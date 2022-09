Fernwärme für die Stadt: In acht Jahren heizt die KVA Weinfelden

Weinfelden Weinfelden hat grosse Pläne für ein stadtweites Fernwärmenetz Über die Hälfte aller Weinfelder Haushalte heizen mit Erdgas. Um von diesem fossilen Energieträger wegzukommen, setzen die Stadt und die Technischen Betriebe auf Fernwärme. Die Hitze kommt künftig von der neuen KVA – doch schon in den kommenden Jahren sollen erste Kunden mit Fernwärme heizen können. Mario Testa Jetzt kommentieren 27.09.2022, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

TBW-Geschäftsleiter Ivo Zillig, Stadtpräsident Max Vögeli und KVA-Geschäftsführer Peter Steiner vor einem der beiden Öfen in der KVA. Bild: Mario Testa

«Für uns ist das ein grosser Moment. Wir haben zweieinhalb Jahre lang geplant und gehen nun an die Öffentlichkeit», sagt Ivo Zillig. Nicht ohne Stolz stellt der Geschäftsführer der Technischen Betriebe Weinfelden AG (TBW) das Programm «Wärme Weinfelden» vor. Spätestens bis in 28 Jahren müssen auch die TBW weg von fossilen Energien. Keine leichte Aufgabe für die Werke einer Stadt, wo mehr als die Hälfte aller Haushalte mit Gas beheizt werden. «Gas ist momentan unser grösster Geschäftsbereich. Das heisst, wir müssen diesen Schwerpunkt ersetzen.»

Eine Möglichkeit sei die Erhöhung der Biogasanteile im Erdgas, ein anderer, überschüssigen Strom in Gas umzuwandeln – in Wasserstoff und Methan. Die zweite Stossrichtung sei aber die wichtigere.

«Überall wo Raumwärme und Warmwasser benötigt wird und genügend Energiedichte vorhanden ist, prüfen wir, ob wir dort ein Fernwärmenetz realisieren können.»

Die Stadt Weinfelden ist bezüglich Fernwärme in einer komfortablen Lage. In der KVA werden gewaltige Mengen Wärmeenergie produziert, mit der geplanten noch grösseren KVA noch mehr – und die künftig für das Heizen der Weinfelder Haushalte und Gewerbeliegenschaften zu nützen, ist das grosse Ziel der TBW und auch der Stadt. «Ziel ist es, die fossilen Energien praktisch auf null zu bringen bis 2050. Entsprechend müssen die erneuerbaren Energien ausgebaut werden», sagt Stadtpräsident Max Vögeli.

Blick in einen der beiden Öfen der KVA Thurgau in Weinfelden. Dieses Feuer soll künftig für wohlige Wärme in den Wohnungen in der Stadt sorgen. Bild: Mario Testa

«Mit der Fernwärme in Weinfelden machen wir etwas, wir sprechen nicht nur darüber.»

Es sei enorm aufwendig, eine Gas-Infrastruktur durch Fernwärme zu ersetzen. «Das ist eine riesige Geschichte», sagt Vögeli. Und die Grundlage liefert die Energie- und Klimastrategie der Stadt, die wir im April neu definiert haben.

Genug Energie für mehrere Städte

Für die KVA ganz im Osten der Stadt ist bereits ein Neubau geplant. «Die neue Anlage wird etwa eineinhalb mal so viele Abfälle verbrennen und entsprechend mehr Energie liefern», sagt Geschäftsleiter Peter Steiner. Er rechnet mit rund 700 bis 800 Gigawattstunden Energie pro Jahr, welche die neue Anlage künftig produzieren wird. «Und es freut uns sehr, dass die Stadt Weinfelden da am weitesten ist in der Planung für ein Fernwärmenetz», sagt Steiner.

«Die Einwohner müssen die grosse Anlage ja jeden Tag anschauen und sollen auch etwas davon haben.»

Mit weiteren möglichen Abnehmern sei er im Gespräch, beispielsweise mit den Städten Kreuzlingen und Konstanz oder der Firma Hochdorf in Sulgen. «Wir wollen ein Energiehub sein. Putin hat im Hintergrund mitgeholfen, dass jetzt alles noch etwas schneller geht.»

Die Technischen Betriebe Weinfelden rechnet mit rund 35 Gigawattstunden Wärmeenergie pro Jahr, welche ein fertig ausgebautes Fernwärmenetz künftig von der KVA beziehen würde. Damit diese Menge erreicht wird, müssen mindestens 60 Prozent aller grösseren Liegenschaften angeschlossen werden.

Bei hoher Energiedichte lohnt es sich

Wichtig ist für die Technischen Betriebe, dass sie ihr Fernwärmenetz ab sofort bewerben und auch baldmöglichst anbieten kann. Dazu wurden Gebiete in der Stadt eruiert mit einer hohen Energiedichte und diese in sechs Quartiere eingeteilt, wo die Hausbesitzer mit Fernwärme versorgt werden können.

In diesen sechs Quartieren will die Stadt Fernwärme anbieten. Bild: PD

«Jedes Haus in Weinfelden wurde auf seinen Heizenergieverbrauch analysiert. Wir brauchen eine gewisse Energiedichte, sonst wird Fernwärme zu teuer», sagt Ivo Zillig. «Beispielsweise in Einfamilienhaus-Quartieren lohnt sich Fernwärme nicht.» In den ausgeschiedenen Quartieren sei die Energiedichte genug gross, um bis ins Jahr 2050 mindestens die Hälfte der Heizenergie dank Fernwärme bereitstellen zu können.

Sofortiger Start dank Heizzentralen

Zuwarten, bis die neue KVA und die Hauptleitung für die Fernwärme errichtet ist, will die TBW nicht. «Derzeit haben wir viele Anfragen nach Fernwärme, weil Gas derzeit teuer und schwierig ist», sagt Ivo Zillig. Damit Kunden, die nun baldmöglichst ihr Heizsystem wechseln wollen, nicht ein anderes System wählen bis zum Vollausbau der Fernwärme im Jahr 2030, starten die TBW das Teilprojekt «Vorgezogene Wärme».

Auf der Güttingersreuti wurde im vergangenen Jahr bereits eine Fernwämeanlage erstellt. Bild: Mario Testa

Erste Leitungen sind schon verlegt und dank jeweils einer Heizzentrale pro Quartier kann die Erschliessung der Liegenschaften dort nun an die Hand genommen werden. «Es bestehen vier Wärmezentralen, nur im Gebiet Äuli müssen wir noch eine suchen», sagt Zillig. Bei jeder Strassensanierung werde nun geschaut, ob Fernwärmeleitungen schon eingelegt werden können. «Der Leitungsbau ist umständlicher als bei Strom oder Gas. Zudem muss der Bau auf die Endgrösse dimensioniert werden, sonst verliert man Energie.»

Für die Hausbesitzer sei der Aufwand mit Fernwärme jedoch deutlich kleiner als mit anderen Anlagen. «Es braucht praktisch keine Wartung, keinen Kaminfegereinsatz und im Haus muss lediglich ein relativ kleiner Wärmetauscher installiert werden.» Auch preislich sei Fernwärme konkurrenzfähig.

«Wir müssen mit Vorteilen und Wirtschaftlichkeit überzeugen. Der Vollkostenpreis wird etwa 18 Rappen pro Kilowattstunde betragen.»

Das Geld bleibe zudem im Thurgau, sogar in Weinfelden. «Es muss also kein Öl oder Gas aus fremden Ländern eingekauft werden», sagt Ivo Zillig. 23 Millionen Franken hat der Verwaltungsrat der TBW für den Aufbau des Weinfelder Fernwärmenetzes bereits bewilligt. Mit diesem Geld kann die Hauptleitung und auch die Feinverteilung in den Quartieren realisiert werden. Im Jahr 2030 soll die Haupterschliessung fertiggestellt und die neue KVA an das Netz angeschlossen werden. Sie wird dann die Energie für «Wärme Weinfelden» liefern. Danach wird die Feinverteilung weiter vorangetrieben, um möglichst vielen Liegenschaftsbesitzern den Anschluss ans Fernwärmenetz zu ermöglichen.

Infostand an der Wega Die Stadt Weinfelden und die Technischen Betriebe Weinfelden AG informieren über das Projekt «Wärme Weinfelden» an einem Stand an der Wega. Dieser befindet sich in der Gewerbehalle in der alten Thomas-Bornhauser-Turnhalle, also der Halle 11, am Stand 36/37.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen