Filmemacher Ruedi Plattner zeigt seine neuste Tierdokumentation

Weinfelden Thurgauer Filmemacher dokumentiert das zerbrechliche Ökosystem Ruedi Plattner aus St. Margarethen hat in den vergangenen Jahren die Welt bereist und den Dokumentarfilm «Animals» produziert. Im Cinema Liberty feierte er die Premiere seines Films und diskutierte nach der Vorstellung mit den Besucherinnen und Besuchern. Manuela Olgiati 26.09.2022, 16.45 Uhr

Das Team hinter dem Dokumentarfilm: Autor Jozsef Hajgato, Filmemacher und Regisseur Ruedi Plattner und Cutter Leon Vogel. Bild: Manuela Olgiati

Aus einer Nähe von zehn, fünfzehn Metern einen jungen Eisbären filmen. Bei grosser Kälte ausharren. Das alles schafft der Filmemacher Ruedi Plattner und bleibt dabei unversehrt. Der gebürtige Baselbieter, der seit siebzehn Jahren im Thurgau wohnt, hat 40 Jahre Erfahrung als Naturfilmer. Da braucht es viel Fingerspitzengefühl. In Spitzbergen konnte Plattner die Aufnahmen des Eisbären machen. «Mein Beruf ist nicht gefährlich», sagt der 70-Jährige. Es brauche aber eine gute Vorbereitung. Dazu gehören Beobachtungen mit dem Feldstecher. Vom Hauptschiff entfernt sich dann ein ganzes Team mit dem Boot ans Ufer.

Die Idee zum Film «Ruedi Plattner's Animals» entstand auf der Suche nach dem Schlüsseltier im Jahr 2020. Filmproduzent und Verleiher Jonas Frei stellte die Kontakte her. Am Donnerstagabend sehen sich im Cinema Liberty Weinfelden rund 50 Besucherinnen und Besucher den Dokumentarfilm «Animals» an.

Natur zeigen und Ökosystem predigen

«Ich möchte den Menschen zeigen, wie schön und erhaltenswert die Natur ist», sagt Ruedi Plattner und spricht von einem Kinoerlebnis für Menschen, die nicht reisen können. In seinem jüngsten Abenteuer geht der Dokumentarfilmer auf Wildtiere ein. Der Begriff Schlüsseltier fällt oft. In der Bodenseeregion könnte es der Wolf sein, antwortet Plattner auf eine Frage aus dem Publikum. Der Film zeigt seine Reise zu den Schlüsseltieren in Skandinavien, Brasilien und der Arktis.

Der Trailer zum Film «Ruedi Plattner's Animals». Video: Ruedi Plattner

Plattner hofft, dass viele Schulklassen den Dokumentarfilm ansehen werden. Auf seiner Reise begegnet er Pflanzen und Tierarten, beschreibt selbstkritisch, wie die Menschheit kontinuierlich Ökosysteme verändere, von denen nicht nur Flora und Fauna, sondern mit Plattners Worten «letztendlich auch die Menschen selbst abhängig sind». Den Begriff «Schlüsseltier» hat Plattner in Indien bei einer Filmreise zu den Tigern aufgegriffen.

«Schützen wir den eindrucksvollsten Beutereisser einer Region, schützen wir damit das gesamte Habitat und alle Wesen, auch die Menschen, die sich in diesem Lebensraum befinden.»

Die Weltpremiere des Dokumentarfilms war tags zuvor im Cinewil. Plattner begleiten bei der Filmproduktion ein wissenschaftliches Team und Fotografen. Im Film zeigt er Interviews und Aufnahmen aus drei völlig unterschiedlichen Gebieten, er macht Exkursionen nach Finnland zum Braunbären, dem Jaguar im Pantanal und dem Eisbären in der Arktis. Und immer erwähnt Plattner klimatische Abhängigkeiten in den Ökosystemen.

Beim Apéro nach der Filmpremiere wird diskutiert. Besucherin Sonja Gmür hebt das Engagement des Filmemachers hervor. Charlotte Mäder lobt den guten Filmschnitt von Cutter Leon Vogel. Auch der Inhalt sei stimmig, sagt ein Zuschauer. Die Texte hat Autor Jozsef Hajgato geschrieben.