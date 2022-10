Simon Wolfer kandidiert als Weinfelder Stadtpräsident - Interview

Weinfelden «Meine Frau und meine zwei Töchter fiebern mit mir mit»: Warum es für Simon Wolfer der richtige Zeitpunkt ist, Stadtpräsident von Weinfelden zu werden Simon Wolfer ist der jüngste der drei Kandidaten für das Stadtpräsidium von Weinfelden. Der 42-jährige Jurist und Familienvater will dafür sorgen, dass die Stadt mit dem starken Wachstum mithält und das Zusammengehörigkeitsgefühl nicht verloren geht. Mario Testa Jetzt kommentieren 15.10.2022, 04.30 Uhr

Simon Wolfer (Die Mitte) kandidiert als Stadtpräsident von Weinfelden und posiert in den Weinreben nahe seinem Haus am Ottenberg. Bild: Reto Martin

Warum wollen Sie Stadtpräsident werden?

Simon Wolfer: Es sind drei Punkte. Den Einsatz für die Allgemeinheit habe ich bei meinen Engagements immer als etwas sehr Erfüllendes empfunden. Dann finde ich, dass ich meinen privaten, beruflichen und politischen Rucksack gut gefüllt habe, um das Amt auszuüben. Und drittens bin ich mit Weinfelden schon mein Leben lang verbunden, wohne mit meiner Familie hier und will deshalb auch die Zukunft der Stadt mitgestalten.

Ist die Kandidatur Ihr persönlicher Entscheid oder ein Dienst für Ihre Partei, Die Mitte?

In den vergangenen Jahren wurde ich von verschiedenen Leuten darauf angesprochen, nicht nur aus der Partei. Es war aber mein persönlicher Entscheid, zu kandidieren.

Weshalb sind Sie nicht schon vor vier Jahren gegen Max Vögeli angetreten?

Damals stellte sich mir diese Frage nicht. Max Vögeli sass fest im Sattel und hat seinen Job so gut gemacht, dass das für mich kein Thema war. Zudem habe ich mich wenige Jahre davor selbstständig gemacht und auch unsere Kinder waren noch kleiner. Eine Kandidatur war damals kein Thema für mich.

Beruflich haben Sie Erfolg als Partner in einer renommierten Anwaltskanzlei. Weshalb wollen Sie diese Karriere nun aufgeben?

Ich arbeite nun seit zwölf Jahren als Rechtsanwalt, bin seit 2015 selbstständigerwerbend als Mitinhaber und Partner der Kanzlei. Es ist für mich jetzt der richtige Zeitpunkt, um etwas anderes zu machen. Wenn ich das Amt zwei oder drei Legislaturen ausüben dürfte, wäre ich danach gut 50 Jahre alt und hätte nochmals die Chance, etwas anderes zu machen oder auch zurück in den Beruf zu wechseln.

Haben Sie Jus studiert, um Rechtsanwalt zu werden?

Nein, eigentlich nicht. Rechtsanwalt war nicht mein ursprünglicher Berufswunsch. Das hat sich erst im Praktikum in der Kanzlei ergeben. Da habe ich gemerkt, dass ich als Rechtsanwalt arbeiten will, weil man in diesem Job sehr nahe bei den Menschen ist.

Sie sind 2003 für die Partei Jung & Aktiv ins Stadtparlament gewählt worden. Weshalb sind Sie 2015 dann zur CVP, der heutigen Die Mitte, gewechselt?

Es gab zwei Gründe: Mit Jung & Aktiv hatten wir die Fraktionsgemeinschaft mit der CVP und ich arbeitete dadurch eng und gut mit den Personen zusammen, die in der Partei aktiv politisiert haben. Zudem fühle ich mich in der Mitte zu Hause. Die Werte der Mitte – Freiheit, Solidarität und Verantwortung – entsprechen mir.

Sind Sie familiär politisch geprägt?

Nein. Meine Eltern und Grosseltern haben nie Politik gemacht. Ich war der Erste aus der näheren Familie, der in die Politik eingestiegen ist.

Welchen Führungsstil pflegen Sie?

Ich pflege einen situativen Führungsstil. Ich orientiere mich am Auftrag und an den Leuten, welche ich führe. Im Stadtpräsidium gibt es mehrere Führungsfunktionen. Den Stadträten soll möglichst viel Freiraum gelassen werden, damit sie sich in ihren Ressorts entfalten und ihre Projekte durchführen können. Mal muss man die Zügel anziehen, mal pushen. Bei den Mitarbeitenden kommt es stark auf die Personen an. Die einen mögen eine enge Führung, andere mehr Freiraum.

Haben Sie denn Führungserfahrung?

Ich habe Führungserfahrung in der Kanzlei als Personalverantwortlicher. Dazu kommt politische Führungsfunktion zum Beispiel als Präsident der Bezirkspartei oder diverser Kommissionen. Auch mein Alltag als Rechtsanwalt ist zu einem wesentlichen Teil Führung, indem ich Mandanten einzeln oder in Gruppen durch schwierige Situationen und Prozesse begleite.

Welchen Kommunikationsstil pflegen Sie?

Ich kommuniziere offen, ehrlich und transparent. Kommunikation erachte ich als etwas sehr Wichtiges und Entscheidendes. Sei es bei der Führung, aber auch ganz generell.

Im Stadtparlament waren Sie lange Präsident der Geschäftsprüfungskommission. Erachten Sie den vertieften Einblick in die Stadtfinanzen und Abläufe als Vorteil?

Ja. Ich weiss dadurch nur schon, auf was ich mich inhaltlich einlassen würde. Zudem habe ich gesehen, was die Stadtverwaltung alles macht. Wir haben Ämter besucht und waren im Austausch mit dem Präsidium bei gewissen Themen. Das hat mir die Stadt nähergebracht.

Welche Ideen haben Sie für das Areal Bankstrasse?

Die Bevölkerung hat klar entschieden, dass das Areal nicht verkauft werden soll. Ich denke jedoch, dass die Meinungen auch unter den Ja-Stimmenden weit auseinandergehen, was denn auf dem Areal realisiert werden soll. Die grosse Herausforderung wird sein, ein Projekt zu erarbeiten, hinter dem eine Mehrheit steht – sowohl was die Nutzung als auch was die Finanzierung angeht. Damit es gelingt, muss am Anfang der Fächer weit aufgemacht und auch die Bevölkerung eingebunden werden. In einem zweiten Schritt ist ein konkretes Projekt zu erarbeiten und eventuell sind Partner zu suchen. Dann kann es gelingen.

Sie selber haben keine Vision für eine Neugestaltung des Areals?

Ich gehe bewusst ergebnisoffen in den Prozess. Als Eckpunkt wäre es aber schön, wenn etwas gebaut würde, das im Parterre publikumswirksam genutzt werden könnte. Und in den Obergeschossen halte ich es für sinnvoll, baulich auch Möglichkeiten für Büroräumlichkeiten zu schaffen, falls längerfristig mal ein Eigenbedarf der Stadtverwaltung bestehen sollte.

Fahren Sie oft mit dem Velo?

In Weinfelden fahre ich in aller Regel mit dem Velo. Gelegentlich auch in der Freizeit.

Sehen Sie Aufholpotenzial für den Veloverkehr in Weinfelden?

Ja. Es ist Aufholpotenzial vorhanden, ganz generell beim Langsamverkehr. Einerseits muss der Sicherheit der Velofahrer mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Andererseits fehlt es an grossen Veloachsen Ost-West und Süd-Nord. Das würde ich sicher angehen.

Möchten Sie die Weinfelder Innenstadt vom Autoverkehr entlasten?

Es braucht die Möglichkeit bei der heutigen Struktur, dass die Autos möglichst ins Zentrum zu den Läden fahren können. Ein autofreies Zentrum wäre ein zu grosses Risiko für die Fachgeschäfte. Ich wünsche mir im Zentrum ein Miteinander und kein Gegeneinander.

Wie erleben Sie Weinfelden als Kulturstadt?

Ich finde, Kultur ist sehr wichtig, auch für das Zusammengehörigkeitsgefühl. Schön, haben wir in Weinfelden viel Kulturelles. In den letzten Jahren kam bei mir Kultur aber etwas zu kurz, da habe ich zu Gunsten von Familie, Beruf und Politik als Erstes Abstriche gemacht.

Wie haben Sie sich Zeit verschafft für den Wahlkampf?

Seit meiner Nomination im Frühling habe ich weniger Mandate angenommen, so konnte ich mir im Beruf etwas mehr Zeit verschaffen.

Wie steht Ihre Familie zu Ihrer Kandidatur?

Meine Frau und meine Kinder stehen hinter meiner Kandidatur. Sie fiebern auch mit und unterstützen mich.

Wo sehen Sie persönlich Ihre Stärken?

Ich kann gut zuhören, unterschiedliche Ansichten aufnehmen und diese auch kombinieren. Ich bin ein vermittelnder Mensch, das habe ich gelernt und mache es auch gerne. Auch vorausgehen, führen und Entscheide fällen kann ich gut.

Wo haben Sie Schwächen?

Mit der Geduld. Manchmal will ich schnelle Entscheide und sofortige Lösungen. Ich musste lernen, dass es manchmal Zeit braucht für gewisse Prozesse.

Braucht Weinfelden weitere Steuersenkungen?

Ich glaube, wir haben ein sehr gutes Steuerniveau erreicht, mit dem wir nun auch in die Zukunft gehen können. Wir sind im richtigen Bereich angekommen.

Wie grün ticken Sie?

Grüne Themen sind mir wichtig. Wir haben beispielsweise seit gut zwei Jahren eine Solaranlage auf dem Dach und unsere Familie bemüht sich, umweltbewusst zu handeln und zu leben. Im Grossen Rat bin ich in der Fraktion verantwortlich für die Themen Energie und Umwelt. Gerade auch für Weinfelden ist das im Bereich der Wärmeversorgung ein grosses Thema, wir werden immer mehr wegkommen müssen vom Gas und brauchen mehr erneuerbare Energien.

Sie würden als Stadtpräsident das Hobby zum Beruf machen. Würde Ihnen das Hobby nicht fehlen?

Mir hat die Politik immer Spass gemacht, deshalb bin ich auch schon so lange in Parlamenten dabei und engagiere mich politisch. Das ist auch ein Grund, zu sagen, ich möchte das nun für eine gewisse Dauer vollzeitlich machen und volle Verantwortung übernehmen. Ich werde es so lange machen, wie ich Freude daran habe. Im Grossen Rat würde ich auch als Stadtpräsident gerne bleiben, das wäre auch wichtig für die Vernetzung gegen aussen.

Wo heben Sie sich am meisten gegenüber den Mitkandidaten Ueli Fisch und Roger Simmen ab?

Ich kenne den Groove von Weinfelden, weiss, wie die Stadt tickt und funktioniert. Auch die Vereine kenne ich sehr gut. Da habe ich sicher einen Vorteil. Auch mit meinem beruflichen Hintergrund, Rechtsfragen nehmen an Bedeutung zu, auch für Gemeinden und Städte.

Haben Sie Visionen für Weinfelden? Wie sähe die Stadt nach Ihrer Führung aus?

Weinfelden wächst im Moment stark. Ich will nicht, dass die Stadt ihrem eigenen Wachstum hinterherhinkt. Meine Vision ist, dass wir auch in zehn Jahren und später ein attraktiver Wohn- und Arbeitsort mit einem guten Zusammengehörigkeitsgefühl sind. Die Verkehrsflüsse und Infrastrukturen sind weitsichtig zu planen und gesellschaftliche Aufgaben wie die Stärkung der Quartiere sind anzupacken.

