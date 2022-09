Weinfelden: Mann soll seine Ex-Frau vergewaltigt haben

Weinfelden Sie liess es über sich ergehen: Mann steht vor Gericht, weil er seine Ex-Frau vergewaltigt haben soll War es Vergewaltigung in der Ehe oder nicht? Ein geschiedenes Ehepaar steht sich wegen dieser Frage vor Gericht gegenüber. Während sie von Vergewaltigung spricht, meint er, der Sex sei einvernehmlich gewesen. Das Bezirksgericht Weinfelden muss einen schwierigen Entscheid treffen. Rahel Haag Jetzt kommentieren 16.09.2022, 05.10 Uhr

Der Angeklagte soll seine Ex-Frau vergewaltigt haben. Bild: Somkku

Das Paar ist frisch geschieden, das sich vergangene Woche vor dem Bezirksgericht Weinfelden gegenübersteht. Die 41-jährige Privatklägerin wirft ihrem Ex-Mann vor, sie vor knapp zwei Jahren vergewaltigt zu haben. Er dagegen spricht von einvernehmlichem Sex.

Einig sind sie sich nur darin, dass es nach elf Jahren Ehe nicht mehr gut lief. «Es hat schon lange nicht mehr gestimmt», sagt sie, «da war keine Liebe, keine Geborgenheit.» Sie hätten oft laut gestritten, oft nur wegen der Kleinigkeiten, sagt er.

Angespannte Situation beim Zügeln

Streit habe es auch an einem Oktobertag im Jahr 2020 gegeben. Das Paar ist damals mit den beiden Söhnen umgezogen. Die Erwachsenen waren arbeitslos, die Kinder hatten Herbstferien. Die Situation war angespannt, sagt der korpulente 47-jährige IV-Rentner.

«Wir sind nur immer hin und her gehetzt, es war kein Ende in Sicht.»

Sie, die eine Borderline-Störung hat, erzählt, ihr Ex-Mann habe erst den älteren Sohn geschlagen, weil der seinen Bruder geplagt habe, und später Streit mit der Nachbarin gehabt. «Ich bin dazwischen gegangen, weil ich Angst hatte, dass er sie sonst schlägt.»

Abends schliesslich, vor dem Zubettgehen, habe er angeboten, sie zu massieren. Froh sei sie darum gewesen, wegen ihrer Rückenschmerzen.

«Aber bei der Massage ist es nicht geblieben.»

Sie seufzt. Nach einiger Zeit habe er sie an den Innenseiten der Oberschenkel und intim berührt. Sie habe ihm dann deutlich gesagt, dass sie das nicht wolle, doch er habe nicht aufgehört. Es tue ihr leid, schluchzt sie, aber sie könne jetzt nicht weiter darüber sprechen.

In der Anklageschrift heisst es, er sei anschliessend mit zwei Fingern anal in seine Gattin eingedrungen und habe ihr, als sie sich wehrte, ein Kissen auf den Kopf gedrückt. Sie habe erkannt, dass sie nicht gegen ihn ankomme und es über sich ergehen lassen. Er habe versucht, mit seinem Penis anal in sie einzudringen, danach habe er vaginal den Verkehr vollzogen, dabei sei sie auf dem Rücken gelegen. Sie sagt: «Für mich hat es ewig gedauert, ich dachte, es würde nie aufhören.» Dementsprechend fordert der Staatsanwalt 3 Jahre und 10 Monate Haft – die Gegenseite plädiert für einen Freispruch.

In diesem Gerichtssaal im Weinfelder Rathaus fand die Verhandlung statt. Bild: Mario Testa

Einer engen Freundin an den Hintern gefasst

Eine alte Freundin des Paares sagt als Zeugin aus. Sie hat violett gefärbtes Haar und sagt unumwunden: «Ich glaube ihr nicht.» Die Privatklägerin habe ihr zweimal berichtet: Einmal hätte sie auf dem Bauch, einmal auf dem Rücken gelegen.

Sie erzählt von einer Zeit, als sie drei sehr eng gewesen seien. Im selben Wohnblock gelebt hätten und beieinander ein und aus gegangen seien. «Wir hatten eine Art platonische Dreierbeziehung.» Der Angeklagte habe sie auch geküsst, zuerst auf die Wange, später auf den Mund. Irgendwann sei ihr das zu viel geworden.

«Er hat mich auch die ganze Zeit am Arsch angefasst, das hat mich gestört.»

Als sie ihm gesagt habe, dass sie das nicht wolle, habe er trotzdem weitergemacht. «Er hat mich nicht so ernst genommen.»

Das Bezirksgericht Weinfelden spricht den Angeklagten letztlich frei:

«Es geht nicht darum, wer glaubwürdiger ist, sondern, ob es genügend Beweise gibt.»

Das sagt der vorsitzende Richter. Zudem seien die Aussagen der Privatklägerin vor dem Hintergrund ihrer Borderline-Erkrankung besonders sorgfältig zu prüfen, denn Menschen mit dieser Störung könnten sehr manipulativ sein. «Kommt hinzu, dass viele aus dem Umfeld des Ehepaars ihr nicht glauben.» Die Privatklägerin schnaubt – und nach der Urteilsverkündung stürmt sie hinaus und eilt schimpfend die Treppe hinab.

