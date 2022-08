Sommeratelier in Weinfelden: Kunst und Debatte in der Remise

Parasiten «Leider wird immer auf Panik gemacht»: Asiatische Tigermücke am Bodensee nachgewiesen – wie gefährlich ist der exotische Eindringling wirklich?

In Südeuropa ist sie längst etabliert, seit einiger Zeit auch im Tessin. Die Tigermücke verbreitet sich schier unaufhaltsam in vermeintlich ungünstigen Klimazonen. Kürzlich wurde sie praktisch vor unserer Haustür, in Konstanz, nachgewiesen.