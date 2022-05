Mitwirkung erwünscht: Der Kanton informiert über die neue KVA

Weinfelden Fragen und Anregungen erwünscht: Der Kanton startet die Mitwirkung zur neuen KVA Am Montagabend haben die Verantwortlichen des Kantons und des Verbands KVA Thurgau über den geplanten Neubau der Kehrichtverwertungsanlage informiert. Bis am 23. August kann die Bevölkerung ihre Anregungen zum Projekt nun einbringen. Mario Testa 25.05.2022, 04.15 Uhr

KVA-Geschäftsleiter Peter Steiner erklärt den Gästen am Informationsanlass die Anforderungen an den Neubau. Bild: Mario Testa

Für Carmen Haag war es der letzte öffentliche Auftritt als Thurgauer Regierungsrätin. Die Bauchefin begrüsste am Montagabend rund drei Dutzend Interessierte zum Informationsanlass über den geplanten Neubau der Kehrichtverwertungsanlage Weinfelden. «Der Verband KVA Thurgau ist Bauherrin, Baubewilligungsbehörde ist die Stadt Weinfelden und als Kanton sind wir verantwortlich für die Nutzungszone, die Umweltverträglichkeitsprüfung und Bewilligungsbehörde für den Betrieb und die Errichtung von Abfallanlagen», erläutert die Regierungsrätin zu Beginn die Rollenverteilung.

«Das Bauvorhaben erfordert eine Überarbeitung der kantonalen Nutzungszone.»

Regierungsrätin Carmen Haag erläutert die Ausgangslage der Kehrichtverwertungsanlage in Weinfelden. Bild: Mario Testa

Dazu gehöre ein dreimonatiges Mitwirkungsverfahren, das mit dem Informationsanlass nun gestartet werde. «Für die rechtsverbindlichen Pläne und die Nutzungszone sind wir interessiert an Ihrer Mitwirkung.» Ein Neubau der KVA in Weinfelden sei nötig, da die jetzige Anlage in den nächsten 10 bis 15 Jahren ersetzt werden muss. Sie hat dann ihre Lebensdauer erreicht und zudem die Kapazitätsgrenze erreicht. «Zudem wird die Rolle als Energiezentrale immer wichtiger. Das wird beim Neubau noch besser berücksichtigt.»

Stadtpräsident Max Vögeli sagt in seiner kurzen Ansprache mit Blick zurück in die späten 1980er-Jahre, als ein Standort für eine KVA im Thurgau gesucht wurde. «Die KVA wollte niemand. Man hat sich dann aber für Weinfelden entschieden. Hier gab es einen Bahnanschluss, eine gute Anbindung über die Strasse und zudem konnte der Dampf für die Firma Model genutzt werden.» Heute sei die KVA eine grosse Arbeitgeberin, Energielieferant und ein markantes Gebäude für die Stadt. «Wir nennen sie die Kathedrale.»

Die neue Anlage soll südlich (links) der jetzigen Kehrichtverwertungsanlage entstehen, wo sich heute Tümpel sowie Containerlager befinden. Bild: Mario Testa

Im Anschluss bekommen die Besucher die Gelegenheit, sich von den jeweiligen Vertretern von Kanton und vom Verband KVA detailliert aufzeigen zu lassen, wie die Pläne für die KVA aussehen, sich die Abfallmengen entwickeln oder welche Schritte bis zum Baustart noch nötig sind.

Postenlauf für die Besucher

KVA-Geschäftsleiter Peter Steiner erläutert den Besuchern, dass bis ins Jahr 2050 mit rund der Hälfte mehr Abfall im Thurgau gerechnet wird, weshalb die neue Anlage grösser dimensioniert sein muss. Zudem soll mehr Energie – Strom, Dampf oder Wasserstoff – von der Anlage produziert werden und die Abgase sollen noch intensiver gereinigt werden als heute. Möglich wäre auch eine Anlage, welche das CO 2 bindet und als flüssiges Gas abtransportiert werden könnte.

Das Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs für die neue KVA (hinten) im Vergleich mit der bestehenden Anlage (vorne). Bild: Andrea Tina Stalder

All diese Massnahmen, welche helfen sollen, das Klimaziel 2050 zu erreichen, bräuchten mehr Platz als bisher, weshalb die neue KVA auch rund doppelt so gross werden würde wie die jetzige Anlage. Man achte beim Bau aber darauf, dass beispielsweise Büros oder andere Gebäudeelemente auch wieder genutzt werden können, wenn es dann in wiederum 40 Jahren wieder eine neue Anlage brauche. Der Neubau der KVA ist gleich hinter der jetzigen Anlage geplant, die bestehende würde nach Inbetriebnahme der neuen zurückgebaut.

Kritische Fragen der Besucher

Die Besucher können an den drei Posten auch jeweils Fragen stellen und nützen diese Gelegenheit. «Ist denn Weinfelden mit nur einem Abnehmer für Bandenergie der richtige Ort für eine solche Energiezentrale?», will ein Mann wissen. Steiner bejaht und ergänzt: «Wir sind auch in Gesprächen mit weiteren Abnehmern für den Dampf, mit der Hochdorf in Sulgen und der Bina in Bischofszell.» Ob die Turbine genug gross gebaut werde, um den ganzen Dampf auch einfach zu verstromen, sollte kein Abnehmer mehr da sein, folgt eine nächste Frage. «Ja, und bei den aktuellen Strompreisen wäre das ja auch attraktiv. Wir wollen aber nicht nur Geld machen, sondern die Energie möglichst gut nützen», antwortet Steiner.

David Gallati erläutert den Besuchern den Ablauf des Planungs- und Mitwirkungsverfahrens. Bild: Mario Testa

Beim Posten, wo David Gallati, Projektleiter der kantonalen Nutzungszone beim Amt für Raumentwicklung, das Mitwirkungsverfahren seitens des Kantons erläutert, illustriert ein Bild die möglichen maximalen Dimensionen der neuen KVA. «Wenn die heutige eine Kathedrale ist, was ist denn das? Ein Dom? Eine Basilika?», scherzt ein Besucher. «Eine Basilika, das passt», sagt Stadtpräsident Max Vögeli, welcher die Diskussion interessiert mitverfolgt.

Dokumente zur Mitwirkung unter: raumentwicklung.tg.ch

Mitwirkung bis am 23. August Der Nutzungsplan und die zugehörigen Vorschriften sowie der Planungsbericht und der Umweltverträglichkeitsbericht für den KVA-Neubau in Weinfelden liegen im Entwurf vor. Die Dokumente können nun auf den Bauämtern der beiden Standortgemeinden Weinfelden und Bürglen sowie beim Amt für Raumentwicklung in Frauenfeld eingesehen werden. Rückmeldungen und Anregungen können Interessierte noch bis am 23. August in schriftlicher Form ans Amt für Raumentwicklung richten. Danach werden alle Eingaben geprüft, ein Mitwirkungsbericht verfasst und die Pläne gegebenenfalls überarbeitet. Ende 2022 soll die Baueingabe erfolgen, gegen welche dann auch Einsprachen getätigt werden können. Im Idealfall für die Planer erfolgt der Baustart für die neue KVA im Jahr 2025.