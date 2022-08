Weinfelden Weniger Aussteller, dafür umso mehr Besucher: Die Vorbereitungen zur WEGA laufen auf Hochtouren Gregor Wegmüller steckt mitten in den Vorbereitungen für die Thurgauer Herbstmesse. Er sagt, dass sich längst nicht so viele Aussteller wie sonst gemeldet haben. Dafür müssen die Organisatoren etwa beim Sicherheitspersonal aufstocken. «Wir rechnen mit hohen Besucherzahlen.» Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 03.08.2022, 11.30 Uhr

Der Lunapark an der WEGA ist bereits ausgebucht. Andere Schaustellerplätze bleiben hingegen leer. Bild: Mario Testa

«Zwei Jahre haben wir fast nur für den Kübel gearbeitet, jetzt freuen wir uns, dass es wieder losgeht.» Messeleiter Gregor Wegmüller steckt mitten in den Vorbereitungen zur WEGA. Aufgrund der Verzögerungen bei den Anmeldungen der Standbetreiber ist die gesamte Organisation in Verzug. Hinzukommt, dass das Messeteam derzeit noch unterbesetzt ist. Das bedeutet Stress für das WEGA-Team. «Aber wir wollen nicht jammern», sagt Wegmüller bestimmt. Denn nach drei Jahren Zwangspause freuen sich alle, dass es am 25. September wieder losgeht mit der grössten Messe im Thurgau. Allerdings:

Gregor Wegmüller, Geschäftsführer Messen Weinfelden. Bild: Andrea Stalder

«Bei den Ausstellern spüren wir Long-Covid-Folgen. Es melden sich längst nicht mehr so viele an wie sonst. Wir spüren da eine Unsicherheit.»

Bisher sind es nur 390 Aussteller, die sich angemeldet haben. Bei der letzten WEGA 2019 waren es deren 450. Der Durchschnitt liege bei den Ausstellern in den vergangenen Jahren zwischen 420 und 450, sagt Wegmüller.

Aufgrund dessen werden zwei Hallen, jene auf dem Marktplatz und eine auf dem Pestalozzi-Schulhofplatz, kleiner ausfallen. «Bei den Aussenständen haben wir jedoch genügen Aussteller und auch der Lunapark ist voll», sagt er.

Hohe Besucherzahl erwartet

Zu den Sonderschauen will Wegmüller noch nicht zu viel verraten. Die schon einmal angekündigte Sonderschau des Schweizer Militärs werde aber riesig. Des Weiteren zeige die KVA spannendes zum Abfallkreislauf und stelle ihr Bauprojekt vor. Bei der Schlagerparade am Sonntagnachmittag auf der TKB-Bühne hat das Management gewechselt. Sepp Silberberger, bekannt als Alpenland-Sepp, hat mit seiner Tochter Jasmine die Leitung übernommen. «Sepp Silberberger wird als Moderator durch die Veranstaltung führen», sagt Wegmüller.

Während bei den Ausstellern der Ansturm nicht so gross ist, glauben Wegmüller und sein Team, dass man nach so langer Pause von Besuchern hingegen überrannt werde. «Das ist derzeit unsere Prognose, wenn diese Unternehmenslust nichts schmälert.» Deshalb rechne man in allen Szenarien mit vielen Besuchern. Das hat etwa eine Auswirkung auf das Sicherheitspersonal, von dem man heuer mehr anstellen müsse als sonst. Dann aber könne der 69. WEGA nichts mehr im Wege stehen.

