Weinfelden will Velostadt sein und nimmt bei Cyclomania teil

Weinfelden «Grosses Potenzial»: Weinfelden will zur Schweizer Velostadt werden und nimmt bei Cyclomania teil Weinfelden nimmt am Wettbewerb Cyclomania teil. Dazu werden alle Velofahrten in, nach oder aus Weinfelden aufgezeichnet. Das Ziel ist, möglichst viele Teilnehmer zu gewinnen, die im September den Drahtesel nutzen. Sabrina Bächi 23.08.2022, 16.10 Uhr

David Keller, Franz Portmann und Stadtrat Daniel Engeli werben für den Velowettbewerb Cyclomania. Bild: Sabrina Bächi

Weinfelden ist die Stadt der kurzen Wege. Und dennoch werden diese Wege oftmals mit dem Auto, statt zu Fuss oder mit dem Velo zurückgelegt. «Alle Mobilitätsarten sind wichtig und haben ihre Berechtigung», sagt Stadtrat Daniel Engeli. «Aber wir glauben, dass wir im Bereich Langsamverkehr noch grosses Potenzial haben.» Deshalb hat sich die Stadt dazu entschlossen, bei Cyclomania teilzunehmen. Konkret geht es darum, im Monat September möglichst viele Velokilometer zu sammeln. Dies ermöglicht eine entsprechende App, die mittels GPS die Strecken aufnimmt. «Alle, die eine Strecke mit dem Velo zurücklegen, die in Weinfelden beginnt oder endet, können für die Stadt Kilometer sammeln», erklärt Engeli.

Die im App aufgezeichneten Strecken helfen der Stadt, sich in der Infrastruktur für den Langsamverkehr zu verbessern. «Die aufgezeichneten Daten ergeben am Ende ein Streckennetz, in dem ersichtlich ist, wo viele Velofahrer die Strassen nutzen und wo nicht.»

David Keller, Projektleiter von Cyclomania in Weinfelden, erklärt, dass sich das Mitmachen für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer lohnt. Denn pro gefahrener Strecke verteilt die App automatisch Punkte. «Wer 15 Punkte hat, bekommt beispielsweise einen Gutschein, das Weinfelder Carvelo zum halben Preis zu mieten», sagt Keller. Weitere Preise sind Gutscheine für einen Kaffee sowie 15 Prozent Ermässigung auf einen Veloservice. «Der Hauptpreis ist ein Einkaufsgutschein im Wert von 500 Franken.» Diesen könne man bei allen Weinfelder Detailhändlern einlösen. «Von den Gutscheinen verlosen wir vier Stück», erklärt Keller. Dafür sind 60 Punkte nötig. Ein Punkt gibt es für 500 Meter Velofahrt. «Auf der App ist alles ersichtlich und auf der Website der Stadt ist auch alles erklärt.»

Weinfelden will Velostadt der Schweiz werden

Mit der Teilnahme bei Cyclomania tritt Weinfelden automatisch in den schweizweiten Wettbewerb der meisten Velokilometer ein. «Weinfelden hat die Chance, die Stadt zu werden, in der am meisten Velo gefahren wird», sagt Daniel Engeli. Vergangenes Jahr hat dies Kreuzlingen geschafft. Die Grenzstadt zu schlagen, sei deshalb auch ein Ziel, sagt Engeli mit einem Schmunzeln. «Das Potenzial ist jedenfalls riesig», sagt Franz Portmann. Der Weinfelder ist Mitglied in der Kommission für Langsamverkehr und bei Pro Velo Thurgau und selbst fast ausschliesslich mit dem Velo unterwegs.

Er erhofft sich, dass gerade für kurze Strecken zum Einkaufen, für ins Theater oder Besuche bei Bekannten die Weinfelderinnen und Weinfelder im September öfter zum Drahtesel greifen als sonst. «Am Ende hilft es auch, die Velowege besser zu erkennen und die Infrastruktur an den spezifischen Orten zu verbessern.» Stadtrat Daniel Engeli zeigt sich zuversichtlich: «Wir hoffen natürlich auf zahlreiche Teilnehmer.»