Fiesta Cultural Latino in Weinfelden

WEINFELDEN Festival Cultural Latino - Feiern für einen guten Zweck Am Samstag fand auf dem Marktplatz zum dritten Mal das Latino-Fest statt. Der Erlös geht zu Gunsten sozialer Projekte in Südamerika. Monika Wick 17.07.2022, 15.00 Uhr

Farbenfroh gekleidete Tänzerinnen auf dem Weinfelder Marktplatz. Bild: Monika Wick (Weinfelden, 16. Juli 2022)

Auf einem ausgedienten Nummernschild, das an einem der Verpflegungsstände angebracht ist, stehen die Worte Pura Vida. Einerseits dienen sie in südamerikanischen Ländern als Grussformel, anderseits beschreiben sie das Lebensgefühl der Menschen, zu dem die pure Lebensfreude und das ausgelassene Feiern gehören.

Sportgeräte und Musikinstrumente finanziert

Am Latino-Fest, zu dem der gemeinnützige Verein «Veinte+eins» am Samstag eingeladen hatte, bot sich die Gelegenheit, für kurze Zeit in eine fremde Welt einzutauchen. Gegründet wurde der Verein «Veinte+eins» vom Ehepaar Elcira Morán und Adriano Coiro. «Mit dem Erlös des Festes unterstützen wir soziale Projekte in Südamerika», erklärt Adriano Coiro.

Elcira Moran und Adriano Coiro haben den Verein «Veinte+eins» gegründet. Bild: Monika Wick (Weinfelden, 16. Juli 2022)

So konnten beispielsweise schon Schulen mit Sportgeräten oder Musikinstrumenten ausgestattet werden. «In Bogota haben wir ein ganzes Orchester mit Instrumenten ausgerüstet», sagt Adriano Coiro und betont, dass in Südamerika mit relativ wenig Geld viel erreicht werden kann.

Die Stimmung aus dem Marktplatz ist ausgelassen. Die Leute geniessen südamerikanische Spezialitäten, tanzen ausgelassen zur Musik eines DJs, reden wild durcheinander und lassen sich von der Pura Vida anstecken.

Kulinarik und Folklore finden Anklang

Das kulinarische Angebot ist vielfältig und abenteuerlich. Auf einem Grillrost liegt ein Hohrücken, der sich von unten von Kohle und von oben von der Sonne braten lässt. «Das schmeckt wie Cola», preist die Frau vom benachbarten Stand ihre «Inca Kola» an. Was dann aus der Dose fliesst, ist knallgelb, schäumt extrem und schmeckt nach flüssigen Gummibärchen.

Zeit für Gespräche: Weinfeldens Marktplatz wird zur Plaza. Bild: Monika Wick (Weinfelden, 16. Juli 2022)

Derweil präsentieren zwei Frauen in farbenfrohen Kostümen Tänze aus ihrer ursprünglichen Heimat. Kinder bevorzugen es, sich von den Wasserfontänen auf dem Marktplatz abkühlen zu lassen oder sich das Gesicht bunt bemalen zu lassen.

Eine, deren Gesicht ein Flamingo ziert, ist Melanie Wälle. Das Festival ist eine der Stationen ihres Junggesellinnenabschiedes. «Mir gefällt es hier. Die Stimmung ist super, es ist lustig und der Anisschnaps schmeckt gut», sagt die Frau aus Wigoltingen. Ausgefallene Feiern scheinen Melanie Wälle zu gefallen. Ihre Hochzeitsfeier findet Ende Monat auf dem Gelände der «Crazy Night» in Müllheim statt.