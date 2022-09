Clean-up-day: Weinfelder Schulkinder sammeln 100 Kilo Müll ein

Weinfelden Zigis, Hundesäckli und ein Lippenstift: das haben die Schulkinder am Clean-Up-Day gesammelt Am nationalen Clean-Up-Day haben erstmals auch in Weinfelden neun Schulklassen teilgenommen. Die rund 160 Schulkinder haben insgesamt 100 Kilogramm Abfall eingesammelt. Einige Fundsachen sind dabei besonders kurios. Sabrina Bächi 16.09.2022, 18.26 Uhr

In Säcken bringen die Schulkinder den Abfall auf den Marktplatz. Bild: Arthur Gamsa

«Alle fünf bis zehn Meter haben wir einen Zigistummel gefunden», sagt Fabienne. Die 6. Klässlerin und ihre Klassenkameradin Alina haben am Clean-Up-Day zweieinhalb Stunden lang die Strassenränder vom Abfall befreit. Genauso wie 160 weitere Schülerinnen und Schüler aus neun Weinfelder Schulklassen dies am Freitagmorgen im Rahmen des nationalen Clean-Up-Days getan haben.

Manche Fundsachen sind ganz schön kurios. Bild: Arthur Gamsa

Es ist das erste Mal, dass die Stadt diesen Event durchführt. Zusammen haben die Schulkinder knapp 100 Kilogramm Abfall gesammelt. In einer Art Sternmarsch treffen sie um elf Uhr auf dem Marktplatz ein und beigen das Gefundene auf einen Haufen. Nach sehr viel sieht es nicht aus. Doch das meiste, was die Kinder und Jugendlichen aufgelesen haben, sind Fätzli oder eben Zigarettenstummel.

Eine Eisenstange haben die Schüler auch eingesammelt

Am Ende wird der Abfall in die KVA gebracht. Rund 100 Kilogramm sammelten die 160 Schulkinder an diesem Morgen. Bild: Arthur Gamsa

Einiges an Büchsen und Dosen, vor allem Bierdosen, ist ebenfalls dabei. Und manche haben gar einige ganz besondere Abfall-Schmuckstücke gefunden. «Ich habe einen Lippenstift in einem Maisfeld gefunden», sagt Alina. In einem Gebüsch in der Nähe des Ganggelistegs haben die Schüler einen einzelnen schwarzen Schuh eingesammelt. Eine Lehrerin zeigt ein durchtrenntes Veloschloss in die Runde. Offenbar hat eine Klasse eine Eisenstange entdeckt. Die Schülerinnen und Schüler schwatzen wild durcheinander. Sie erzählen sich, welches ihr seltsamstes Fundstück war. Einweggrills, Wodkaflaschen, Haargummis, Hundesäckli und Karton werden aufgezählt.

Die Kleinsten, Schülerinnen und Schüler aus der Einführungsklasse, tragen noch immer die Handschuhe, als sie auf dem Marktplatz ankommen. «Leere Caprisonne haben wir gefunden», sagt eines der Mädchen und ihre Augen hinter den Brillengläsern strahlen. Ob es ihnen Spass gemacht hat, zu fätzlen? Ja, sagen sie begeistert.

Auch leere Alkoholflaschen sammeln die Kinder ein. Bild: Arthur Gamsa

Am Ende sammelt Werkhofchef Martin Schneeberger die Abfallsäcke zusammen. Er und sein Team sorgen täglich und vor allem sonntags und montags dafür, dass in der Stadt kein Abfall am Boden liegt. «Es gibt Hotspots wie etwa der Marktplatz oder Bahnhof und im Sommer natürlich die Grillstellen», sagt er. Auch von illegal entsorgtem Abfall im Wald, Sofas oder ganze Säcke voller Abfall, berichtet Schneeberger.

Abfall liegen lassen – eine Frage des Charakters

«Ich bin überzeugt, Littering ist Charaktersache», sagt Stadtrat Daniel Engeli. Er hat gemeinsam mit der Schule die Durchführung des Clean-Up-Days lanciert. Rund 150 Kübel gebe es in Weinfelden. Dennoch landet immer wieder Abfall am Strassenrand, an Flussborden oder mitten im Zentrum. «Wir wollen damit sensibilisieren», sagt Engeli. Und auch Schulpräsident Thomas Wieland ist überzeugt: Gegen Littering muss man früh ein Bewusstsein schaffen. «Es ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler lernen, dass jeder Abfall, den jemand wegschmeisst, auch irgendjemand wieder zusammennehmen muss.»

«Also ich sammle den Abfall vom Znüni oder so immer im Jackensack und entsorge ihn danach», sagt die 11-jährige Fabienne. Ihre Freundin Alina ergänzt: «Es hat mich schon überrascht, wie viel Abfall herumliegt. Ich achte mich aber auch darauf, dass ich den Abfall im Kübel entsorge», sagt sie. Denn schliesslich, so haben sie von Botschafterinnen der Organisation IGSU (sieh Kasten) gelernt, braucht der Abfall in der Natur sehr lange, bis er sich zersetzt, «und viele Tiere sterben daran».

Die Weinfelder Schulen haben zum ersten Mal am Clean-up-day teilgenommen. Bild: Arthur Gamsa

Fünf weitere aus der Region nehmen teil Der Clean-Up-Day hat dieses Jahr zum 10. Mal stattgefunden. An zwei Tagen im Jahr kommen Tausende von Helferinnen und Helfer zusammen und fätzlen für eine saubere Umwelt. In der Schweiz zeichnet sich die Organisation die Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt (IGSU) für den Clean-Up-Day verantwortlich. Aus der Region Weinfelden nehmen auch die Primarschule Märwil, der Dorfverein Bussnang, die Volksschule Bürglen sowie Lidl Schweiz teil. (sba)