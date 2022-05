Herbert Buschta muss das «Pulcinella» in Weinfelden schliessen

Weinfelden Zu wenig Gäste, zu wenig Geld: Restaurant Pulcinella ist per sofort geschlossen – Wirt: «Vielleicht habe ich zu sehr gehofft» Bereits vor Auffahrt ist klar: Die Umsatzzahlen stimmen nicht, der Pächter vom Weinfelder «Pulcinella» hört auf. Doch ganz so einfach ist es nicht. Denn der Wirt hat einen Fünfjahresvertrag abgeschlossen und ihm ist das Geld ausgegangen. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 31.05.2022, 14.30 Uhr

Das Weinfelder «Pulcinella» an der Wilerstrasse. Seit einer Woche ist es bis auf weiteres geschlossen. Bild: Mario Testa

Seit Dienstagabend vor Auffahrt ist es Tatsache: Das Restaurant Pulcinella und Steakhuus von Wirt Herbert Buschta ist zu. «Der Grund ist, dass wir die notwendigen Umsatzzahlen nicht erreicht haben», sagt Buschta. Das Ende kommt insofern überraschend, da der Wirt mit seinem Geschäftspartner René Eckenfels bis zuletzt versuchte, das Restaurant am Leben zu halten. Zum Schluss mit der Aktion Kunst und Kulinarik, bei der sie Kunstwerke des Ostschweizer Künstlers Aurelio Wettstein ausstellten.

Doch auch das brachte nicht den erhofften Erfolg. Bekannt ist seit längerem, dass die Geschäftsleute mit fehlenden Gästen und entsprechend zu wenig Umsatz kämpfen. «Vielleicht habe ich zu sehr gehofft oder mich verrechnet», sagt Buschta.

Wirt Herbert Buschta. Bild: Reto Martin

«Ich weiss nicht, was falsch gelaufen ist. Die Weinfelder lieben mich einfach nicht.»

Er ist enttäuscht über die Situation und darüber, dass sein grosses Abenteuer mit dem «Pulcinella» nicht geklappt hat. Aber ihm sei schlicht das Geld ausgegangen. Nun hat er ein Minus von mehreren 10'000 Franken und muss Insolvenz anmelden. «Ich habe deshalb keinen anderen Ausweg mehr gesehen, als das Restaurant nach einem halben Jahr wieder zu schliessen», sagt er.

Aus rechtlicher Sicht ist der Vertrag nicht kündbar

Allerdings hat Herbert Buschta als Pächter einen Fünfjahresvertrag abgeschlossen. Er habe die Kündigung eingereicht, mit der Bitte, ihn so schnell als möglich aus dem Vertrag zu entlassen, erklärt Buschta. «Ich hoffe, der Vermieter sucht einen Nachfolger, ansonsten werde ich das machen.»

Markus Neff, Verwaltungsrat Kingshouse Immobilien AG. Bild: Reto Martin

Markus Neff ist Verwaltungsrat der Kingshouse Immobilien AG, der Besitzerin der Liegenschaft an der Wilerstrasse. Er sagt, dass Herbert Buschta sich in vollumfänglicher Kenntnis der damaligen Umstände, wie etwa der Pandemie, zu diesem langjährigen Mietvertrag entschieden habe. «Ihm wurde während der Pandemie im Sinne einer ‹Anschubunterstützung› bezüglich Mietzins auch in hohem Masse entgegengekommen. Die Kingshouse hat entsprechende Investitionen mit Blick auf diese fixe Mietdauer vorgenommen. Aus unserer rechtlichen Sicht ist dieser Vertrag aktuell nicht kündbar.»

Weinfelden sei ein guter Standort – auch für Gastronomie

Auch sei es die Pflicht des Mieters, für eine Nachfolge zu sorgen. Zur Zukunft des «Pulcinella» möchte sich Neff nicht detailliert äussern. Er sagt nur, dass die Kingshouse Immobilien AG mögliche Varianten ausgearbeitet habe.

«Wir werden unabhängig von den zu führenden Gesprächen mit Herrn Buschta eine sinnvolle Lösung finden. Denn Weinfelden ist ein sehr attraktiver Standort – auch für Gastronomie.»

Wie es nun für ihn persönlich weitergeht, weiss Herbert Buschta noch nicht so genau. Er ist mit 78 Jahren eigentlich schon längst in Pension. Vielleicht werde er nun Pilze sammeln gehen, so wie man es ihm schon von Anfang an geraten habe.

«Ich muss jetzt kleine Brötchen backen und schauen, dass es zum Leben reicht. Denn ich habe nichts mehr.»

Alles, was ihm bleibt, ist die Frage, wie das passieren konnte. «Was habe ich falsch gemacht?»

