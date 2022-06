Bevölkerung überzeugt sich vom Wigoltingen Innovation Park

Wigoltingen «Das ist eine Chance»: Die Bevölkerung überzeugt sich vom Grossprojekt Innovation Park – und hofft auf viele neue Arbeitsplätze Rund 150 Interessierte kamen am Dienstagabend in die Festhütte der Fussballgolfanlage in Müllheim und holten sich erste Informationen zum Wigoltinger Innovationspark ab. Manuela Olgiati Jetzt kommentieren 22.06.2022, 17.14 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rund 150 interessierte Personen kamen an den Infoanlass zum WIP. Bild: Manuela Olgiati

Die Planer sind überzeugt: Der Wigoltingen Innovation Park (WIP) wird Industrie-, Produktions- und Logistikunternehmen mittlerer Grösse anziehen und zukunftsweisende Technologien in die Region bringen. Um dieses Anliegen der Bevölkerung näherzubringen, gab es für die Einwohnerinnen und Einwohner der betroffenen Gemeinden Wigoltingen und Müllheim am Dienstagabend einen Informationsanlass. Denn, damit erste Firmen bereits 2025 beim WIP einziehen können, darf es im Zeitplan zu keinen nennenswerten Verzögerungen kommen.

200 Millionen Franken – diese Summe soll in den Bau des geplanten Wigoltingen Innovation Park (WIP) investiert werden. Diesen Betrag nannte am Dienstagabend Diana Oblak, Geschäftsführerin der Genfer Immobilieninvestmentfirma Stoneweg. Die Genfer Firma will den WIP finanzieren, bauen und managen. Oblak sagt:

Diana Oblak, Geschäftsführerin Stoneweg Bild: Manuela Olgiati

«Wir sind langfristige Investoren.»

Fragen aus dem Publikum gibt es viele. Oblak zeigt sich optimistisch und wiegt Voten von Zweifeln und Kritik aus dem Publikum mit Vorteilen auf. Ein junger Besucher spendet Applaus und ruft: «Bravo.» Eine ältere Besucherin sagt: «Unsere Jungen brauchen Arbeitsplätze. Ich unterstütze das Projekt.» Insgesamt sollen auf dem Industrieland im Hasli, angrenzend an die Schälmühle Zwicky, 80’000 Quadratmeter verbaut werden.

Mehr Schwung mit Innovation

Die Wigoltinger Gemeindepräsidentin Sonja Wiesmann rollt die Geschichte der Pioniere auf, die vor 150 Jahren im Hasli eine Bahnlinie bauten. Die Schälmühle Zwicky sei ein etabliertes Unternehmen. Innovation bringe Schwung, sagt sie überzeugt. Der Müllheimer Gemeindepräsident Urs Forster betont die umfassende Wertschöpfungskette. Für dieses Projekt sei eine enge Zusammenarbeit beider Gemeinden, Wigoltingen und Müllheim wichtig. Lärmimmissionen von Lieferanten und der Ausbau der Gemeindestrasse Grüneck waren Themen bei Müllheimer Einwohnern.

Den Zeitplan erklärt Maurice Weber, Geschäftsführer der Generalplanerin W+P Weber und Partner AG aus Wil. Im November 2022 will man den Gestaltungsplan, der im Moment beim Kanton Thurgau zur Vorprüfung liegt, mit Umweltverträglichkeitsbericht einreichen. Die Baufreigabe erhofft sich Weber im Februar 2024, den Baustart im März 2024. In der zweiten Jahreshälfte 2025 soll der Bezug des WIP möglich sein.

Baustart in zwei Jahren hält der Kanton für realistisch

Marcel Räpple, Leiter der kantonalen Wirtschaftsförderung, antwortet auf eine Frage zum Outletcenter: «Der Innovationspark ist nicht vergleichbar mit dem Outletcenter Edelreich am selben Standort.» Edelreich kam nach 14 Jahren harter Diskussionen nicht zu Stande. «WIP ist eine Chance», sagt Räpple. Der Baustart in zwei Jahren sei von Seiten des Kantons realistisch.

Marcel Räpple, Leiter Wirtschaftsförderung, Urs Forster, Gemeindepräsident Müllheim, Sonja Wiesmann, Gemeindepräsidentin Wigoltingen, Stoneweg-Geschäftsführerin Diana Oblak und Maurice Weber, Geschäftsführer der Generalplanerin. Bild: Manuela Olgiati

Zum Leuchtturmprojekt mit überregionaler Ausstrahlung zählen Standards wie Nachhaltigkeit. Oblak bestätigt auf eine weitere Frage, dass neben «vielen anderen Firmen» die Swiss Clean Battery (SCB) Interesse zeige an einer Einmietung im WIP. Weitere Namen von Firmen dürfe sie nicht nennen. Gemäss Weber meldeten bereits zwei Drittel aller möglichen Firmen Raumbedarf an. Willkommen seien Industrie und Maschinenbau sowie die Lebensmittelindustrie. Ein Logistikunternehmen spiele eine tragende Rolle. Oblak verweist auf ein Selektionsverfahren, man wolle keine kritischen Unternehmen. Für Start-ups wird der WIP ein Ökosystem an Entwicklung bieten. Das örtliche Kleingewerbe kann im WIP Raumangebote finden.

Bis zu 1000 Arbeitsplätze möglich

Maurice Weber vom Planungsunternehmen findet 600 Arbeitsplätze realistisch, «möglich wären bis zu 1000». Fragen dazu gibt es etwa auch zum Grundwasserspiegel. Unterkellert werde das moderne Gebäude zwar nicht, dennoch setze es eine fundierte Planung für die Entwässerung voraus, sagte Weber. Er führte diesbezüglich Gespräche mit Nachbarn. «Diese Bauplanung braucht etwas Hirnschmalz.»

Zudem versichert Weber: «Wir werden regionale Firmen für den Bau berücksichtigen, Fotovoltaikanlagen installieren, Abwärme aus Kälteanlagen nutzen. Es werden nachhaltige Materialien verbaut und Kindertagesplätze sowie Restaurants eingeplant.» Angedacht seien auch Räume für Praxen.

Ab September planen die WIP-Verantwortlichen eine Sprechstunde für den regelmässigen Austausch mit der Bevölkerung ein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen