur Jury gebracht. «Die Jury ist in einem abgetrennten Raum. Sie sehen nur eine Nummer, wissen nicht, ob es von den Profis ist oder von den Amateuren», erklärt Sauter. Die Profis mit maximal sechs Personen im Team müssen innert vier Stunden fünf Gänge abliefern, die Amateure mit maximal fünf Personen in derselben Zeit nur deren drei.

Diese Whiskey-Flasche gab es als Preis obendrauf. Bild: Mario Testa

«Spannend ist es mit den Zuschauern. Auch sie durften probieren», sagt Andreas Sauter. Die Veranstalter der Swiss-Barbecue-Association stellen den Teilnehmern einen Warenkorb mit Fleisch und Fisch zur Verfügung, den Rest müssen die Teams selber mitbringen. Die Teilnahme kostet pro Team 100 Franken. «Wir haben die drei Pokale gewonnen und eine Flasche Jack Daniels mit unserem Namen drauf. Wir sind sehr zufrieden.»

Geduld statt hoher Hitze

Die Unterschiede zwischen Grillieren und Barbecue liegen in der Hitze und der Dauer. Ein Grill ist heiss, das Fleisch kommt direkt drauf und ist bald durch. Beim Barbecue liegt das Fleisch nicht über der Glut und wird langsam durch den Rauch erwärmt und gegart. «Zuerst wird das Fleisch konserviert und nimmt den Rauchgeschmack an, bevor es gegart wird. Man muss investieren in ein Stück Fleisch – und kann es dann dafür umso mehr geniessen», sagt Raffael Meier, der 29-jährige Schlosser aus Winterthur. «Das dauert zwischen sechs und 18 Stunden.»

«Wir haben auch schon Melonen gegrillt, Schokoküsse mit Speck oder Ananas. Es geht fast alles und auch bei jedem Wetter – wir haben im Winter angefangen.»

Die drei Trophäen von der BBQ- und Grill-Schweizer-Meisterschaft in Giswil. Beim Dessert und der Gesamtwertung resultierte der 1. Rang, beim Hauptgang der 2. Rang. Bild: Mario Testa

Die «Möhrli Griller's» – der Name leitet sich von Schweinen ab – haben sich nach dem Newcommer-Sieg die nächsten Ziele gesteckt. «Wir gehen an die Deutschen Meisterschaften und schauen da mal zu. Das Ziel ist schon, auch mal europäisch teilzunehmen.» Das nächste Ziel national sei, nächstes Mal bei den Profis mitzumachen. «Wir wollen nicht nur einfach den Titel verteidigen.»

Rezept Jack Apple Rips mit Kaffe Rub Zutaten:

2 Stränge Rippchen vom Schwein

50 g Kaffeebohnen gemahlen

50 g Paprikapulver

50 g brauner Zucker

2 EL Paprikapulver rauchig (optional)

2 EL Salz

2 EL Kümmel gemahlen

2 dl Jack Daniel’s Apple

2 dl Thurgauer Apfelsaft

12 EL BBQ Sauce Zeitplan:

Am Vorabend

Trockene Marinade (Rub) aus Kaffee, Paprikapulver, braunem Zucker, Salz und Kümmel in einer Schüssel mischen.

Die gehäuteten Rippchen gut damit einreiben und vakuumieren.

06.30 Grill einheizen und auf 100–110 Grad einstellen.

07.20 Rips in die indirekte Zone des Grills auflegen, auf Wunsch Raucharomen mit Chips oder Chunks erstellen.

09.50 Rips in Alufolie packen und den Fonds aus Jack Daniel's und Apfelsaft dazu geben, luftdicht verpacken. Danach erneut 1,5 h in den Grill in der indirekten Zone.

11.20 Rips auspacken und beidseitig mit BBQ-Sauce glasieren und zurück auf den Grill legen, um die Glasur anzutrocknen.

11.40 Rips zerschneiden und servieren.

