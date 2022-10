Weinfelden Parteien nützen Wega als Stimmungsbarometer Mehrere Parteien waren an der Messe in Weinfelden mit einem Stand präsent und warben für ihre Werte. Die FDP und die SP nützten die Gelegenheit auch, um mittels Umfrage die Wünsche und Sorgen der Bevölkerung abzuholen. Sabrina Bächi 12.10.2022, 04.20 Uhr

Die SP an ihrem Stand mit Messeleiter Gregor Wegmüller und Regierungspräsidentin Cornelia Komposch. Bild: PD

Wenn Geld keine Rolle spielt, was würden Sie am Thurgau verändern? Eine ähnliche Frage stellte die FDP den Wega-Besucherinnen und -Besuchern. Die Politikerinnen und Politiker am Stand verteilten sogenannte Coins an Interessierte, die man dann zu verschiedenen Themen einzahlen konnte und so zeigte, welches Themenfeld man finanziell unterstützen würde. «Es war sehr spannend, wie wir so mit den Leuten ins Gespräch gekommen sind», sagt Martina Pfiffner Müller, Vizepräsidentin der FDP Thurgau.

Interessanterweise hätten die Besucher vor allem «weiche Themen» gewählt, die sie unterstützen und fördern würden im Kanton. Vor allem in die Tourismus- und Ferienregion Thurgau würden viele investieren. «Wir wollen damit auch aufrütteln, offenbar sind viele mit dem bescheidenen Thurgauer Image nicht zufrieden und es ist wichtig, darüber nachzudenken. Das war unser Ziel.»

Am meisten Coins hat das Thema Familien und Gemeinschaft erhalten. «Uns hat es auch überrascht, dass es so eindeutig ist», sagt Pfiffner.

Die Weinfelder Lokalpolitikerin Dominique Bornhauser wirft einen Coin in die Themenwand am Stand der FDP Thurgau. Bild: PD

Möglich war auch, einen Ideencoin auszufüllen und dort zu notieren, was man im Thurgau anders, oder vielleicht gar besser machen könnte. Diese Ideen seien noch nicht ausgewertet, aber ein erster Blick habe viele spannende Ansätze gezeigt, erklärt Pfiffner. «Alleinerziehenden bessere Unterstützung bieten», «für alle die gleiche Lebensarbeitszeit» oder das Thema «Windparks und Solarpanels» stehen auf den Coins.

«Wir werden das auch in der Partei und in der Fraktion diskutieren und wohl auch Vorstösse aus diesen Ideen ableiten.»

Auch wenn noch keine Details bekannt sind und sie nicht wisse, welche Themen man genau in Angriff nehme, so stehe für sie fest, dass die FDP Thurgau etwas unbequemer werden wolle. «Wir wollen auch über Geothermie, Energie oder Gesundheitsthemen politisieren», sagt Pfiffner. «Man muss hinschauen und darüber reden.» Insgesamt sind laut der FDP über 16'000 Coins in der Themenwand eingeworfen worden.

Mit schlechter Sicht durch die Messe

Marina Bruggmann, Präsidentin SP Thurgau. Bild: Tobias Garcia

Die SP Thurgau hat an ihrem Stand die Besucherinnen und Besucher dazu eingeladen, sich mit eingeschränktem Sehfeld durch die Messe zu bewegen. Mit verpixelten Brillen und Watte im Ohr konnten Interessierte durch den Thurgauerhof-Saal gehen.

Die Rückmeldungen aus diesen Erfahrungen hat die Partei gesammelt und der Wega-Messeleitung übergeben. «Weiteres ist mit diesen Erkenntnissen nicht geplant», sagt Marina Bruggmann. Aber man werde es sicher in der Geschäftsleitung anschauen, sagt sie. «Grundsätzlich ist die Gleichbehandlung von Menschen immer ein Thema für uns», sagt die Präsidentin der SP Thurgau. Sie persönlich werde deshalb auch sensibilisiert auf das Thema Barrierefreiheit durch andere Messen gehen.

Inputs nach den Spaziergängen mit der Brille waren unter anderem, die Absätze oder Treppentritte mit Leuchtbändern besser zu kennzeichnen. Auch, dass die Gänge etwas schmal und nicht überall Rollstuhlgängig seien und das Teppichflicken eine gefährliche Stolperfalle sein können.

Messeleiter Gregor Wegmüller sagt, man habe die Rückmeldungen noch nicht im Detail anschauen können. «Wie ich gesehen habe, scheinen die Hinweise sehr sinnvoll zu sein und wir haben uns sehr darüber gefreut.» Grundsätzlich sei es immer gut, wenn Hinweise von den Besuchern kämen. «Wir wurden schon darauf aufmerksam gemacht, dass es nach Hallenschluss fast keine Invaliden-WC mehr gibt. Dieser Umstand wurde behoben.» Man wolle immer dazulernen und sei deshalb auch froh um Inputs.