Der GLP-Mann aus Ottoberg gibt alles: Weil Ueli Fisch am 27. November für das Stadtpräsidium die meisten Stimmen auf sich vereinen will, hat er das Wahlquarium organisiert. Ein Zelt mitten auf dem Marktplatz, mit Musik und Fischchnusperli. So fischt Fisch Stimmen.

Sabrina Bächi 23.10.2022, 17.20 Uhr