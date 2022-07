Interview: Nationalrat Manuel Strupler ist höchster Weinfelder

Weinfelden «Ich würde gerne manchmal etwas länger schlafen»: Nationalrat Manuel Strupler über seine vielen Verpflichtungen und das frische Vaterglück Manuel Strupler ist aktuell der höchste Weinfelder. Seit der Juni-Sitzung ist er Präsident des Stadtparlaments. Der umtriebige Geschäftsmann und Politiker verzichtet lieber auf Ferien, als eines seiner vielen Mandate abzugeben oder weniger Zeit mit der Familie zu verbringen. Mario Testa Jetzt kommentieren 25.07.2022, 16.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Manuel Strupler ist aktueller Parlamentspräsident, Nationalrat, Familienvater und Unternehmer. Bild: Donato Caspari

Wie fühlt es sich an, der höchste Weinfelder zu sein?

Ganz verreckt (lacht). Nein, für mich hat sich nichts geändert, ausser dass ich jetzt weiss, dass ich jetzt durch das Amt mehr Vorbereitungsaufwand für die Sitzungen habe und nicht mehr direkt mitpolitisieren darf. Aber es ist natürlich schön diese Ehrenamt ein Jahr lang auszuführen. Bezüglich der Repräsentationspflichten ändert sich bei mir nicht viel. Ich bin ja heute schon oft dort, wo etwas läuft in Weinfelden.

Gibt es für Sie als Parlamentspräsident nicht Terminprobleme, da Sie ja auch im Nationalrat politisieren?

Nein, eigentlich nicht. Bei den Repräsentationspflichten kann es schon sein, dass es mal nicht passt. Die Sitzungen finden aber immer dann statt, wenn keine Session ist. Das konnten wir bei der Sitzungsplanung so berücksichtigen. Wir mussten nur die allererste – jene im Juni – verschieben, damit sie nicht auf eine Session fällt. Die Sessionswochen dauern ja jeweils bis am Donnerstagmittag. Da bin ich am Abend also sowieso da. Die einzige Sitzung, bei der ich extra früher zurückkommen muss, war die Bochselnachtsitzung, aber als Weinfelder kommt man da natürlich heim.

Hand aufs Herz: Können Sie ein Jahr lang aufs Politisieren im Stadtparlament verzichten?

Im Notfall kann ich ja schnell in den Ausstand treten und der Vizepräsidentin übergeben. Nein, Scherz beiseite. Logisch, mein Temperament ist schon so, dass ich gerne eine Antwort gebe, wenn irgendjemand etwas erzählt, behauptet oder fordert, so bin ich nun mal. Aber ich habe jetzt eine andere Rolle und habe keine Angst, dass ich das nicht schaffe. In der Fraktion kann man ja doch seine Meinung kundtun. Politisiert wird ja weniger im Parlament, sondern zuvor, wenn man versucht, Mehrheiten zu suchen und bei der Verwaltung Informationen einholt.

«Schnellschüsse im Parlament sind selten erfolgreich. Wenn man etwas erreichen will, muss man das vorher aufgleisen. Und das kann und werde ich ja weiterhin.»

Manuel Strupler politisiert auf Stadtebene und im Nationalrat. Bild: Donato Caspari

Wie sehen Sie Ihre Aufgabe als Parlamentspräsident?

Meine Aufgabe ist es die Parlamentssitzung zu leiten, dass die anstehenden Geschäfte fair und korrekt beraten werden können. Ich werde mir erlauben einzuschreiten, wenn sich Parlamentarier persönlich angreifen. Ich glaube, da hab ich den nötigen Rückhalt, dass ich den Kollegen und Kolleginnen auch mal mit einem Augenzwinkern auf die Finger klopfen kann, ohne dass man mir das gleich übel nimmt.

Sie sind Familienmann, Geschäftsführer, Nationalrat, haben mehrere Verwaltungsratsmandate und sind Organisator diverser Anlässe. Was leidet da am meisten darunter?

Manuel Strupler war OK-Präsident des diesjährigen Thurgauer Kantonalschwingens in Müllheim. Hier im Bild mit Vizepräsident Mathias Tschanen. Bild: Benjamin Manser

Das Ziel ist, dass nicht so viel darunter leidet. Aber irgendwo muss man Abstriche machen. Ich habe aber überall sehr gute Leute, seien das die Mitarbeiter oder in der Familie meine Frau Linda, die mich überall unterstützen. Ich denke, meine Fähigkeit ist es, die Leute zu motivieren und ich spüre, welche Leute zusammenpassen, um etwas zu bewegen. Klar mit nur 100 Prozent kann man mein gesamtes Pensum nicht machen. Aber ich gehe zum Beispiel fast nie in die Ferien, andere gehen vier Wochen in die Ferien und zehn Wochenenden Skifahren. Da bin ich dann lieber bei der Familie. Privat mit Kolleginnen und Kollegen unterwegs bin ich relativ selten, meistens ist es verbunden mit meinen Mandaten, in Vereinen oder politischen Aufgaben. Wichtig ist einfach, dass man Freude hat, an dem was man macht. Dann ist vieles möglich.

Welchen Stellenwert hat denn das Politisieren bei Ihnen?

Politisieren muss ein Hobby sein, man muss es gerne machen, damit man auch bereit ist, Freizeit zu opfern. Ich bin in erster Linie Unternehmer und Familienvater, dann Politiker und dann alles Weitere. Man muss gerne anpacken und unter Menschen sein. Unsere Demokratie funktioniert nur, wenn es Leute gibt, die für ihre Überzeugung einstehen und dafür auch bereit sind, Zeit zu opfern.

Vorgänger Beat Brüllmann gratuliert Manuel Strupler zur Wahl als neuer Parlamentspräsident. Bild: Ralph Ribi (23. Juni 2022)

Sind Sie ein Frühaufsteher?

Nicht unbedingt. Ich stehe schon um 6 Uhr auf, aber ich könnte auch bis um 8 Uhr schlafen und am Abend bis um Mitternacht unterwegs sein. Wenn etwas unter meinen vielen Engagements leidet, ist es schon der Schlaf. Man ist doch oft abends bis spät unterwegs und am Morgen muss man früh wieder raus.

«Ehrlich gesagt würde ich gerne manchmal etwas mehr schlafen.»

Aber wenn man das, was man macht, mit Freude macht, muss man auch nicht dem nachtrauern, was man nicht hat.

Im Herbst stehen die Gesamterneuerungswahlen des Stadtparlaments. Hat das Einfluss auf die Arbeit als Parlamentspräsident?

Sonderaufgaben gibt es keine. Aber in einem Wahljahr wollen die Parteien und Personen mehr auffallen. Ich kann mir vorstellen, dass es ein paar Fragen, Voten oder Vorstösse mehr geben wird. Ich hoffe nur, dass es nicht gehässiger wird. Ich finde, das Parlament ist in den letzten Jahren aktiver geworden, die Mehrheiten sind nicht mehr so klar. Das ist auch richtig, wir sind wie der Verwaltungsrat der Exekutive. Wir müssen der Stadtregierung auf die Finger schauen. Als deren Sparringpartner und direkte Vertretung des Volkes ist das Parlament deshalb wichtig.

Rechnen Sie mit grossen Umstürzen bei den Gesamterneuerungswahlen?

Es kommt sehr auf die Personen auf den Listen darauf an. Es sind sicher auch Persönlichkeitswahlen. Ich kann mir aber vorstellen, es bleibt plus/minus wie es ist, ich rechne nicht mit grossen Umstürzen im Parlament. Aber sehr spannend dürften die Exekutivwahlen werden. Wettbewerb ist grundsätzlich ja auch nichts Schlechtes in der Politik, wenn er korrekt und fair geführt wird.

Schätzen Sie die Weinfelder Art der Politik?

Ich habe gerne Debatten, aber sie müssen anständig sein und nicht auf die Person zielen. Und so läuft es in Weinfelden. Wir müssen dem Sorge tragen. Man muss nicht immer dieselbe Meinung haben, aber anständig sein miteinander und lösungsorientiert, das ist das Erfolgsrezept von Weinfelden. Nach der Sitzung zusammen ein Bier oder Wein trinken, auch bei Meinungsdifferenzen, das gehört dazu!

Welche Ziele haben Sie sich für Ihr Präsidialjahr gesetzt?

Erstens: an jeder Sitzung teilnehmen und sie so gut wie möglich zu leiten. Und ich finde den Austausch mit der Bevölkerung wichtig. Im Herbst plane ich eine Baumpflanzaktion. Ich will die Leute begeistern für die Politik und mit der Baumpflanzaktion will ich alle Generationen ansprechen, zusammenbringen und ihre Anliegen anhören. Da passen Bäume und Politik gut zusammen: Man kann ihn nicht setzten und hat grad Schatten, sondern es braucht stetiges Schaffen, bis man etwas erreicht. Zudem währt ein Baum über Generationen. Politik ist nicht einfach nur ein Chabis oder Selbstinszenierung, um Eigeninteressen durchzusetzen, sondern mit der Politik wird die Zukunft gestaltet. In der Schweiz haben wir die Möglichkeit, dass alle mitmachen - das gilt es auch in Zukunft zu nutzen.

Am Freitag sind Sie zum zweiten Mal Vater geworden. Gönnen Sie sich auch zwei Wochen Vaterschaftsurlaub?

Den Vaterschaftsurlaub haben wir mit der SVP leider ohne Erfolg bekämpft. Also ja, ich hätte auch zwei Wochen zugute. Aber ich kann nicht einfach zwei Wochen weg sein. Es gibt Aufgaben, die ich erfüllen muss. Die erfülle ich auch, jetzt da ich zum zweiten Mal Vater wurde. Aber wir haben sehr gut geplant: Ende Juli kam unser Kind zur Welt und dann habe ich gleichzeitig auch Betriebsferien. Da habe ich schon mal keine Belastung durch das Unternehmen und habe Zeit, um mit den Kindern und meiner Frau Linda Zeit zu verbringen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen