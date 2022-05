Steuererhöhung vertagt: Gute Rechnung der Schulen Weinfelden

Weinfelden Steuererhöhung vertagt: Guter Abschluss der Schulen Weinfelden Am 22. Juni finden die Rechnungsversammlungen der Sekundarschulgemeinde und der Primarschulgemeinde Weinfelden statt. Auch dieses Jahr fallen die Ergebnisse besser aus als budgetiert. Mario Testa 30.05.2022, 16.55 Uhr

«Wir reihen uns in die lange Liste der Gemeinden ein, die schlussendlich einen deutlich besseren Rechnungsabschluss 2021 präsentieren können, als ursprünglich budgetiert», fasst Schulpräsident Thomas Wieland die finanzielle Situation der Schulen Weinfelden im Vorfeld der Rechnungsversammlung vom 22. Juni zusammen. Die Rechnung der Sekundarschulgemeinde Weinfelden schliesst fast 2 Millionen Franken besser ab, als budgetiert. Es resultiert gar ein Überschuss von knapp 890'000 Franken anstelle des angestrebten Defizits von gut 1 Million. Nach zusätzlichen Abschreibungen und Investitionen bleibt immer noch ein Gewinn von gut 125'000 Franken.

In der Primarschulgemeinde ist die Abweichung nicht ganz so gross, doch auch hier ist das Resultat 1,6 Millionen Franken besser ausgefallen, als budgetiert. So resultiert noch ein Defizit von 370'000 anstelle der angestrebten 2 Millionen Franken. «Es ist vor allem auf der Ertragsseite, wo die grossen Abweichungen stattfinden, im Bereich der Steuern», sagt Thomas Wieland. Und er verspricht:

«Die im Finanzplan vorgesehene Steuererhöhung für die Primarschulgemeinde verschiebt sich auf alle Fälle sicher um ein Jahr.»

Schulsekretär René Diethelm führt an der Pressekonferenz zu den Schulrechnungen aus, dass mit den nun erreichten Resultaten ein Abbau des Eigenkapitals einmal mehr nicht erreicht wurde. «In der Primarschule beträgt das Eigenkapital über 10 Millionen Franken, in der Sekundarschule sind es 6,4 Millionen.» Mit einer weiteren Steuersenkung im kommenden Jahr wolle man versuchen, das Eigenkapital abzubauen auf noch rund 4 Millionen Franken.

Probleme im Schulhaus in Märstetten

Viel zu tun habe es im vergangenen Jahr beim Sekundarschulhaus Weitsicht in Märstetten gegeben. «Wir hatten einen Wasserschaden, welcher Sanierungen nach sich gezogen hat. Eine Fluchtröhre aus dem Luftschutzkeller musste repariert werden.» Ebenfalls saniert wurde das Hauswarts-Haus in Märstetten.

Auch die Heizung der Schule in Märstetten sei ein grosses Thema. «Wir sind an einer Machbarkeitsstudie für den Ersatz der Heizung», sagt René Diethelm. Dazu habe man auch Kontakt mit der Primarschulgemeinde Märstetten aufgenommen. Es würde sich dort eventuell ein Fernwärmeverbund zwischen den beiden Schulhäusern anbieten mit einer Holzschnitzel- und Gasheizung.

Für das kommende Jahr werden wir diese ins Budget aufnehmen. Auch die Lüftung und Kühlung der Sekundarschule Märstetten seien ein Thema. Zwar habe die Solaranlage auf dem dortigen Dach für etwas mehr Isolation gesorgt, aber durch die Glasfronten dringt in der warmen Jahreszeit immer noch zu viel Hitze in die Schulzimmer.

«2023 könnte es in der Weitsicht deshalb eine grössere Investition geben.»

Die steigenden Schülerzahlen und Ukraine-Kinder geben Diskussionen um zusätzlichen Schulraum in Weinfelden. «Da werden wir uns Anfang des kommenden Schuljahres festlegen müssen, ob wir das Jahr 2023 sogar Provisorien benötigen», sagt der Schulpräsident.

Hohe Schulqualität Von Januar bis März dieses Jahres hat die Abteilung Schulqualität des kantonalen Amts für Volksschule ein Audit durchgeführt in der Sekundarschule Weinfelden. «Das Resultat ist sehr erfreulich», sagt Thomas Wieland. «Wir haben die Anforderungen weitgehend erfüllt bis übertroffen.» Zwei Verbesserungshinweise seien jedoch geäussert worden. «Wir sehen diese als Chance und Möglichkeit, uns zu verbessern.» Beim einen Kritikpunkt gehe es um die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit, beim anderen um die Häufigkeit von Befragungen der Eltern, Lehrpersonen und Schulkinder.