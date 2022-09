Wertbühl Die Angst vor der feindlichen Übernahme: Warum der Fusionsvertrag für vier Mittelthurgauer Kirchgemeinden geändert werden musste Die vier katholischen Kirchgemeinden Bussnang, Leutmerken, Schönholzerswilen und Wertbühl haben zu einer Informationsveranstaltung geladen. Der Fusionsvertrag wurde vorgestellt. Doch einige Stimmbürger störten sich an einem Detail, dass offenbar das ganze Vorhaben gefährden könnte.

Die vier Kirchen der katholischen Kirchgemeinden: Leutmerken, Bussnang, Wertbühl und Schönholzerswilen. Bildkombo: Mario Testa

«Jetzt weiss ich wirklich grad nicht, was wir machen sollen. Das müssen wir anschauen.» Roman Meyenberger nimmt die Brille von der Nase, schaut die Projektion des Fusionsvertrags auf der Leinwand hinter sich an und nimmt gedankenversunken das eine Ende seines Brillenbügels in den Mund. Damit hat er nicht gerechnet. Meyenberger ist Jurist und Steuerexperte.

Als solcher hat er sich mit der Fusion der vier katholischen Kirchgemeinden aus Bussnang, Leutmerken, Schönholzerswilen und Wertbühl auseinandergesetzt. Und als Jurist ist er sich gewohnt, Verträge niet- und nagelfest auszuarbeiten. Doch genau das ist hier das Problem. Die Juristensprache bereitet einigen anwesenden Kirchbürgerinnen und Kirchbürgern Sorge. Doch von vorne.

Ende September stimmen sie ab

Bekannt ist seit längerem, dass die vier katholischen Kirchgemeinden aus der Region Mittelthurgau eine Fusion beabsichtigen. Der Grund: Die Suche nach Behördenmitgliedern fällt immer schwerer. Die Landeskirche unterstützt dieses Vorhaben und die Zeit drängt, denn auf Ende 2022 soll die Fusion stehen. Darüber stimmen am 25. September die Kirchbürgerinnen und Kirchbürger der vier Gemeinden ab. Sagen zwei Ja, kommt eine Fusion zu Stande. Im Idealfall eine mit allen vieren.

Bereits Ende Januar haben die vier Präsidenten der Kirchgemeinden eine Informationsveranstaltung abgehalten. Projektleiterin Ursula Fust hat seither im Forum Kirche immer wieder mit Beiträgen Neuigkeiten mitgeteilt. Nun, einen Monat vor den Abstimmungen, haben die Präsidien erneut die Stimmberechtigten eingeladen, um sie über die künftigen Finanzen, den Steuerfuss sowie den Fusionsvertrag zu informieren.

«Die Behörde wird aus fünf Mitgliedern bestehen. Angedacht ist, dass jede der vier Kirchgemeinden mindestens ein Mitglied stellt», sagt Ursula Fust. Die vier derzeitigen Präsidentinnen und Präsidenten zeigen die Absicht, dass sie zusätzlich bis etwa 2026 die neue Behörde unterstützen.

Künftiger Steuerfuss von 21 Prozent

Dann kommt Meyenbergers Part. Er ist mit den Finanzen von drei der vier Kirchgemeinden bestens bekannt und rechnet den Anwesenden vor, wie hoch das künftige Kapital sowie die Verschuldung sein wird. Klar ist: Die fusionierte Gemeinde hätte vorerst keine Geldsorgen. Das Eigenkapital beziffert Meyenberger auf rund 3,3 Millionen Franken.

Die Verschuldung liegt bei 480’000 Franken. Leutmerken, Schönholzerswilen sowie Wertbühl haben derzeit einen Steuerfuss von 25 Prozentpunkten oder höher. Bussnang mit 19 Prozent den tiefsten.

Roman Meyenberger, Steuerexperte Bild: Sabrina Bächi

«Wenn sich nichts Grundlegendes ändert, dann erachte ich einen Steuerfuss von 21 Prozent für die fusionierte Gemeinde als ausreichend.»

Dann kommt der Knackpunkt, mit dem weder Fust noch Meyenberger gerechnet haben: Der Fusionsvertrag. «Es gibt zwei Wege für eine Fusion», erklärt Meyenberger. Eine Kombination, das heisst, alle vier Gemeinden werden aufgelöst und eine neue entsteht. Oder eine Absorption, also drei Gemeinden werden in eine bestehende überführt. Der Steuerexperte erklärt: «Wir haben uns für den zweiten Weg entschieden, damit wir handlungsfähig bleiben und stets alle Löhne bezahlen können. Das Resultat ist aber in beiden Fällen genau das gleiche.»

«Da steht aber, dass wir von Bussnang übernommen werden», sagt eine Votantin. Ein weiterer Stimmbürger ergänzt:

«Und da steht, dass die neue Kirchgemeinde Bussnang heisst.»

Das, will Meyenberger beruhigen, seien nur juristische Formulierungen. Wie die fusionierte Kirchgemeinde am Ende heisst, bestimmen die Kirchbürger im November an einer Versammlung. Doch das überzeugt die Anwesenden wenig. «Ich glaube, es gibt Leute, die lesen das und stimmen grad Nein, weil sie nicht von Bussnang übernommen werden wollen.» Einige nicken zustimmend. Nach zwei Stunden endet die Informationsveranstaltung mit einem offenen Ausgang. Weder Fust noch Meyenberger wissen nach diesem Abend, wie es weitergehen soll.

Privates Darlehen soll Sicherheit geben

Doch schon am Montag sagt Ursula Fust auf Nachfrage, dass es eine Lösung gibt. «Roman Meyenberger und ich haben das Wochenende durchgearbeitet und den Fusionsvertrag geändert.» Nun ist es keine Absorption mehr, sondern eine Kombination. Das heisst, alle vier Kirchgemeinden werden aufgelöst und eine völlig neue fusionierte Kirchgemeinde entsteht. «Damit wir handlungsfähig bleiben und die Löhne bezahlen können, nehmen wir mit den Banken Gespräche auf. Wir haben aber für den Notfall geregelt, dass wir von privater Seite ein Darlehen von 100’000 Franken erhalten», sagt Fust.

Die geänderte Botschaft sowie der Fusionsvertrag gehen diese Woche in den Druck. Fust hofft nun, mit dieser Art des Vertrags alle Kirchbürgerinnen und Kirchbürger von einer Fusion zu überzeugen. «Aber am Ende ist ein Nein auch ein Entscheid. Die Behörde ist nur dazu da, Wege aufzuzeigen», sagt sie. An Sentimentalitäten und Wortklaubereien, die auf juristischen Grundlagen basierten, sollte es aber nicht scheitern, da waren sich Fust und Meyenberger einig.