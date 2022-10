Training zum Erfolg: Sarina Hitz schiesst sich in Weinfelden ein

Weinfelden Ohne Ablenkung zur Top-Leistung: Für ihre WM-Silbermedaille trainierte Sportschützin Sarina Hitz aus Mauren stundenlang alleine Die 22-jährige Sarina Hitz aus Mauren hat an der Schiess-Weltmeisterschaft in Kairo bereits eine Silbermedaille gewonnen. Über 50 Meter liegend fehlten ihr nur 0,3 Punkte zum Sieg. Für ihren Erfolg trainiert die Schreinerin unzählige Stunden alleine in der Schiessanlage Hau in Weinfelden. Mario Testa Jetzt kommentieren 19.10.2022, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sarina Hitz während des Trainings in der Schiessanlage Hau. Bild: Mario Testa

Konzentriert und ruhig steht sie da, das Gewehr auf eine Faust aufgestützt und an die Schulter gedrückt, den linken Arm an die Hüfte gepresst. Peng. Ein Blick auf den Monitor, ein Griff zur nächsten Patrone, laden und wieder setzt Sarina Hitz das Gewehr an. Die 22-Jährige aus Mauren trainiert oft in der Schiessanlage Hau in Weinfelden. «Ich bin oft alleine hier und geniesse die Ruhe. Da kann ich Vollgas trainieren, weil mich niemand ablenkt», sagt Hitz. Die junge Schreinerin hat im Herbst 2020 die Spitzensport-Rekrutenschule absolviert.

«Es war sehr gut, dass ich die RS machen konnte. Da konnte ich 18 Wochen lang nur schiessen – mit dem Sportgewehr, nicht mit dem Sturmgewehr.»

Zwar seien die Resultate direkt nach der RS nicht viel besser gewesen. «Aber das Gefühl hat gepasst und dann bin ich im Sommer 2021 zu einer neuen Trainerin gekommen, in ein Team mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen.» Die Kombination aus Arbeit, Schiessen und dem Umfeld habe dann so richtig gut gepasst und die Resultate wurden besser.

Sarina Hitz bereitet ihr Kleinkalibergewehr fürs Training vor. Bild: Mario Testa

Die gelernte Schreinerin pendelt seit diesem Jahr zwischen Magglingen und Mauren hin und her. Zu Hause arbeitet sie in der Schreinerei Meier und trainiert an zwei Nachmittagen und den Wochenenden in der Schiessanlage Hau, in Berg oder in der Indoor-Schiessanlage in Teufen. In Magglingen hat sie dazu jeden Monat eine Woche Training mit dem Kader des Schiessportverbands. Bald wird sie dort noch mehr Zeit verbringen. «Im Januar ziehe ich nach Biel in eine WG, da bin ich dann als Halbprofi angestellt beim Verband und im Weltcup-Team», sagt Hitz.

Zwei Gewehre und viel Handarbeit

Von ihrem Handwerk profitiert Hitz auch beim Schiessen. Sie hat sich Teile für ihre Gewehre selber angefertigt. «Ich habe die Backenauflage selber gemacht und auch die Handauflage. Halt alles, was aus Holz ist.» So konnte sie ihre Sportgeräte für sich optimieren. Hitz hat ein Kleinkalibergewehr für das 50-Meter-Schiessen und ein Gewehr für das 300-Meter-Schiessen. Beide Gewehre sind sich bis auf den Verschluss und den Lauf sehr ähnlich. «Ich wollte möglichst die gleichen Modelle, dann kann ich die Einstellungen an beiden Gewehren gleich haben und auch gewisse Teile an beiden verwenden.»

Sarina Hitz verstaut nach dem Training das Zubehör für ihre Gewehre in einer Box. Bild: Mario Testa

Entsprechend bedeutet Trainingszeit für Sarina Hitz auch viel Handarbeit. Die Visiere, Auflagen und Stützen wechselt sie von einem Gewehr zum anderen. Ein ganzer Kasten voller Zubehör gehört zu ihren Trainingsutensilien. Wenn Hitz mit beiden Gewehren ins Training geht, hat sie für diese eine grosse Tasche und zusätzlich einen ganzen Koffer mit der Kleidung, dem Zubehör und den Werkzeugen dabei. «Heute kann ich das alles selber transportieren, zu Beginn musste mich noch meine Mutter überall hinfahren.»

Mit diesem grossen Gepäck ist sie am vergangenen Samstag nach Kairo gereist. Nach ihrer überraschenden Bronzemedaille über 50 Meter liegend an den Europameisterschaften im September bestreitet sie nun in Kairo die Weltmeisterschaft. Und da hat sie sich gleich beim ersten Wettkampf zur Vizeweltmeisterin gekürt, wieder über 50 Meter liegend.

Abgeschlossen hat sie ihr Programm an der Weltmeisterschaft aber noch lange nicht. «Ich habe ein rechtes Programm. Ich bin 13 Tage in Kairo, an elf davon bestreite ich Wettkämpfe.» Über 50 Meter tritt sie auch noch im Dreistellungsmatch sowie liegend im Mixed an. Über 300 Meter absolviert sie ebenfalls den Dreistellungsmatch sowie das Liegend-Programm und dazu auch noch den Dreistellungsmatch Mixed.

Von der Schreinerin zur Profischützin

Ein Problem bringt der Umstieg in die Welt des Profisports mit sich. Sarina Hitz muss sich auf die Suche nach Sponsoren machen, um ihre teure Leidenschaft auch finanzieren zu können. «Ein 300-Meter-Schuss kostet mehr als ein Franken und auch die Kleinkalibermunition ist nicht ganz billig. Solange ich viel arbeiten konnte, konnte ich es mir leisten. Aber nun muss ich schon Sponsoren finden.»

Sarina Hitz, Schützin aus Mauren. Bild: Mario Testa

Nebst dem Training im Schiessstand steht auch Kraft-, Ausdauer- und Mentaltraining bei Sarina Hitz auf dem Programm. Seit kurzem arbeitet sie auch mit einer Mentaltrainerin zusammen.

«Vieles macht man automatisch richtig. Aber es ist wichtig, zu verstehen, warum es an einem Tag gut gelaufen ist und an einem anderen nicht.»

Seit eineinhalb Jahren macht Hitz auch Fitnesstraining. «Ich muss kein Muskelprotz sein zum Schiessen», sagt Hitz und lacht. «Aber es ist wichtig, die Ansteuerung der Muskeln zu trainieren, zu wissen, welche Bewegungen welche Muskeln aktivieren. Aber es ist die Ansteuerung der Muskeln. Ich spüre im Krafttraining, welche Bewegungen welche Muskeln aktivieren.»

Zu den beiden Gewehren von Sarina Hitz gehört diverses Zubehör wie Backenauflagen und Visiere. Bild: Mario Testa

Zum Schiessen brauche man überall Muskeln. «Kniend braucht es Rumpf und Schultern, liegend vor allem die Schultern und stehend Beine, Rumpf und Schultern.» Das Gewehr wiege doch über sechs Kilo. «Ich stabilisiere es zwar mit dem Körper, aber muss es doch oft anheben zum Nachladen. Das braucht schon Kraft.» An den Armen wolle sie nicht zu viele Muskeln. «Das kann kontraproduktiv sein. Wenn dann der Bizeps den Puls ans Gewehr überträgt oder man den Arm nicht mehr gut anwinkeln kann, schadet das beim Schiessen.»

Viele Einsätze an der WM Sarina Hitz steht an elf Tagen im Einsatz an der WM.

50-Meter-Wettkampf

- Do, 20.10. Dreistellungsmatch Elimination

- Fr, 21.10. Dreistellungsmatch Qualifikation und evtl. Final

- Sa, 22.10. Teamwettkampf Dreistellungsmatch

- So, 23.10. Final Teamwettkampf Dreistellungsmatch

300-Meter-Wettkampf

- Di, 25.10. Dreistellungsmatch

- Mi, 26.10. Final Teamwettkampf Dreistellungsmatch

- Mi, 26.10. Einzel liegend

- Mi, 26.10. Mixed Dreistellungsmatch

- Do, 27.10. Teamwettkampf liegend

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen