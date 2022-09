Weinfelden: Nach 50 Wochen ist die Sanierung der Kirche fertig

Weinfelden In 50 Wochen zur erneuerten katholischen Kirche: Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Sanierung Die katholische Kirche in Weinfelden wurde während eines Jahres saniert. An diesem Wochenende findet die Einsegnung mit Bischof Felix Gmür statt. Dann wird aus einem Möbelstück ein Altar und die Gottesdienste können wieder in der Kirche gefeiert werden. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 08.09.2022, 16.30 Uhr

Architekt Peter Bühler, Gemeindeleiter Armin Ruf und Kirchenpräsident Roger Häfner-Neubauer bestaunen gemeinsam den neuen Altar. Bild: Ralph Ribi

Genau 50 Wochen haben die Sanierungsarbeiten im Innern der katholischen Kirche in Weinfelden in Anspruch genommen. Nun erstrahlt sie in neuem Glanz, wobei vieles einfach geputzt wurde. «Vor einem Jahr hatten wir nicht das Gefühl, dass wir in einer dreckigen Kirche sitzen», sagt Roger Häfner-Neubauer, Präsident der Katholischen Kirchgemeinde Weinfelden.

Erst jetzt werde einem klar, was alles unter der grauen Hülle aus Schmutz gelegen hat. Am Sonntag wird die Kirche mit Bischof Felix Gmür eingeweiht. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zur Kirchensanierung.

Als Zentrum im Altarraum steht ein Tisch mit einer rosaroten Marmorplatte. Der Naturstein ist aus Portugal und nennt sich Rosa Portogallo. Rund 500 Kilogramm schwer ist der gesamte Altar. Damit ist er zu schwer, als dass er, wie zunächst angedacht, an verschiedenen Orten für den Gottesdienst genutzt werden kann. «Ich musste das im Zuge des Projektes auch akzeptieren, dass die Platte so schwer ist und wir den Altar nicht in den Kirchenraum nach unten verschieben können», sagt Roger Häfner. Alleine die Tischplatte hat 6000 Franken gekostet.

Zu Beginn war angedacht, dass der Altartisch verschoben werden kann. Da er nun eine halbe Tonne wiegt, ist dies nicht möglich. Bild: Ralph Ribi

Die versiegelte Reliquiendose. Bild: Ralph Ribi

Diese Dose war bereits im vorhergehenden Altar enthalten. Was sich genau in der Dose befindet, «weiss kein Mensch», sagt Ruf. Es ist jedenfalls eine Reliquie, die mit Soldaten der Thebäischen Legion zu tun hat. «Das waren über 100 Soldaten, die als Märtyrer starben», erklärt Ruf. Versiegelt wurde die Dose wohl um 1500 und gelangte über das Kloster Einsiedeln und Chur nach Weinfelden.

«Derzeit ist es noch ein Möbelstück», sagt Armin Ruf, Gemeindeleiter der Kirchgemeinde, und zeigt auf den Altartisch. Doch wenn am Sonntag Bischof Gmür die Reliquiendose in das Reliquienfach mitten im Tisch einsetzt, so werde der Tisch gesalbt und vom Möbelstück zu einem Altar. Am Samstagabend ab 20 Uhr findet mit der Camerata Aperta ein erstes Konzert in der Kirche statt. Am Sonntag wird der Gottesdienst ab 10 Uhr gehalten. Anschliessend gibt es einen Apéro riche.

Bischof Felix Gmür setzt am Sonntag die Reliquiendose in das Fach ein und segnet so den Altar. Bild: Ralph Ribi

Die Wände sowie der Hochaltar und auch die Fenster wurden geputzt. Dadurch kam etwa an der Decke ein grün gestrichener Bereich zum Vorschein, der davor nicht sichtbar war. Der Altar sowie alle Goldornamente, die erst 1960 in der Kirche angebracht wurden, glänzen wieder wie neu.

Vorne der Ambo, hinten der Altar und das neue Kreuz auf dem neuen Teppich - alles ist in rosatönen gehalten, wie der Naturstein des Altars, der aus rosa Portogallo besteht. Ralph Ribi Die Kirchenbänke sind noch diesselben, aber sie wurden aufgefrischt. Ralph Ribi An der Decke ist nach der Reinigung eine grünliche Fläche zum Vorschein gekommen. Ralph Ribi Die gesamte Beleuchtung besteht nun aus LED-Lampen. Ralph Ribi Geputzt: die Kirchenfenster. Ralph Ribi Das Taufbecken steht noch nicht am richtigen Ort, da in der Kirche immer noch letzte Arbeiten durchgeführt werden. Ralph Ribi Die Kanzel. Ralph Ribi Die Lüftung versteckt sich unter dem Boden. Ralph Ribi Das teuerste der Sanierung: Der Boden. Eigens dafür mussten die Platten angeschafft und ausgelegt werden. Ralph Ribi Blick in den Kirchenraum. Ralph Ribi

Im hinteren Teil der Kirche gibt es nun drei Bankreihen weniger. «Wir haben einfach die Bänke, die in schlechtem Zustand waren, aussortiert und eingelagert», sagt Architekt Peter Bühler. Die Bänke selbst wurden jedoch nicht erneuert. Neu ist die Beleuchtung, alles ist nun LED und per Tablet zu steuern. Ebenfalls neu und mit Sensoren ausgestattet ist die Lüftung. Sie soll für das ideale Klima in der Kirche sorgen und vor allem verhindern, dass sich wie vorher Schimmel hinter dem Hochaltar ansetzt.

Designer Frédéric Dedelley. Bild: Ralph Ribi

Frédéric Dedelley hat als Innenarchitekt und Designer dafür gesorgt, dass das Farbkonzept der Kirche stimmt. «Viele Elemente erscheinen in zeitgenössischem Design, sind aber durch die Farben integriert in den historischen Kontext der Kirche», sagt er. Es sei ihm wichtig, dass man die Geschichte einer Kirche weiterschreibe und nicht einfach Tabula Rasa mache. Es ist die siebte Kirche, die der Designer gestaltet hat.

«Da die hinteren Bankreihen fehlen, haben wir mehr Platz für die Mariennische und einen Rückzugsort», sagt Gemeindeleiter Armin Ruf. Der Rückzugsort ist mit Sitzgelegenheiten ausgestattet und mit Sichtschutzwänden vom grossen Kirchraum etwas abgetrennt. «Hier kann man etwa mit unruhigen Kindern hin oder es wäre auch ideal für Mütter, die ihr Kind stillen wollen», sagt Roger Häfner.

Ein abgetrennter Teil in der Kirche wäre ideal für Mütter, die ihr Kind stillen wollen. Bild: Ralph Ribi

Mit einem Nachtragskredit hat der Kirchgemeinderat vom Souverän das OK erhalten, auch die Sakristei auf Vordermann zu bringen. Dabei stellte man fest, dass man vor allem für die Aufbewahrung der kirchlichen Schätze, wie etwa Messgewänder und Kelche, spezielle Möbel benötigt. Für die Anschaffung eines grossen Kasten, in den die Messgewänder versorgt werden sollen, hat die Kirchgemeinde private Donatoren gesucht und auch gefunden.

«Wir haben bereits 32’000 Franken auf sicher, 5000 sind noch bei einem Gesuch hängig und dann hätten wir das Geld beisammen», sagt Häfner. Der Kasten sei deshalb bestellt und sollte in zehn Wochen in Weinfelden ankommen. Die Umbauten in der Sakristei sind nahezu abgeschossen.

Erstrahlen wieder in altem Glanz: der Hochaltar und die geputzten Fenster. Bild: Ralph Ribi

Insgesamt hat die Katholische Kirchgemeinde Weinfelden für die Sanierung des Kircheninnenraums drei Millionen Franken budgetiert. Derzeit sieht es so aus, «als ob wir mit einer schwarzen Null rauskommen», sagt Architekt Peter Bühler.

