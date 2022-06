Sonnenburg Weinfelden bekommt Energie ab dem eigenen Dach

Weinfelden Philipp Portmann wirkt neu mit im Vorstand der Sonnenburg An der Versammlung der Institution für Wohnen und Arbeiten wählten die Mitglieder ein neues Vorstandsmitglied. Zwei seiner Gebäude will der Verein nun mit Sonnenkollektoren bestücken. Mario Testa 02.06.2022, 16.37 Uhr

Vereinspräsident Felix Hotz, das neue Vorstandsmitglied Philipp Portmann und Heimleiter Raphael Steiger. Bild: PD

In der Sonnenburg waren im vergangenen Jahr fast alle der 30 Zimmer belegt. Das konnte Präsident Felix Hotz an der kürzlich durchgeführten, 59. Jahresversammlung der Institution für Wohnen und Arbeiten mitteilen. Und von der Öffnung auch für Frauen haben seit dem Jahr 2020 zwei Frauen gebrauch gemacht.

Laut Heimleiter Raphael Steiger konnten die Bewohnenden trotz aller Corona-und-Norovirus-Widrigkeiten mit der Schliessung aller öffentlichen Räume in der Institution würdevoll und bedürfnisgerecht betreut werden. Und Felix Hotz schreibt in seinem Jahresbericht, dass die Lockerungen nun alle erfreue, auch wenn die Bewohnenden die Massnahmen nicht so stark getroffen hätten. «Sie leben immer schon eher für sich alleine, werden gemieden, sind Einzelkämpfer und haben sich weitgehend damit abgefunden», schreibt Hotz. Es sei dann fast eher schwierig gewesen, die Bewohnenden nach den Lockerungen wieder aus ihren Zimmern zu locken.

Neues Gesetz bringt Ungewissheit

Das neue Gesetz über die Finanzierung von Einrichtungen für Erwachsene mit Behinderung betrachte der Vorstand mit Skepsis. Dass es ein neues Gesetz braucht, sei gut. Der Vorschlag aber lasse offen, wie es auf Verordnungsstufe umgesetzt wird von der Regierung und welche finanziellen Folgen es für Einrichtungen wie die «Sonnenburg» habe.

Im Vorstand der Sonnenburg kam es zu einem Wechsel. Stefan Conrad trat nach zehn Jahren zurück, an seine Stelle gewählt wurde Philipp Portmann. Präsident Felix Hotz ehrt Marcel Tanner für seine 20-jährige Tätigkeit im Vorstand.

Finanziell kann der Verein auf ein gutes Jahr 2021 zurückblicken. Bei einem Ertrag von 3,05 Millionen und einem Aufwand von 2,93 Millionen resultierte ein Gewinn von knapp 120'000 Franken. Mit dem Geld will der Verein auch in die Energiezukunft investieren. Er installiert in diesem Sommer auf den beiden Flachdächern des Neubaus eine Fotovoltaikanlage und hofft, so künftig einen Grossteil des eigenen Stromverbrauchs selber decken zu können.