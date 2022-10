Fussballtalente in Weinfelden: Mädchen bekommen einen Stützpunkt

Weinfelden Neuer Stützpunkt für junge, talentierte Fussballerinnen Der Thurgauer Fussballverband hat vergangene Woche das erste Stützpunkttraining für Mädchen aufgenommen. Ein Dutzend junger Fussballerinnen aus dem ganzen Kanton trainiert nun immer mittwochs unter Leitung von René Moser. Mario Testa 05.10.2022, 04.20 Uhr

Die Mädchen feilen an ihrer Balltechnik, Trainer René Moser schaut aufmerksam zu. Bild: Mario Testa

Mit jedem Pass werden auch die Namen ausgetauscht. Die Mädchen müssen sich zuerst kennen lernen, sie kommen aus ganz unterschiedlichen Thurgauer Fussballvereinen und können nun immer einmal pro Woche gemeinsam trainieren. «Wir wollen talentierten Mädchen ein Zusatztraining ermöglichen und haben deshalb entschieden, einen kantonalen Stützpunkt für Mädchen aufzubauen», sagt Patrick Küng, Präsident des Thurgauer Fussballverbands.

«So können wir nun in Weinfelden talentierte Mädchen mit den Jahrgängen 2008 bis 2010 einmal in der Woche zusätzlich individuell fördern.»

Angesprochen seien jene Mädchen, welche es nicht an die Sportschule geschafft haben, aber dennoch talentiert sind. «So haben Sie die Möglichkeit, vielleicht künftig mal in einer U15-Mannschaft der Mädchen mitzuspielen, beispielsweise beim FC St.Gallen.»

Individuelles Techniktraining

Zum Start des neuen Stützpunkts kommt ein Dutzend Mädchen am Mittwochnachmittag auf die Güttingersreuti und macht beim ersten Training unter der Leitung von René Moser mit. Nachdem sie ihre Namen im lockeren Passspiel kennen gelernt haben, geht es ans Techniktraining: Ballfertigkeit, Schusstechnik oder Drippelkünste.

Alessia Grava aus Berg. Bild: Mario Testa

Alessia Grava aus Berg ist eines der Mädchen, die über die nasse Wiese rennt mit dem Ball am Fuss. «Ich mache hier mit, weil ich es cool finde, auch mal mit Mädchen zu spielen. Dazu ist es eine neue Erfahrung und ich erhoffe mir eine Verbesserung meiner Technik», sagt die 14-Jährige aus Berg. «Beim SC Berg haben wir leider keine Mädchenmannschaft, deshalb spiele ich dort mit den Jungs bei den Junioren C.» Um in einem Mädchenteam spielen zu können, müsste sie nach Weinfelden ins Training.

Marigona Shabani aus Weinfelden. Bild: Mario Testa

Dort bereits aktiv ist Marigona Shabani. Die Zwölfjährige spielt bei den FF12-Mädchen des FC Weinfelden-Bürglen und besucht nun auch das Stützpunkttraining. «Es macht mir sehr viel Spass und mein Ziel ist es, Profifussballerin zu werden. Ich hoffe, dass wir künftig noch häufiger trainieren können.»

Eine neue Möglichkeit

Sehr talentierte Mädchen haben die Möglichkeit, an die Sportschule zu gehen, oder spielen in Bubenmannschaften mit. «Aber für die grosse Breite von talentierten Mädchen fehlte bislang die Möglichkeit für ein Zusatztraining in einem Stützpunkt», sagt Patrick Küng.

«Im Moment ist dieser Stützpunkt bezahlt vom Verband, wir wollen den Mädchenfussball fördern.»

Fussballtrainer René Moser. Bild: Mario Testa

Trainiert werden die Mädchen auf dem Stützpunkt von René Moser. Er hat schon über 15 Jahre Erfahrung gesammelt als Fussballtrainer von Mädchen und Frauen, unter anderem beim FC St.Gallen. «Mental sind die Mädchen in diesem Alter sicher zwei Jahre weiter als die Buben. Sie haben schon ziemlich klare berufliche Ziele, während die Jungs noch vom Fussball träumen.» Fussballerisch seien die Mädchen im Stützpunkt auf Augenhöhe mit den gleichaltrigen Jungs. «Die Schere geht dann eher bei den Junioren C auseinander, wenn bei den Jungs die Pubertät einsetzt und ihre Athletik zunimmt.»

Mit den Mädchen trainiere er deshalb auch genau die gleichen Punkte wie mit Jungs. «1:1-Situationen, Ballannahme, Technik. Da kann man bei Jüngeren noch viel rausholen.» Auch Spielformen stehen bei Moser auf dem Programm. «Es ist aber kein Mannschaftstraining, wir machen individuelle Förderung. Die Mädchen müssen einfach Spass haben.»

Talente aus den Vereinen

Für die Förderung des Frauenfussballs ist beim Thurgauer Fussballverband Manuela Basler zuständig. «Der Fussballverband hat mit dem TKB-GirlsDay schon viel erreicht, aber wir müssen noch mehr machen für die Mädchen», sagt sie. Mit dem Stützpunkttraining gehe der Verband nun einen Schritt weiter. «Schön, haben wir viele talentierte Mädchen im Thurgau, die auch wollen.»

Auch Spielsituationen trainieren die Mädchen im Stützpunkt. Bild: Mario Testa

Um auf das Angebot aufmerksam zu machen und talentierten Mädchen auch die Möglichkeit des neuen Trainings zu zeigen, sei der Verband aktiv auf die Vereine zugegangen. «Wir haben über Angebot informiert und die Trainer angehalten, uns die talentierten Mädchen in den Stützpunkt zu schicken.» Viele der Mädchen seien in diesem Training, weil sie mit Mädchen trainieren wollten, was sie teilweise in ihren Vereinen nicht können.