Mehr Kandidaten als Sitze: Kampfwahl um Weinfelder Stadtrat

Weinfelden Mehr Interessierte als Sitze: Das Kandidatenkarussell für den Stadtrat läuft rund – eine Auslegeordnung Am 3. Oktober endet die Frist für interessierte Kandidaten, sich für die Namensliste des Stadtrats zu melden. Bereits jetzt sind einige Kandidaten klar – und damit auch, dass es zu einer Kampfwahl in der Exekutive kommen wird. Sabrina Bächi 10.06.2022, 14.45 Uhr

Im Moment sieht der Weinfelder Stadtrat noch so aus. Beim nächsten Fototermin werden sicher Veronica Bieler-Hotz, Max Vögeli und Thomas Bornhauser nicht mehr drauf sein. Bild: PD

Eine Kampfwahl gab es in Weinfelden schon länger nicht mehr. Genauer gesagt war es das letzte Mal 2010 der Fall. Damals wollte die FDP ihren Sitz mit Martin Brenner verteidigen. Mit rund 100 Stimmen mehr machte jedoch SVP-Mann Hans Eschenmoser das Rennen.

Dieses Jahr können sich die Bisherigen nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen und müssen sich einer Kampfwahl stellen. Denn es zeigt sich, dass wohl mehr Kandidaten ums Rennen für den Stadtrat steigen, als es Sitze hat. Da das Präsidium separat gewählt wird, bleiben sechs Sitze übrig. Fünf Bisherige treten zur Wiederwahl an. Es sind dies die beiden SVP-Stadträte Hans Eschenmoser und Daniel Engeli. Ebenfalls nochmals antreten werden Valentin Hasler von der Mitte, FDP-Mann Martin Brenner und Ursi Senn-Bieri von der SP.

Bereits seit längerem bekannt ist, dass sich Lukas Madörin (EDU) um einen Sitz im Stadtrat bewirbt. Er bekräftigt sein Ansinnen auf Anfrage:

Lukas Madörin, Stadtratskandidat EDU. Bild: Mario Testa

«Ja, ich kandidiere. Ich habe in den vergangenen Jahren des Öfteren auch kritisch gegen den Stadtrat gesprochen, nun ist die Zeit da, Verantwortung zu übernehmen.»

Zusätzlich zu Martin Brenner will der Vorstand der Weinfelder FDP auch Dominique Bornhauser zur Wahl für die Exekutive antreten lassen. Dies soll eine Nominationsversammlung im September noch definitiv bestätigen.

Grün und Grünliberal sind noch auf der Suche

Die Grünen und Grünliberalen befinden sich beide noch in der Findungsphase. Sowohl Marcel Preiss (GLP) wie auch Martin Müller (GP) sagen, dass die Suche nach Kandidaten für den Stadtrat noch nicht abgeschlossen sei. Preiss als Fraktionspräsident der Links-Grünen sagt, dass seine Fraktion, als derzeit Grösste im Parlament, selbstbewusst drei Sitze in der Exekutive fordern dürfe. Einer ist für Ursi Senn gedacht, die zur Wiederwahl antritt.

Aus Sicht der GLP wäre es daher wünschenswert, wenn Ueli Fisch als Stadtpräsidenten den zweiten Sitz in Anspruch nehmen könnte. Preiss’ Ziel ist aber, sicher noch einen Kandidaten oder auch eine Kandidatin zu finden, die für die Grünliberalen oder die Grünen für einen dritten Sitz sorgt.

Martin Müller, Grüne Weinfelden. Bild: Mario Testa

Martin Müller ist etwas vorsichtiger in der Prognose bezüglich eines dritten Kandidaten für die Fraktion. Zumindest aus Sicht der Grünen sei es kein einfaches Unterfangen, jemanden zu finden, sagt er.

«Wir versuchen es, aber es ist schwierig.»

Aber auch da könnte es sein, dass noch vor den Sommerferien eine weitere Kandidatur bekannt wird.

Wird die Weinfelder Exekutive weiblicher?

Gut möglich, dass von der Grünen oder Grünliberalen Seite eine weitere Kandidatin in den Ring steigt. Damit wäre die Chance gegeben, dass sich nach den Gesamterneuerungswahlen im November drei Frauen auf die Aufgabe als Stadträtin freuen dürften. Sollte auch eine Frau an die Spitze gewählt werden, könnten es gar vier sein. Das wäre im siebenköpfigen Stadtrat dann erstmals eine weibliche Mehrheit und die Verdoppelung der Anzahl Frauen in der Exekutive. Ebenfalls möglich ist, dass die Exekutive nicht nur weiblicher, sondern auch jünger wird. Gerade mit Dominique Bornhauser (Jahrgang 1991) wäre beides gegeben.

