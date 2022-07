Weinfelden: Maria Magdalena als Statue über dem Pfarrhaus

Weinfelden Feierabendbier mit Maria Magdalena: Eine neue Statue fürs Weinfelder Pfarrhaus Seit 110 Jahren ist die Nische am katholischen Pfarrhaus leer. Gemeindeleiter Armin Ruf will sie nun füllen und hat bei Bildhauer Felix Hotz eine Statue in Auftrag gegeben. Mit dem Entscheid für Maria Magdalena will er auch ein Zeichen setzen. Mario Testa 22.07.2022, 04.10 Uhr

Bildhauer Felix Hotz und Gemeindeleiter Armin Ruf stossen auf die Statue von Maria Magdalena an. Rechts ist das Gipsmodell zu sehen. Bild: Mario Testa

Am 22. Juli ist der Tag von Maria Magdalena. Im Jahr 2016 hat sie Papst Franziskus den Aposteln gleichgestellt und so ist der kommende Freitag nicht mehr nur ein Gedenktag, sondern seitdem ein Festtag in der katholischen Kirche, an dem die heilige Maria Magdalena gefeiert wird. Sie war es, die laut der Bibel am Ostermontag den toten Jesus salben wollte und das leere Grab entdeckte, also Zeugin der Auferstehung Jesu wurde.

Für Armin Ruf, den Gemeindeleiter der Katholischen Kirchgemeinde Weinfelden, ist aber nicht erst seit dem päpstlichen Entscheid klar: «Die Frau ist wichtig und richtig in der katholischen Kirche.» Viel zu lange sei die Rolle der Frau von Katholiken nicht gewürdigt worden.

«Wir müssen endlich damit aufhören, nur jaja zu sagen. Sondern ja!»

Von Maria Magdalena – der in der Vergangenheit auch viel Negatives wie Prostitution und Sünden angedichtet wurde – gebe es seines Wissens noch keine Statue, die sie als Apostelin zeigt. «Es gibt sie als Statue nur als Sünderin, bestenfalls noch als diejenige, welche Jesus am Grab begegnet ist.» Er sehe in ihr aber eine sehr wichtige Person des Christentums. «Sie war jemand, die gesagt hat: ‹Ich habe verstanden und gebe es weiter.› Erst dann haben die Männer angefangen, das zu tun, was sie taten.»

Privates Projekt des Gemeindeleiters

Armin Ruf hat den Auftrag für eine Statue an Felix Hotz vergeben. «Es ist mein privates Projekt», sagt Ruf. Die leere Nische habe ihn schon immer gestört. «Und dann bekam ich genau vor einem Jahr noch eine schwierige Krankheitsdiagnose. Da hab ich gesagt, jetzt ist der passende Moment und ich habe Felix kontaktiert.»

Am Mittwochabend hat der Bildhauer Freunde und Bekannte eingeladen zum «Feierabendbier mit Maria Magdalena». Ganz fertig ist die aus Savonnier Musterkalk gefertigte Statue auch noch nicht, auch wenn Hotz schon seit insgesamt rund fünf Wochen an ihr arbeitet. Er erstellt die Statue in einer Machart, wie sie schon Michelangelo und andere Grössen der Kunst in der Vergangenheit nutzten, dem Punktieren.

Bekannte, Freunde und Mitarbeiter geniessen das «Feierabendbier mit Maria Magdalena» in der Hotz Bildhauerei an der Wilerstrasse in Weinfelden. Bild: Mario Testa

Zudem achtet Hotz darauf, dass die Statue auch zu den an der Kirche bereits bestehenden dreien von der heiligen Ida, dem heiligen Gallus und dem heiligen Johannes dem Täufer passt. «Diese Statuen sind aus demselben Stein gefertigt und auch die Schriftart ist dieselbe.»

Vom Lehm zum Gips und zum Stein

Angefangen hat Hotz mit vier Vorschlägen für die Statue; kleine Lehmfiguren in unterschiedlicher Haltung und Ausführung. Aus dieser Auswahl hat er sich mit Armin Ruf dann für eine entschieden. «Für uns war klar: Sie soll kein Schleier haben und soll auch nicht beten. Es soll einfach eine junge Frau sein, die vom Land kommt», sagt Hotz. Dazu kommt noch das offene Grab als weiteres Symbol am Boden neben ihr hin und das Töpfchen mit Salbe.

Nachdem sie sich für einen Vorschlag entschieden hatten, habe er die Figur fast in Lebensgrösse zuerst aus Lehm geformt, sagt Hotz. «Der ist weich und lässt sich anpassen und modellieren, bis alles passt.» Danach habe er vom Lehmmodell einen Abguss gemacht und dieses Negativ dann mit Gips befüllt. So entstand die fertige Statue aus Gips.

Felix Hotz misst mit dem Punktiergerät einen Punkt am Gipsmodell aus. Mit dem Gestänge geht es dann zum Stein. Bild: Mario Testa An der Statue aus Stein überträgt Felix Hotz den Punkt und bearbeitet den Stein dann mit Meissel und Raspel. Bild: Mario Testa Felix Hotz misst mit dem Punktiergerät einen Punkt an der Gipsfigur aus und überträgt ihn auf den Stein, den er dann mit Meissel und Raspel bearbeitet. Bild: Mario Testa

Diese steht nun direkt neben dem Kalkstein und Felix Hotz überträgt einen Punkt der Gipsvorlage nach dem anderen auf den Stein und meisselt und raspelt die Statue aus dem halben Tonnen schweren Block Musterkalk heraus. Dank einem Gestänge mit Dreipunkteaufhängung und der daran befestigten verschiebbaren Nadel kann er die Punkte millimetergenau übertragen.

«Diese Technik nennt sich Punktieren und wird schon seit Hunderten von Jahren angewendet.»

Seit vergangener Woche hat Felix Hotz der Statue noch den letzten Schliff verpasst. Bereits am Donnerstag wurde Maria Magdalena in der Nische am Pfarrhaus enthüllt. Da dieser Termin in die Sommerferien zu liegen kam, hat Gemeindeleiter Armin Ruf entschieden, die fertige Statue erst am Schulanfanggottesdienst vom 14. August zu segnen.