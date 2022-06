Weinfelden: Versammlung der Primarschulgemeinde Weinfelden

Weinfelden Schulhausgarten als Vorzeigeobjekt für Biodiversität An der Rechnungsgemeinde der Primarschule Weinfelden zeigt sich, dass statt des budgetierten Minus von knapp zwei Millionen nur ein geringes Defizit entstanden ist. Sabrina Bächi 23.06.2022, 16.56 Uhr

Der Pausenplatz sieht derzeit noch etwas braun aus, schon bald sollen dort die buntesten und verschiedensten Blumen blühen. Bild: Mario Testa

Kaum ist das neue Schulhaus Martin Haffter gebaut, herrscht schon wieder Platznot. «Es kann sein, dass wir wegen der Integrationsklassen nach den Sommerferien beim Martin-Haffter-Schulhaus zwei Provisorien erstellen müssen», sagt Schulpräsident Thomas Wieland. Da die meisten ukrainischen Kinder aus dem Einzugsgebiet des Martin-Haffter-Schulhauses kommen, sei es dort am sinnvollsten.

Das neue Schulhaus ist auch sonst Thema an der Versammlung, an welcher noch 32 Stimmberechtigte anwesend sind. «Der Garten sieht im Moment noch etwas braun aus, aber das wird ein Vorzeigeprojekt in Sachen Biodiversität», sagt Wieland. Schulsekretär René Diethelm erklärt den Anwesenden, dass die Rechnung wie gewollt zwar mit einem Minus, jedoch mit einem viel kleineren Defizit abschloss. Statt der fast zwei Millionen, die gemäss Budget das Eigenkapital reduzieren sollten, liegt der Aufwandüberschuss bei nur 372’00 Franken.

Rechnung einstimmig genehmigt

«Den Kredit für die Errichtung des neuen Schulhauses können wir so wie es aussieht einhalten», sagt Diethelm weiter. Zudem führen die neuen Bestimmungen im Finanzausgleich dazu, dass die Primarschule im Vergleich zum vergangenen Jahr rund 700’000 Franken mehr bezahlen muss.

Die Rechnung 2021 wird von den Anwesenden diskussionslos und einstimmig gutgeheissen. Zum Abschluss der Sitzung informiert Thomas Wieland, dass im Paul-Reinhart-Schulhaus nach den Sommerferien das Ehepaar Michael und Nadine Götsch als Schulleiter anfangen.