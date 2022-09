Weinfelden: erstes Beschnuppern der Stadtpräsidiums-Kandidaten

Weinfelden Podium der Stadtpräsidiums-Kandidaten: Ein erstes Beschnuppern Am Dienstagmorgen haben Simon Wolfer, Ueli Fisch und Roger Simmen ein erstes Podium miteinander bestritten. Auf Einladung des Gewerbevereins stellten sie sich den Fragen von Marco Diem. Mario Testa 01.09.2022, 16.33 Uhr

Die drei Weinfelder Stadtpräsidiumskandidaten Simon Wolfer, Ueli Fisch und Roger Simmen unterhalten sich vor der Podiumsdiskussion. Bild: Mario Testa

Roger Simmen fehlen ein Einkaufszentrum im Zentrum, Ueli Fisch fehlen grüne Flecken auf dem Marktplatz und Simon Wolfer fehlt eine verstärkte Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden. Diese Aussagen des 53-jährigen Geschäftsinhabers, des 59-jährige Firmeninhabers und des 42-jährigen Juristen hörten die Gäste am Dienstag am ersten Wahlpodium im Vorfeld der Weinfelder Stadtpräsidiumswahl. Eingeladen zum Morgenanlass hatte der Gewerbeverein Weinfelden.

«Das ist ein Anlass im Rhythmus des Gewerbes, ich musste etwas früher aufstehen als gewohnt», sagt Hausherr Marcel Bischofberger, Leiter der Raiffeisenbank Mittelthurgau bei der Begrüssung der rund drei Dutzend Gäste, die den Weg in den Saal des Bankgebäudes in Weinfelden gefunden haben. Organisator Manuel Sturzenegger, Vizepräsident des Gewerbevereins Weinfelden, ergänzt, dass es für die Mitglieder des Vereins wichtig sei, die drei Kandidaten kennen zu lernen.

«Gewerbe und Politik muss zusammen funktionieren, Hand in Hand gehen.»

Roger Simmen, Simon Wolfer und Ueli Fisch wollen im Sommer 2023 in die Fussstapfen von Max Vögeli als Stadtpräsiden von Weinfelden treten. Die Wahl findet am 27. November statt und mit dem ersten gemeinsamen Podium kommt der Wahlkampf fast drei Monate vor dem Termin nun bereits in Bewegung. Der Anlass des Gewerbevereins bot den drei Kandidaten die Gelegenheit, ein erstes Mal die Mitstreiter direkt zu fordern und ihre Positionen zu vernehmen.

Die Mitglieder des Gewerbevereins Weinfelden verfolgen das Podium der drei Stadtratskandidaten, moderiert von Marco Diem (2.v.r.). Bild: Mario Testa

Simon Wolfer (Die Mitte) und Ueli Fisch (GLP) lassen sich nach der Vorstellungsrunde kaum auf die Äste hinaus, wenn sie auf die Fragen von Moderator Marco Diem antworten. Sie sprechen zwar beide ausdauernd und engagiert, bleiben aber stets diplomatisch. Roger Simmen nützt die Plattform und präsentiert sich in kurzen Voten als Visionär, der grösser und weiter denken will, konkrete Pläne aber noch nicht äussert.

Werbespots für jeden Kandidaten

Am Anlass konnten die anwesenden Gewerbetreibenden einen Eindruck von den drei Kandidaten gewinnen, die zum Schluss je einen kurzen Werbespot für sich abgeben dürfen. «Ich bin Unternehmer, Gewerbler, mir ist Weinfelden wichtig, mir sind die Prozesse in Weinfelden wichtig und ich will mit Weinfelden zusammen wachsen», sagt Roger Simmen.

«Meine unternehmerische und meine politische Erfahrung bringen mich in die Position um ein guter Stadtpräsident zu werden. Ich will mich einsetzen für die Gesellschaft, für das Gewerbe und für die Politik, die ein guter Stadtpräsident vorne dran braucht», sagt Ueli Fisch.

«Ich bin in Weinfelden verwurzelt, bin seit eh und jeh hier. Ich kenne die Verhältnisse hier sehr gut. Bin motiviert, vom Alter her und meinem Rucksack passt es, um jetzt den Pickel einzuschlagen und zusammen mit der Bevölkerung, dem Parlament und dem Stadtrat Weinfelden weiterzuentwickeln», sagt Simon Wolfer.

Die Thurgauer Zeitung stellt die drei Kandidaten in den kommenden Wochen ausführlich vor.