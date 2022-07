Weinfelden: 130 Anbieter an der Streetfood Fiesta

Weinfelden Kulinarische Weltreise: So war die Streetfood-Fiesta auf dem Marktplatz Am Wochenende lockten Gerichte von über 130 Streetfood-Anbieter zahlreiche Gäste auf den Weinfelder Marktplatz. Manuela Olgiati 10.07.2022, 15.30 Uhr

Rund 130 verschiedene Stände lockten mit den unterschiedlichsten Gerichten. Bild: Manuela Olgiati

Die zweite Streetfood-Fiesta lockt Hunderte von Gästen auf den Marktplatz. Die Besucherinnen und Besucher kosten internationale Gerichte in mundgerechten Stücken. Dazu spielt Livemusik. Gäste unterhalten sich sitzend oder stehend an Tischen. Die Stimmung ist zu allen Tages- und Nachtzeiten gut. Viele waren bereits vor einem Jahr an der Streetfood-Fiesta in Weinfelden.

Eine wiederkehrende Besucherin ist Nicola Fischer. Sie sagt: «Endlich kann ich wieder etwas mit Freunden unternehmen.» Besucherin Ursula Bacher nippt an einem Drink mit Beeren und sagt: «Mir gefällt die Atmosphäre.»

Gewürze von Orient bis Okzident

An der Streetfood-Fiesta backen, kochen, braten und frittieren professionelle Foodtruck­betreiber und erfolgreiche Küchenchefs Köstliches aus Wok, Pfanne oder Backofen. Lieblingsgerichte brutzeln mit Gewürzen vom Orient und Okzident. Das Essen ist international mit über 130 Gerichten. Luftiges Fladenbrot vom Inder zu Currygerichten lockt hier, Pulled Pork, Tacos und Burritos oder handgefertigte Momos vom Tibeter da. Die Liste führt weiter über Burger und schliesslich gibt es auch klassische Gerichte wie etwa Fisch und Pizza.

Buntes Glacé war bei den Besucherinnen und Besucher besonders beliebt. Bild: Manuela Olgiati

So mancher Gast dreht ­mehrere Runden, zurück an den Platz mit Bier, gefüllte Teller oder Box. «Zum Probieren», sagt einer. Schliesslich locken noch Eisträume. Das bunte Glacé aus japanischen Süsskartoffeln ist Publikumsmagnet. Wer noch nicht genug hat, kann sich Churros oder eine Bubblewaffel zum Espresso genehmigen.

Drei Liveacts bei freiem Eintritt

Die Streetfood-Fiesta ist ein Familienprojekt. Alex Fischer mit seiner Tochter Jessica Lombardi und Sohn Colin Fischer organisieret den kulinarischen Anlass in Weinfelden bereits zum zweiten Mal. Alex Fischer nickt zufrieden. Am Samstag tummeln sich rund 1000 Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände. Die Rockband Underline heizt ein. Leadsänger Markus Kopp ruft: «Wyfelde, sind er no do?» Am Freitag lockt Manfred Fries alias Dä Brüeder vom Heinz mit einem Thurgauer Lied Einheimische aus der Reserve. Am Sonntag tritt Musiker Adrian Maurice mit stimmigen Songs auf.

Alex Fischer, Organisator. Bild: Manuela Olgiati

Fiesta-Organisator Alex Fischer sagt: «Die Vielfalt ist uns wichtig.» Fischer und seine Familie sind erfahrende Organisatoren von Streetfoodfestivals. Colin Fischer sagt: «Erfahrung setzen wir weiter mit Fiestas für alle um.» Alex Fischer lobt die unkomplizierte Zusammenarbeit mit der Stadt Weinfelden. Fast 20 Stände stehen im grossen Kreis um den grossen Baum und unter dem Wettersegel auf dem Marktplatz.