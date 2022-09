Frühe Ernte nach heissem Sommer für die Weinfelder Winzer

Weinfelden Frühes Wimmet für die Winzer am Ottenberg Am traditionellen Rebumgang zeigten sich die Weinbauern von Weinfelden optimistisch bezüglich Qualität und Menge des diesjährigen Weins. Bis zu 150 Personen werden in den kommenden Wochen gleichzeitig in den Rebbergen die Trauben ernten. Mario Testa Jetzt kommentieren 02.09.2022, 18.00 Uhr

Winzer Benno Forster kippt eine Kiste Trauben in die Abbeermaschine. Bild: Mario Testa

Das Wimmet am Ottenberg hat bereits begonnen. Diese Woche haben die Winzer erste frühreife Traubensorten geerntet und ab nächster Woche folgen die nächsten Sorten wie Müller-Thurgau. Je nach Wetter werden dann an einzelnen Tagen bis zu 150 Erntehelfer gleichzeitig in den Rebbergen am Ottenberg zugange sein und die Trauben lesen.

Am traditionellen Rebumgang vom Dienstag zeigten sich Benno Forster, Michael Burkhart und Martin Wolfer sehr zuversichtlich für die Wimmet. Das Wetter kam ihnen heuer sehr gelegen. «Den bisherigen Jahresverlauf würde ich gerne immer nehmen. Es war eher trocken, da hat man immer weniger Probleme», sagt Martin Wolfer. Die Trauben reiften schnell und es war weniger Pflanzenschutz nötig.

«Trotzdem bin ich im Herbst immer etwas angespannt. Es liegt doch noch viel Arbeit vor uns.»

Sorgen würde den Winzern vor allem ein Wetterumschwung machen. «Wenn es kehrt, warm bleibt, aber feucht wird, dann wird es schwierig.» Diese Bedingungen würden die Trauben eher faulen lassen und zudem würde dann auch die Kirschessigfliege begünstigt, welche sich noch kaum gezeigt hat. Und wenn sie doch noch kommt, sagt Michael Burkhart: «Dann muss man einfach schneller sein.»

Rebbaukommissionspräsident Valentin Hasler unterhält sich mit den Winzern Michael Burkhart und Benno Forster in dessen Weinkeller. Bild: Mario Testa

Schlagfertig zu sein, sei nun zur Wimmet die Kunst der Winzer. An jedem schönen Tag reifen die Trauben und gewinnen etwa ein Öchslegrad Süsse hinzu. «Wir sind beim Pinot noir jetzt bei gut 70 und streben etwa 95 an.» Wenn die Reifung zügig weiter voranschreite, sei wohl auch Vogelverbiss kein Problem dieses Jahr. Hingegen bereiten die Wespen etwas mehr Probleme, da sie aufgrund der lauen Nächte noch nimmer aktiv sind. «Aber das kann man alles lösen.»

Ein frühes Erntejahr

Benno Forster prüft die Öchslegrade seiner Trauben. Bild: Mario Testa

Zwei, drei Wochen sei man dieses Jahr früher dran mit dem Wimmet, sagt Benno Forster, der bereits seinen Solaris gewimmt, abgebeert, gepresst und in die Tanks im Keller gebracht hat. «Wir haben die Trauben am morgen gelesen, damit sie nicht zu warm sind. Sonst müsste man den Traubensaft mit viel Energie kühlen.» Etwa 106 Öchslegrade haben seine Solaristrauben. «Diesen Wert habe ich angestrebt, mehr sollten es nicht sein.» Er fasst das bisherige Jahr für ihn als Winzer zusammen:

«Wir mussten auch schon mehr arbeiten in den Reben, dafür haben wir nun weniger Zeit wegen des frühen Wimmets.»

Stadtrat Valentin Hasler, Präsident der Rebkommission Weinfelden, zeigt sich sehr optimistisch: «Man kann vorausschicken, dass es ein schönes Jahr gibt, obwohl noch nicht alles im Keller ist.»

Bei schönem Wetter gewinnen die Trauben in den Rebhängen jeden Tag etwa ein Öchslegrad hinzu. Bild: Mario Testa

Das freut auch «Isebähnli»-Wirt Reto Lüchinger. «Bei uns im Restaurant fragen viele Gäste, ob es denn auch noch genug Wein habe. Wir wollen den Weinfelder Wein ja auch forcieren.» Vor allem bei Vorbesprechungen von Banketten und Weihnachtsessen sei der Wein ein grosses Thema. «Deshalb sind wir auch in engem Kontakt mit den Winzern. Damit wir so lange wie möglich Weinfelder Wein verkaufen können.» Und auch den Winzern kommt nach der eher knappen Menge im vergangenen Jahr die erwartete grössere Ernte entgegen. An der Nachfrage mangelt es ihnen nämlich nicht.

