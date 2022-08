Als die Internierten den Wald abholzten und es noch einen Dorfpolizisten gab – ein 89-Jähriger erzählt, wie es früher in Bussnang war

«Weisch no, früener ...?»

Früher betrieb man in Bussnang vor allem Landwirtschaft – heute werden von dort aus Schienenfahrzeuge in die weite Welt exportiert. Willi Ausderau gewährt einen Blick in die Geschichte seines Heimatdorfes.