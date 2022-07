Lukas Madörin im Interview: "Ich bin kein Massnahmengegner"

Weinfelden «Ich habe von Corona auch profitiert»: EDU-Politiker Lukas Madörin über seine Zugehörigkeit beim Komitee gegen Maskenzwang an Schulen Lukas Madörin will im Herbst Stadtrat von Weinfelden werden. Neu ist er Mitglied im Komitee gegen Maskenzwang an Schulen. Ist er ein Massnahmenverweigerer? Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 29.07.2022, 11.50 Uhr

Lukas Madörin ist im Initiativkomitee, das sich gegen Maskenpflicht an Schulen einsetzt. Bild: Andrea Tina Stalder

Sie sind im Initiativkomitee, das sich gegen Masken an Schulen einsetzt. Das klingt stark nach einer kritischen Haltung gegenüber den Coronamassnahmen.

Lukas Madörin: Nein, das kann man so nicht sagen. Ich finde, der Thurgau ist nie übers Ziel hinausgeschossen mit den Massnahmen, und darüber bin ich froh – und ich habe immer alle Massnahmen während der Pandemie umgesetzt.

Weshalb sind Sie dann in diesem Komitee?

Die Initianten haben sich für die Sitzungen in meinem Lokal getroffen. Sie haben mich dann angefragt. Ich war nie an einer Sitzung dabei, finde aber die Sache an sich unterstützenswert.

Also doch massnahmenkritisch.

Ich bin einfach dafür, dass die Eltern in die Verantwortung genommen werden, und nichts anderes will die Initiative. Es ist gut und richtig, wenn die Erziehungsberechtigten darüber entscheiden können, ob ihr Kind eine Maske tragen soll oder nicht. Ich glaube, meine Kinder hätten Mühe damit und in der Primarschule sind sie wohl auch zu klein, um die Masken richtig zu handhaben. Dann bringt es auch nichts. Ich bin froh, dass es im Thurgau während der Pandemie nie so weit gekommen ist. Von daher ist die Initiative kein Umsturz und ich bin überrascht, dass nur so wenige Kantonsräte dahinterstehen.

Braucht es denn diese Initiative?

Das habe ich auch als Erstes gefragt (lacht). Es ist mehr eine Vorsichtsmassnahme und das finde ich durchaus positiv. Man sollte sich nicht immer alles gefallen lassen und sich auch mal wehren. Eine Masken- oder Impfpflicht für Kinder ginge mir zu weit, deshalb unterstütze ich die Initiative.

Sie selbst haben aber alle Massnahmen während der Pandemie immer umgesetzt.

Ja, das habe ich. Immer mit Augenmass, wie es so schön heisst im Thurgau. Für mich war das aber auch gar kein Problem, im Gegenteil, ich habe von Corona auch profitiert.

Inwiefern?

Zum einen von der Solidarität, die anfangs ausgelöst wurde. Es gab Gutscheinaktionen und finanzielle Unterstützung durch den Bund. Die Weinfelder waren zu Hause und haben viel lokal eingekauft. Und die, die gearbeitet haben, waren froh über unser Take-away-Angebot. Ich habe in den zwei Jahren sehr guten Umsatz erwirtschaftet. So ist es auch anderen KMU ergangen, es getraut sich nur niemand zu sagen. Aber genau deshalb habe ich mich im Grossen Rat auch dagegen gewehrt, nochmals fünf Millionen in die Wirtschaft zu pumpen. Wenn schon, dann müsste dieses Geld an die Arbeitnehmer gehen, die während der Pandemie nur 80 Prozent des Lohnes erhalten haben. Da sind einige in finanzielle Not geraten.

Madörin in seinem Laden. Hier haben sich die Initiativmitglieder zur Sitzung getroffen. Bild: Andrea Tina Stalder

Sie kandidieren für den Weinfelder Stadtrat. Befürchten Sie nicht, dass die Zugehörigkeit im Komitee Ihre Wahlchancen schmälern könnte?

Ich setze mich schon immer für Anliegen ein, hinter denen ich persönlich stehen kann, und nicht für eine Parteiagenda. Wenn die Stimmberechtigten mich deshalb nicht wählen, dann ist es so.

Aber von der EDU sind gleich drei Mitglieder des Grossen Rats im Komitee. Das sieht schon nach Parteiagenda aus.

Ja, es ist interessant, dass sich die EDU hier als skeptisch erwiesen hat. Wir finden halt, man soll genau hinschauen, was wirklich nötig ist. Und wir bewahren Ruhe, vermutlich weil wir mehr Gottvertrauen haben als andere und wissen, dass es nicht das Ende der Fahnenstange ist. Für mich war es aber, wie gesagt, ein persönlicher Entscheid.

Und dennoch wollen Sie nicht in den Topf der Massnahmengegner geworfen werden.

Genau, ich bin kein Massnahmengegner. Ich sehe den Coronadrachen nicht hinter jeder Ecke, war nie an einer Demo oder so. Wie gesagt, am Ende hat mir Corona auch Gutes gebracht. Die Massnahmen waren zudem nie so streng wie etwa in Deutschland. Und dieses Mass, finde ich, sollten wir uns unbedingt erhalten.

Ziel des Volksbegehrens Die Volksinitiative «Kein Zwang gegen Kinder und Jugendliche» hat zum Ziel, dass die Maskentragepflicht in Schulen nie mehr zum Thema wird. Ohne Einwilligung ihrer Erziehungsberechtigten soll keine Schülerin und kein Schüler im Unterricht jemals mehr eine Maske tragen müssen. Der Initiativtext hält ausserdem fest, dass Tests, Impfungen und medizinische Untersuchungen nur mit Zustimmung der Eltern gemacht werden dürfen. Eine fehlende Zustimmung dürfe zu keinen Benachteiligungen führen. Am 1. Juli startete die Unterschriftensammlung, 4000 Unterschriften sind notwendig. Dem Komitee gehören gemäss Unterschriftenbogen nebst Lukas Madörin (EDU) auch die Kantonsräte Iwan Wüst (EDU), Cornelia Hauser (Grüne), Barbara Müller (parteilos) und Peter Schenk (EDU) an. (sba)

