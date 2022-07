Früher sorgte Weinfelden für sein eigenes Gas mit Steinkohle

Weinfelden Früher sorgte Weinfelden für sein eigenes Gas – doch auch das war nicht von einer Knappheit verschont An der Gaswerkstrasse stand bis 1974 ein Steinkohlegaswerk. Damit produzierte Weinfelden Gas für Haushalte und Strassenbeleuchtungen. Sabrina Bächi 09.07.2022, 10.30 Uhr

Die Gasanlage um 1920 in Weinfelden. Bis 1974 war sie in Betrieb. Bild: Bürgergemeinde Weinfelden

Wer heute von Gas spricht, tut dies meist sorgenvoll. Die Gasknappheit ist in aller Munde und die Abhängigkeit vom Ausland wird gerade auch im Thurgau oder bei den Technischen Betrieben in Weinfelden sichtbar. Dabei gibt es Gas in Weinfelden seit 1904. Damals wurde es genutzt, um die ersten Strassenlaternen zu befeuern und damit die Strassen zu beleuchten. Vor 1832 gab es in Weinfelden gar keine öffentliche Beleuchtung.

Dann beschloss der Rat, eine einzige Laterne anzuschaffen, die mit Öl betrieben wurde. Diese kam zwischen dem Rathaus und dem Steinhaus zu stehen, beleuchtete also den Rathausplatz. 38 Gulden kostete die Lampe und deren Betrieb 8 Kreuzer pro Nacht, so geht es aus den Protokollen hervor, die Hermann Lei in seinem Buch «Weinfelden» zusammengefasst hat.

Eine Gaslampe an der Abzweigung der Schlossgasse von der Frauenfelderstrasse. Bild: PD

Gut 30 Jahre lang nur eine einzige Strassenlampe

Beinahe 30 Jahre blieb es bei dieser einzigen Lampe in Weinfelden. Und in mondhellen Nächten wurde sie gar nicht erst in Betrieb genommen. 1851 forderte der Kanton, dass die Thurbrücke beleuchtet werden muss. Dann 1859 sind es drei Lampen, die aber noch immer mit Öl betrieben werden. Doch die Menschen waren sich offensichtlich nicht gewohnt, an diese plötzlich im öffentlichen Raum stehenden Kandelaber. So demolierten Ochsen die Lampensäulen, die Gläser wurden zerschlagen, ein Fuhrmann fuhr eine Säule um und die Laterne bei der Thurbrücke wurde gestohlen.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts stellte man auf Petroleum um. Doch die gas- und elektrisch betriebenen Laternen gaben auch in Weinfelden zu reden. So folgten rege Diskussionen, ob die Laternen in Weinfelden mit Gas betrieben werden sollen, oder besser mit Elektrizität. Da eine in Auftrag gegebene Untersuchung zeigt, dass man mit Gas günstiger fährt, wurde 1904 durch die Gemeindeversammlung beschlossen, eine Steinkohlegasanlage zu errichten.

Wohl das Kohlelager der Gasfabrik. Das Foto entstand um 1920. Bild: Bürgerarchiv Weinfelden

Diese ging im Oktober 1904 in Betrieb. Bis dahin hatten die Schlosser auch die Hausleitungen verlegt. Mit dem sogenannten Stadtgas konnte Weinfelden nun Energie für Beleuchtung, Gasöfen, Gaskochherde sowie Gasmotoren zur Verfügung stellen. Die Stadtgasanlage stand etwa an jenem Ort, an dem die TBW jahrzehntelang eine Erdgaskugel unterhielt.

Erster Weltkrieg brachte die Produktion in Bedrängnis

Doch die Elektrizität war auf dem Vormarsch. Bereits 1908 erstrahlte Weinfelden erstmals in elektrischem Licht. Doch dadurch verschwanden die Gaslampen nicht einfach, schliesslich hatte man eine eigene Anlage. Erst während des Ersten Weltkriegs geriet man mit der Gasproduktion in Bedrängnis: Es fehlte die Kohle.

So beschloss man 1916, 19 Strassenlampen während der Sommermonate ganz abzustellen. Die elektrisch betriebenen Geräte wie auch Strassenlampen nahmen Überhand. 1928 stellte Weinfelden vollständig auf elektrisch betriebene Strassenbeleuchtung um. 1974 erfolgte die Aufgabe der Gaserzeugung. Seither wird Weinfelden mit Erdgas versorgt, welches auf internationalen Märkten eingekauft werden muss.

Stadtgas – eine Erklärung Als sogenanntes Stadtgas wird ein Gasgemisch bezeichnet, welches durch Kohlevergasung von Steinkohle unter Luftausschluss hergestellt wurde. Das Einatmen konnte zu einer Vergiftung und zum Tode führen. Für die Gasgewinnung musste die Kohle zugekauft werden. Die Entdeckung des Erdgases führte das Ende des Stadtgases herbei. Das weltweit erste Gaswerk entstand 1812 in London. (sba)

Verwendete Quellen: Hermann Lei, «Weinfelden», 1983

