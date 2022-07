Stilles Kino in Weinfelden: Wanderfilm läuft auf dem Marktplatz

Am 29. Juli findet abends auf dem Marktplatz das Silent Cinema statt. 100 Liegestühle werden dann unter dem Sonnensegel aufgestellt. Davor eine rund sieben mal vier Meter grosse, aufblasbare Leinwand. Doch anders als bei sonstigen Open-Air-Kinos gibt es beim Silent Cinema, wie es der Name schon sagt, keinen Lärm. Mittels Kopfhörer gibt es für die Zuschauerinnen und Zuschauer den gesamten Audio-visuellen Eindruck. Das sei natürlich auch wegen der Anwohner so gewählt, sagen die Organisatoren rund um Alexandra Beck, die als Die Mitte-Parlamentarierin mit dem Anlass den Marktplatz beleben will. Wer sich einen Liegestuhl sichern will, muss sich über die Website des Liberty Cinema anmelden. (sba)