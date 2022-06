Stadtrat Weinfelden: FDP steigt mit zwei Kandidaten in Wahlkampf

Weinfelden Das Ende einer liberalen Ära: FDP kämpft nicht ums Präsidium – bringt dafür zwei Kandidaten für den Stadtrat Derzeit sitzt mit Max Vögeli ein FDPler an der Spitze Weinfeldens. In einem Jahr wird die FDP keinen Vertreter im Präsidium mehr haben. Dafür wollen die Liberalen voraussichtlich mit zwei Kandidaten im Stadtrat Einsitz nehmen. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 08.06.2022, 16.00 Uhr

Die FDP wird aus den eigenen Reihen keine Kandidatur für die Nachfolge von Stadtpräsident Max Vögeli stellen. Bild: Donato Caspari

Die FDP gibt Forfait. Zumindest was das Stadtpräsidium betrifft. Dennoch kann FDP-Ortspräsidentin Michèle Strähl gute Neuigkeiten verkünden: «Bei den Gesamterneuerungswahlen des Stadtrats wollen wir mit zwei Kandidaten antreten.» Martin Brenner, der im Juli sein Amt als Stadtrat antritt, wird zur Wiederwahl antreten. Ebenso will Dominique Bornhauser für die FDP einen Sitz ergattern. Bornhauser ist als Tochter von Stadtrat Thomas Bornhauser politisch in Weinfelden noch ein unbeschriebenes Blatt. Sie wird allerdings ab Juli Teil des Weinfelder Parlaments (siehe Kasten).

Zwei neue Gesichter im Parlament Auch im Parlament gibt es bei den Liberalen einen Wechsel. Da Martin Brenner im Juli sein Amt als Stadtrat antritt, kann eine Person nachrücken. Ebenso wird Beat Brüllmann, der derzeit höchste Weinfelder, sein Amt abgeben und per Ende Juni aus dem Parlament zurücktreten. Daher können insgesamt zwei Personen nachrücken. Es sind dies Simon Engeli (Jahrgang 1983) und Dominique Bornhauser (Jahrgang 1991). Seit 2021 ist Engeli Mitglied der Sekundarschulbehörde. Dominique Bornhauser ist FDP-Vorstandsmitglied seit 2018 und Gründungsmitglied der überparteilichen Gruppe Frauen für Weinfelden. (sba)

Voraussetzung für die Kandidaturen sei natürlich die Nomination durch die Mitgliederversammlung. «Wir vom Vorstand werden dort vorschlagen, dass wir mit zwei Kandidaten antreten», sagt Strähl. Obschon Dominique Bornhauser noch jung sei und keine Erfahrung in einer Exekutive mitbringt, glaube man, dass sie das Rüstzeug habe. «Ihr Lebenslauf spricht für sich. Sie ist engagiert und gewillt, dieses Amt zu übernehmen. Zudem hat sie eine schnelle Auffassungsgabe, sie wird sich schnell einarbeiten können», sagt die Parteipräsidentin.

Schwierig, engagierte Personen zu finden

Obschon Strähl persönlich der Meinung ist, dass die beste Person – unabhängig des Geschlechts – für ein Amt gewählt werden soll, glaubt sie, dass es auch nicht schadet, dass die FDP mit einer Frau antreten kann.

Michèle Strähl, Ortsparteipräsidentin FDP Weinfelden. Bild: Mario Testa

«Es gibt wohl Wählerinnen und Wähler, die explizit darauf schauen.»

Grundsätzlich sei die FDP Weinfelden mit zwei Kandidaten für die Exekutive in einer privilegierten Situation. «Es ist sehr schwierig, Personen zu finden, die sich für ein Amt engagieren wollen und können», sagt sie. Bereits im September habe man bei den Mitgliedern eine Umfrage gemacht, wer sich ein Amt im Parlament oder Stadtrat vorstellen könne.

«Damals haben mehrere Mitglieder ihr Interesse an einem Stadtratssitz bekundet, doch kristallisierte sich heraus, dass die Vereinbarkeit mit den beruflichen Verpflichtungen nicht bei allen Interessenten möglich war. Bei den beiden Kandidaten ist diese Voraussetzung aber gegeben. Nun haben wir nochmals die interessierten Mitglieder aufgefordert, sich zu melden – aber es gingen keine weiteren Bewerbungen bei mir ein.»

Nach 20 Jahren nicht mehr im Präsidium

An der Parteiversammlung im September sollen die Kandidaten dann offiziell nominiert werden, wobei sich auch weitere Mitglieder um die Nomination bewerben können. Dort werden sich voraussichtlich auch alle Kandidaten für das Stadtpräsidium an einer Podiumsdiskussion den Mitgliedern vorstellen. Am Ende soll eine Wahlempfehlung daraus resultieren.

Dass die FDP nach über 20 Jahren als Parteivertreterin im Präsidium gar nicht erst eine Kandidatur ins Auge fasst, habe viele Gründe. «Wir haben mit Simon Wolfer einen Kandidaten aus der Mitte, der bürgerlich ist und wohl bei der SVP und sicher auch bei einigen FDP-Mitgliedern gut ankommt. Es wäre für uns ohne Unterstützung der SVP und der Mitte sehr schwierig, einen Kandidaten oder eine Kandidatin fürs Präsidium zu portieren, der oder die Wahlchancen hat.» Es wäre ein praktisch aussichtsloses Rennen. «Hinzu kommt, dass der Präsident oder die Präsidentin vor allem Sachpolitik betreibt. Das haben wir mit Max Vögeli auch gemerkt. Er muss für alle da sein.»

