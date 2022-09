Gold an den SwissSkills: Lia Matthey ist die beste Mediamatikerin

Weinfelden Schokoladenverkauf im Netz als Prüfungsaufgabe: Lia Matthey ist die beste Mediamatikerin im Land An den Swiss Skills gewann die 19-jährige Weinfelderin den Titel. Ihre Lehre macht sie in St.Gallen bei der Firma Together AG. An die Berufsweltmeisterschaften darf Lia Matthey aber trotz ihres Sieges nicht. Mario Testa Jetzt kommentieren 20.09.2022, 11.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lia Matthey bei sich zu Hause in Weinfelden. Mit ihrer Arbeit am Laptop und iPad gewann sie die Goldmedaille an den Swiss Skills in Bern. Bild: Mario Testa

In ihrer Freizeit tanzt sie gerne und an der Arbeit tanzen ihre Finger über die Tastatur. Lia Matthey absolviert die vierjährige Lehre zur Mediamatikerin (siehe Kasten) bei der SBW in Romanshorn. Im Rahmen dieser Ausbildung ist sie während der beiden Betriebslehrjahre bei der Firma Together AG in St. Gallen tätig und ist seit einer Woche offiziell die Beste unter den Nachwuchsleuten in ihrem Beruf. An den Berufsmeisterschaften Swiss Skills in Bern setzte sie sich gegen 24 Mitstreiterinnen und Mitstreiter durch und sicherte sich die Goldmedaille.

Welche Bedeutung die Swiss Skills haben, sei ihr vor der Teilnahme gar nicht bewusst gewesen. Erst recht nicht, wie pompös die Rangverkündung am Samstagabend sein würde. «Ich war überrascht, wie riesig das war. Zuerst sind alle Berufsgruppen eingelaufen wie bei Olympia mit dem Schild ihrer Berufsbezeichnung», sagt Matthey. «Dann wurde die Hymne gesungen. Auch der Bundesrat war da.» Bis sie ihre Medaille um den Hals gehängt bekam, musste sie lange hinter der Bühne warten. «Unser Beruf kam als letzter dran im ersten von drei Blöcken. Aber das war dann schon ein toller Moment, als ich zuoberst aufs Podest stehen durfte.»

Diese Goldmedaille gewann Lia Matthey an den Swiss Skills. Bild: Mario Testa

Zu verdanken hat sie die Goldmedaille ihrem Einsatz während des Wettkampftages zwei Tage zuvor. «Wir mussten um 7.30 Uhr in Bern sein, um 8.30 ging es los mit der Prüfungsaufgabe. Bis auf eine kurze Mittagspause haben wir bis 17 Uhr an der Aufgabe gearbeitet, es war ein wahnsinnig intensiver Tag.»

Prüfungsaufgabe: Schokoladenverkauf im Netz

Die Prüfungsaufgabe bestand darin, für ein fiktives Jungunternehmen, das online Schokolade verkauft, eine Website zu gestalten mit Onlineshop. Dazu mussten ein Marketingkonzept erstellt, ein Skript für einen Werbespot geschrieben und mehrere Social-Media-Posts abgesetzt werden. Angefangen hat aber alles mit der Namensfindung und dem Logo für das Unternehmen. «Ich habe meinem Start-up den Namen ‹Schoco.net› gegeben. Eine Mischung aus Schokolade und Netzwerk.»

Sie habe sich während der Prüfungsaufgabe gut gefühlt und habe Freude gehabt an ihrem Konzept. «Ich finde es auch jetzt noch cool.» Trotzdem habe sie nicht mit dem Sieg gerechnet. «Ich wusste, die Mitstreiter mussten ja auch sehr gut sein. Sie haben sich schliesslich auch an den Regionalmeisterschaften qualifiziert.» Welche Konzepte und Marken die Mitbewerberinnen und Mitbewerber entwickelt hatten, habe sie nicht gewusst. «Man sieht höchstens mal kurz, wenn man durchläuft, was die anderen machen. Aber natürlich nichts Genaues.»

Interessant sei aber schon gewesen zu sehen, mit welchem Equipment die anderen anreisten. «Die Unterschiede waren gross. Ich hatte genau meinen Laptop und das iPad dabei. Andere noch diverse grosse Monitore.»

Dass sie es mit ihrer Prüfungsaufgabe nach ganz oben schaffen würde, wusste Lia Matthey auch lange nicht. «Sie haben uns am Donnerstagabend gesagt, im Verlaufe des Freitags würden alle drei auf dem Podium einen Anruf erhalten.» An jenem Freitag gönnte sie sich einen freien Tag und später hatte sie mit ihrer Tanzgruppe einen Auftritt an der Vollmondbar in Weinfelden. «Es kam aber kein Anruf, was für mich auch voll okay war.» Doch dann, am späteren Abend, nach der Tanzshow klingelte plötzlich ihr Handy.

«Sie sagten, ich müsse am Samstag nach Bern kommen, ich sei auf dem Podest.»

Ihre Eltern hätten spontan alle Pläne über den Haufen geworfen und seinen mit ihr am Samstag nach Bern gefahren. Die Lehrmeisterin von der Together AG habe sogar extra eine Geburtstagsfeier nach Bern verlegt, um ebenfalls an der Rangverkündigung teilnehmen zu können. «So sassen sie dann alle im Publikum und haben mich unterstützt. Das war toll.»

An der Rangverkündigung nahm auch Bundesrat Guy Parmelin teil. Bild: PD/Manu Friederich

Noch ist die 19-Jährige in der Ausbildung. Sie ist im letzten von vier Lehrjahren zur Mediamatikerin. «Mich reizt die Vielseitigkeit an diesem Beruf. Jeder Tag ist anders. Man hat auch sehr viele Möglichkeiten danach.» Und für diese Zeit danach erhofft sie sich dank des Sieges an den Swiss Skills schon Vorteile. «Der Titel ist doch sehr angesehen. Auch auf Linked-in habe ich sehr viele Reaktionen erhalten. Ich denke, jobmässig wird mir das schon viele Vorteile bringen.»

«Ich liebe es, kreativ zu sein, das ist mir wichtig und wertvoll für diese Arbeit.»

Die Sieger der Swiss Skills dürfen nun an die Berufseuropa- und Weltmeisterschaften fahren. Aber daraus wird für Lia Matthey nichts. «Es gibt den Beruf Mediamatik nicht an der Euro- oder World Skills, weil es den Beruf in anderen Ländern so nicht gibt.»

Mediamatik Mediamatik ist ein Beruf, der Elemente der Informatik und der grafischen Branche vereint. Mediamatikerinnen und Mediamatiker gestalten und produzieren digitale Medieninhalte beispielsweise für Websites, aber auch analoge Medien wie Plakate, Broschüren und Flyer. Sie entwickeln zudem Marketing- und Kommunikationsmassnahmen und programmieren. Die Ausbildung dauert vier Jahre.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen