Weinfelden: Statt Gemüseladen nun Beeri- und Gwürzautomat

Weinfelden «Es brauchte auch schon morgens um drei Uhr Erdbeeri»: Stedy und Madörin betreiben einen Gemüse und Gewürz Automaten Seit Anfang Mai steht im ehemaligen Gemüseladen der Madörins ein Automat, der nebst Marinaden, Gewürzen und Chips auch Beeren und Früchte im Angebot hat. Sabrina Bächi 04.08.2022, 16.30 Uhr

Valentin Stettler von der Stedy Gewürz AG und Lukas Madörin vom gleichnamigen Gemüseladen befüllen ihre Automaten. Bild: Mario Testa

Lukas Madörin kann sich noch gut daran erinnern, als seine Eltern 1986 in Weinfelden das Gemüselädeli in der Bernerhaus-Passage eröffneten. «Dieser Laden ist der Grund, warum ich als Märstetter zum Weinfelder geworden bin», sagt er. Doch seit er den Neubau gegenüber realisiert hat, wird diese Ladenfläche eigentlich nicht mehr gebraucht. Madörin hat es mit verschiedensten Ideen versucht. Einst verkaufte er dort Pasta, es gab Glace und Frozen Yogurt. «Für mich rentiert ein Stand mit Personal dort einfach nicht», sagt der Unternehmer. Doch aufgeben will er ihn auch aus nostalgischen Gründen nicht.

Deshalb hat er sich dazu entschieden, im Laden einen Automaten aufzustellen. «Solche Automaten sind ziemlich teuer», sagt er. Deshalb hat er sich einen Partner gesucht, der mit ihm den Automaten betreibt. «Viele sind überrascht, dass ich das mit Stedy lanciert habe, da ich seine Produkte nicht in meinem Laden verkaufe.»

Pink und hellgrün passen zusammen

Doch die Zusammenarbeit zwischen dem «Gmüesler» und dem «Gwürzler» schien vielversprechend. «Ich dachte: hellgrün und pink, das passt gut zusammen», sagt er lachend. Seit Anfang Mai stehen die Automaten nun dort. Sie haben 24 Stunden pro Tag und jeden Tag der Woche offen.

«Bisher sind wir sehr zufrieden mit dem Umsatz», sagt Madörin. Rund 30 Einkäufe werden täglich getätigt. Weil der Automat so nah zu seinem grossen Gemüseladen ist, bleibt der Aufwand zum Nachfüllen oder Putzen klein. Die Beeren sind täglich frisch und nun seien auch die letzten technischen Störungen an den Automaten behoben. Seit rund zwei Wochen hat Madörin Getränke im Angebot. «Ich will anbieten, was die Kunden wollen», sagt er. Bisher habe es etwa noch kein Redbull im Automaten. Es soll ja kein zweiter Selecta-Automat sein, sondern das verkaufen, was es im Laden gibt.

Die gewürzten Mandeln liefen nicht

Er sei daher noch am Ausprobieren, was funktioniert, und was nicht. «Die gewürzten Mandeln liefen nicht gut, vielleicht weil die Jahreszeit dafür nicht stimmt.» Vor allem am Wochenende und auch abends oder nachts werde der Automat genutzt. «Es kam vor, dass jemand um drei Uhr morgens noch Lust auf Erdbeeren hatte und sie aus dem Automaten holte», sagt Madörin vergnügt. Die Produkte von Stedy seien mit den Marinaden gerade im Sommer sehr passend. Vor allem aber Chips und die Fertigrösti seien dort der Renner, weiss Madörin.

Wie sich das Sortiment im Winter verändert, weiss er noch nicht. «Mir schwebt vor, allenfalls Fonduemischungen zu verkaufen», sagt er. Ob das so kommt, steht aber noch in den Sternen. «Ich finde es toll, wenn die Leute zu mir kommen und sagen, was sie sich im Automaten wünschen.» Für ihn sei es ein rundum Sorglospaket. Werbung und Präsenz im Zentrum auch ausserhalb der Öffnungszeiten, ein weiteres Angebot für die Weinfelderinnen und Weinfelder und nahe Wege zum Auffüllen. Von Vandalismus blieb der Automat bisher verschont. «Zum Glück», betont Madörin.