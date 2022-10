Benefizkonzert in Weinfelden: Rolf Raggenbass spielt Country

Weinfelden Rolf Raggenbass gibt mit seiner Country Heart Band ein Benefizkonzert Am Donnerstag, 27. Oktober, erklingen im katholischen Pfarreisaal ungewohnte Klänge. Am Konzert mit einem Mix aus Country, Rock und Pop wird Geld gesammelt für den Verein TAB Freizeit und Bildung. 18.10.2022, 15.55 Uhr

Rolf Raggenbass und seine Country Heart Band spielen im katholischen Pfarreisaal in Weinfelden. Bild: PD

Das Repertoire von Rolf Raggenbass & Country Heart Band umfasst moderne und traditionelle Songs. Die vier Profimusiker präsentieren sowohl Eigenkompositionen als auch Covers in einem Stil-Mix aus Country, Rock, Pop und Ethno. Die Band spielt englische Titel, sowie Mundart-Songs. Am Donnerstag, 27. Oktober treten sie im katholischen Pfarreisaal in Weinfelden auf.