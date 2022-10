Weinfelden Jung und familiär vorbelastet: Die 31-jährige Dominque Bornhauser will in den Weinfelder Stadtrat Dominique Bornhauser ist mit 31 Jahren die jüngste der acht Kandidierenden. Sie will mit pragmatischen Lösungen und freiheitlichem Denken die Wählerschaft von sich überzeugen. Auch wenn ihr Vater das Amt bis vor kurzem bekleidet hat, sei ihre Kandidatur kein familiäres Kalkül. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 25.10.2022, 11.30 Uhr

Dominique Bornhauser ist die jüngste Stadtratskandidatin für Weinfelden. Bild: Ralph Ribi

Dominique Bornhauser ist mit 31 Jahren die Jüngste aller Kandidierenden, die sich um einen Sitz im Stadtrat bewerben. Die Weinfelderin trägt einen politisch und historisch bekannten Namen, ist Mitglied der FDP und seit September für ihre Partei im Stadtparlament. Von Weinfeldens FDP-Parteipräsidentin Michèle Strähl wird die junge Politikerin als «zielstrebig mit schneller Auffassungsgabe» beschrieben.

Doch Bornhauser selbst ist in der Politlandschaft ein noch unbeschriebenes Blatt. «Vielleicht ist es ein Nachteil, dass mich die Menschen nicht so gut einschätzen können», sagt Dominique Bornhauser. Am Ende denke sie jedoch, dass ihr die Stimmberechtigten diese Aufgabe entweder zutrauen und sie wählen oder eben nicht. Sie sei eine pragmatische Person, beschreibt sie sich. Genauso betreibt sie auch ihren Wahlkampf. Mit Flyern und Plakaten wohl.

«Aber sonst sieht man mich ja fast jeden Tag im Dorf und ich bin ein offener Mensch, man kann jederzeit zu mir kommen und mit mir schwatzen.»

Der Grund, weshalb sie sich für eine Kandidatur entschieden habe, beschreibt sie folgendermassen: «Wir haben in der Partei mögliche Kandidaten gesucht. Ich selbst finde es wichtig, dass sich junge Leute in der Politik engagieren. Und dann merkte ich, dass ich das nicht nur fordern kann, sondern auch selbst umsetzen sollte.» Sie wolle denn auch die junge Generation vertreten. Als Frau und Mutter eines einjährigen Kindes sei sie von vielen Belangen in Weinfelden direkt betroffen und könne eine andere Sicht einbringen, sagt die frisch Verheiratete. Das erachtet sie als Vorteil.

Etwas Zeit zwischen zwei Familienmitgliedern

Ihr Vater, alt Stadtrat Thomas Bornhauser, sei es nicht zuletzt gewesen, der sie überzeugte, dass sie dieser Aufgabe gewachsen wäre. «Ich war mir nicht sicher, ob ich das schaffe, hatte Zweifel. Es ist auch nicht einfach als junge Mutter sich so zu engagieren. Man braucht ein gutes Umfeld – das gilt für junge Väter aber genauso. Am Ende will ich auch ein Vorbild sein und zeigen, dass es eben geht», sagt sie selbstbewusst.

Dominique Bornhauser. Bild: Ralph Ribi

Auf ihren Vater angesprochen sagt Bornhauser, dass sie schon gehört habe, man munkle von einem abgekarteten Spiel oder davon, dass ihre Familie unbedingt weiter in der Exekutive bleiben will. «Das stimmt natürlich nicht. Ich bin eine eigenständige Person und die Aufgabe in der Exekutive, in der man Einblick in so unterschiedliche Gebiete erhält, reizt mich sehr. Es war mein persönlicher Entscheid und kein familiäres Kalkül.» Es sei aber klar gewesen, dass sie nicht gleich auf ihren Vater folgen kann im Stadtrat. «Es wäre jetzt zwar immer noch zeitlich nah beieinander, aber das kann ich nicht ändern.»

Abgrenzung ist schwierig

Manchmal sei es schon schwierig, eine klare Abgrenzung zu finden. Zum einen sei sie sehr stolz darauf, Teil dieser Familie zu sein, zum anderen jedoch sei sie eine komplett andere Person als ihr Vater. «Wir haben nur schon beruflich einen sehr unterschiedlichen Werdegang», sagt die Berufsschullehrerin. Auch vom Typ her seien sie verschieden. Sie kommuniziere anders als er.

«Ich gehöre einer Generation an, die es gewohnt ist, zur Entscheidungsfindung andere Meinungen einzuholen, vieles offener zu diskutieren und unverkrampfter mit der Öffentlichkeit Anliegen zu teilen.»

Es sei ihr wichtig zu wissen, was andere denken. «Aber auch das kann einem manchmal im Weg stehen.» Es gehöre zu ihren Stärken, mit den unterschiedlichsten Leuten in Kontakt zu treten. Sie sei vielseitig interessiert, das Vereinsleben ist ihr wichtig und in Weinfelden fühlt sie sich vögeliwohl.

Freiheitliches Denken und pragmatische Lösungen

«Es ist so vieles gut in Weinfelden, es fällt mir schwer, grossartige Visionen auszupacken», sagt sie und lächelt. Dennoch sei ihr klar: Weinfelden wächst und man müsse den Standort in alle Richtungen fördern. Man habe eine gute Infrastruktur, sollte sich aber nicht darauf ausruhen. Sie halte es mit dem liberalen und freiheitlichen Denken, wolle pragmatische Lösungen, keine Extreme und sowieso, «es ist völlig normal, dass man ökologisch und nachhaltig denkt, das gehört heute einfach dazu.»

Trotz aller Veränderungen, die auf Weinfelden zukommen, hofft Bornhauser, dass eines beständig bleiben wird: «Ich wünsche mir, dass die Stadt ihren dörflichen Charakter beibehält und man sich weiterhin grüsst.»

