Wega Weinfelden: Seit 40 Jahren sorgt Ruedi Tschirren für Pfuus

Weinfelden Seit 40 Jahren kümmert sich Ruedi Tschirren um den Pfuus an der Wega Die grösste Thurgauer Messe verbraucht an den fünf Messetagen etwa gleich viel Strom wie alle Weinfelder Haushalte zusammen. Ein Team von über 30 Elektrikern kümmert sich um die Verkabelungen. Mittendrin: Ruedi Tschirren. Seit Jahrzehnten sorgt er dafür, dass die Wega unter Strom steht. Mario Testa Jetzt kommentieren 27.09.2022, 18.30 Uhr

Die Wega-Chefstromer Manuel Levy und Ruedi Tschirren in ihrem temporären Magazin in der Zentrumspassage. Bild: Ralph Ribi

Dutzende Sicherungskästen und unzählige orange und gelbe Kabel verteilen die Elektriker für die Wega dieser Tage im Weinfelder Zentrum. «Das sind sicher zehn Kilometer Kabel, genau weiss ich es gar nicht», sagt Ruedi Tschirren von der Firma Ellenbroek Hugentobler AG (Elhag). Er ist seit über 40 Jahren mit von der Partie, wenn es um den Pfuus an der grössten Thurgauer Messe geht. «Ich war zuerst als Monteur, dann als Bau- und Projektleiter und nun seit über 20 Jahren als Chef im Einsatz.»

Die Verkabelung der Wega ist jeweils ein Grossauftrag. «Im August beginne ich mit der Planung», sagt Tschirren und zeigt in seinem Büro auf eine Karte, welche die ganze Stromverteilung zeigt, die so eine Messe benötigt.

Anhand dieses Plans wird die Elektroversorung an der Wega aufgebaut. Bild: Mario Testa

«Das ist happig. Auf der Karte sieht es vielleicht klein aus, es ist aber schon intensiv.»

Für jeden Stromanschluss ausser im Thurgauerhof-Saal ist Ruedi Tschirren mit seinem Team verantwortlich. «Vom Viehzelt, über den Lunapark, die Schaustellerei bis zum Sekundarschulhaus und zur Bühne. Wir machen alles Elektrische, die Videoüberwachung der Hallen und die Lautsprecheranlage.»

Um ganz nah am Geschehen zu sein, mietet die Firma jeweils einen grossen Raum möglichst nah am Zentrum und baut dort ein temporäres Magazin auf. Diesmal befindet es sich in einem leeren Ladenlokal in der Zentrumspassage.

Diese Woche ist Tschirren mit einem Team von rund 30 Mitarbeitern für die Messe im Einsatz. «Jeder Aussteller gibt an, wie viele Steckdosen er oder sie braucht. Da gibt es auch immer wieder Sonderwünsche, aber über die Jahre lernt man sich ja auch kennen.»

«Wir sind gut ausgerüstet, haben alles, was es braucht.»

Pikettdienst löst Probleme

Stromausfälle gebe es seit einigen Jahren kaum mehr, sagt Tschirren. «Früher gab es die häufiger. Heute hat jede Steckdose eine eigene Sicherung. Da haut es dann nur die eine raus und nicht das ganze Quartier.» Seine Mitarbeiter hätten dafür mit einem anderen Problem zu kämpfen. «Es gibt Pöbler und Nachtbuben, welche die Sicherungen rausnehmen.»

Während der Messe sind zwei Mitarbeiter ständig im Pikettdienst. So können Probleme jederzeit behoben werden. Auch das Wetter habe grossen Einfluss auf deren Arbeit. Bei schönem Wetter gebe es deutlich weniger Arbeit.

«Wenn es kalt und nass ist, haben wir mehr zu tun, weil jeder noch ein Heizöfeli einsteckt. Da haut's öfters eine Sicherung raus oder es brennt ein Kabel durch.»

Während einer nasskalten Wega werde deshalb auch fast doppelt so viel Strom verbraucht. «Wir haben immer Reserven eingeplant.» (siehe Kasten)

Im temporären Magazin in der Zentrumspassage lagern die Kabel und Sicherungskästen für die Wega. Bild: Mario Testa

Personell hat Ruedi Tschirren keine Probleme. «Die Leute machen gerne Wega-Einsätze. Es erstaunt mich immer wieder. Seit Jahrzehnten habe ich immer genug Leute, auch fürs Pikett.» Der Zusammenhalt im Team sei während dieser Zeit besonders gross. «Wega ist für uns wie die vierte Jahreszeit. Frühling, Sommer, Wega, Weihnacht – dann ist das Jahr für uns mit den Installationen gelaufen.»

Mit dem Rückbau der Stromverteilung beginnt Ruedi Tschirren und sein Team jeweils bereits am Wega-Montag. «Wenn alle Marktfahrer verschwinden, weiss man nicht, was sie mitnehmen. Deshalb stehen wir um 18 Uhr, wenn die Wega schliesst, mit 20 Leuten da und holen das Zeug runter.» Am Freitagabend muss der Abbau dann komplett fertig sein.

Zeit zum Geniessen

Rückblickend auf die 40 Jahre, in denen Ruedi Tschirren nun schon mitwirkt an der Stromversorgung der Wega, sagt der 66-Jährige: «Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, die Wega wurde zehnmal grösser.» Als er angefangen habe, sei die Messe nur auf dem Marktplatz und dem heutigen Rössli-Felsen-Platz gewesen. Auch die Vorgaben hätten sich stark verändert. «Früher kam doch nie ein Starkstrominspektor. Heute kommen zwei Tage vor der Messe vier Inspektoren und testen jede Steckdose.»

Entspannt durch die Wega geschlendert sei er in all den Jahrzehnten kaum. «Ich hatte nie richtig Wega bis jetzt. Wenn ich durchlaufe, werde ich immer wieder angesprochen und mit Anliegen konfrontiert.» Dieses Jahr wolle er die Wega aber auch mal etwas geniessen, er habe mit Manuel Levy ja einen Nachfolger seit zwei Jahren, den er nun gut eingearbeitet habe. «Ab Donnerstag mach' ich frei. Ich habe ein paar Einladungen und will die Wega mal anders erleben.»

Stromverbrauch Insgesamt bezieht die Wega etwa 50'000 kWh Strom, was in etwa dem Jahresverbrauch eines Mehrfamilienhauses mit zehn Wohnungen entspricht, wie Adrian Gremlich von den Technischen Betrieben Weinfelden sagt. Die Technischen Betriebe Weinfelden haben früher während der Wega auch einen zusätzlichen 1000-Kilowatt-Transformator zugeschaltet, damit das Netz nicht zusammenfällt. Mittlerweile wurde in Weinfelden das Netz so weit ausgebaut und verstärkt, dass kein zusätzlicher Trafo für die Wega benötigt wird. Am Donnerstagabend der Wega werden jeweils Kontrollmessungen durchgeführt, um frühzeitig Netzüberlastungen zu detektieren.

