Zwei Unfälle in elf Tagen: Kanton untersucht Weinfelder Kreuzung

Weinfelden Zwei schwere Unfälle in zwei Wochen: «Kreuzung wird nochmals analysiert und bei Bedarf werden Massnahmen ergriffen» Bei Verkehrsunfällen an derselben Kreuzung in Weinfelden verstarb vor zwei Wochen ein junger Motorradfahrer. Dieses Wochenende forderte ein erneuter Unfall vier teils Schwerverletzte. Das Tiefbauamt Thurgau nimmt die Kreuzung deshalb nochmals unter die Lupe. Mario Testa Jetzt kommentieren 27.09.2022, 05.40 Uhr

An der Kreuzung haben Freunde des verstorbenen Motorradfahrers Blumen und Kerzen niedergelegt. Bild: Mario Testa

Zwei Unfälle an derselben Kreuzung am östlichen Ortsausgang von Weinfelden forderten einen Toten und vier Verletzte innert nur zwölf Tagen. Am Sonntag, 11. September, starb ein 18-jähriger Töfffahrer, der auf der Konstanzerstrasse in Richtung Weinfelden unterwegs war, weil ihm eine 65-jährige Autofahrerin, die aus der Kreuzlingerstrasse fuhr, die Vorfahrt nahm.